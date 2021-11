“Con cưng” của tỷ phú Nam Định tiếp tục “hốt tiền”, ghi nhận lợi nhuận cao kỷ lục

Thứ Ba, ngày 23/11/2021 15:09 PM (GMT+7)

CTCP Đầu tư Thế giới Di động vừa công bố kết quả kinh doanh tháng 10.

Theo đó, doanh thu của công ty đạt 12.186 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế (LNST) 568 tỷ đồng, tăng lần lượt là 39% và 86% so với cùng kỳ. Đây là tháng có doanh thu cao thứ hai và lợi nhuận kỷ lục trong lịch sử hoạt động của TGDĐ.

Tổng doanh số của hệ thống cửa hàng TGDĐ và ĐMX trong tháng 10 đạt gần 10.200 tỷ đồng, tăng 52% so với cùng kỳ. Lũy kế 10 tháng, hai chuỗi đóng góp gần 74.100 tỷ đồng doanh thu, tăng 2% so với cùng kỳ. Riêng tháng 10, doanh thu online đạt hơn 1.640 tỷ đồng, tăng 168% so với cùng kỳ.

Trước đó, TGDĐ đã bắt tay với Apple để ra mắt chuỗi cửa hàng TopZone.

Ông chủ TGDĐ Nguyễn Đức Tài

Điều đáng nói, 4 cửa hàng TopZone đầu tiên khai trương vào đúng ngày giao iPhone 13 tại Việt Nam (ngày 22/10).

Lãnh đạo Thế Giới Di Động đặt ra yêu cầu cấp thiết là phải mở chuỗi bằng được vào đúng thời điểm mở bán iPhone 13 tại thị trường Việt Nam. Bởi lẽ, ngoài ý nghĩa biểu tượng, khách hàng đến nhận iPhone 13 cũng sẽ được lần đầu trải nghiệm không gian mua sắm đẳng cấp chuẩn Apple ngay tại Việt Nam.

Sau 10 ngày khai trương, 4 cửa hàng Topzone đóng góp 40 tỷ đồng (1 tỷ đồng/cửa hàng/ngày). Sản lượng iPhone 13 bán ra tại Topzone chiếm gần 10% tổng số iPhone13 bán ra trên toàn hệ thống TGDĐ/ĐMX.

