Cú sốc Covid-19 tại Việt Nam: Mỗi ngày có hơn 350 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường

Thứ Hai, ngày 30/08/2021 17:49 PM (GMT+7)

Trung bình mỗi tháng có gần 10.700 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường.

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê vừa công bố, trong tháng 8, cả nước có 6.441 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường, giảm 34,9% so với tháng trước và giảm 18,9% so với cùng kỳ năm 2020, trong đó có 3.118 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn; 2.511 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể và 812 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể.

Cũng trong tháng 8, cả nước ghi nhận 5.761 doanh nghiệp thành lập mới, giảm 57% so với cùng kỳ 2020. Theo đó, số vốn đăng ký 68.000 tỷ đồng, giảm 76,5% so với cùng kỳ. Số lao động đăng ký là 43.400 người, tương đương giảm 54,9% so với cùng kỳ năm ngoái.

Xét về vốn đăng ký, bình quân một doanh nghiệp thành lập mới trong tháng đạt 11,8 tỷ đồng, giảm 16% so với tháng trước và giảm 45,3% so với cùng kỳ năm trước.

Cả nước có 3.865 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong tháng 8, giảm 21,9% so với tháng trước và giảm 19,1% so với cùng kỳ năm trước.

Luỹ kế 8 tháng đầu năm, số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường lên tới 85.500 doanh nghiệp, tăng 24,2% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, TP HCM có 24.000 doanh nghiệp, chiếm 28,1% tổng số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường, tăng 6,6%.

Tính chung 8 tháng năm 2021, cả nước có 81.600 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, giảm 8% so với cùng kỳ. Tổng số vốn đăng ký là gần 1.133.400 tỷ đồng (giảm 7,5%) và tổng số lao động đăng ký là 598,9 nghìn lao động (giảm 13,8%).

Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới trong 8 tháng đạt 13,9 tỷ đồng, tăng 0,5% so với cùng kỳ năm trước.

Bên cạnh đó, còn có 32.400 nghìn doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, nâng tổng số doanh nghiệp thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động là 114.000 doanh nghiệp, trung bình mỗi tháng có gần 14,3 nghìn doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động.

Đợt bùng phát dịch COVID-19 lần thứ tư từ ngày 27/4 đến nay đã tác động mạnh đến các doanh nghiệp. Trong tình hình này, xu hướng thanh lọc mạnh mẽ tiếp tục diễn ra ở các ngành nghề, phản ánh thông qua việc những lĩnh vực có số doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh lớn nhất cũng là những ngành nghề có số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động cao nhất. Đây cũng là yếu tố giúp các doanh nghiệp tự làm mới mình, tìm ra những hướng đi mới phù hợp với nhu cầu thị trường để tồn tại và phát triển mạnh mẽ hơn.

