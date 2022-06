Choáng với số vốn điều lệ Tập đoàn Tài chính HSBC Việt Nam có Tổng giám đốc vừa bị bắt

Ngày 21-6, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã tống đạt các quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam và Lệnh khám xét nơi ở đối với Trần Quang Sơn – Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn tài chính HSBC Việt Nam (Tập đoàn tài chính HSBC Việt Nam) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo buộc, đối tượng Trần Quang Sơn bị bắt giam vì cấu kết cùng đồng bọn là Nguyễn Tấn Sự (Tổng giám đốc Công ty Núi Chúa) và Nguyễn Thụy Long Phượng (Giám đốc tài chính công ty này) lừa đảo chiếm đoạt hơn 1,5 tỷ đồng của đối tác.

Bị bắt giam vì cấu kết cùng đồng bọn lừa đảo chiếm đoạt hơn 1,5 tỷ đồng của đối tác, nhưng ít ai biết rằng Tập đoàn tài chính HSBC Việt Nam do đối tượng Trần Trần Quang Sơn làm Tổng giám đốc là doanh nghiệp có vốn điều lệ đăng ký lên tới gần 10.000 tỷ đồng.

Thông tin từ Công thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp cho biết Công ty Cổ phần Tập đoàn tài chính HSBC Việt Nam được thành lập ngày 16/6/2019.

Đối tượng Trần Quang Sơn đăng ký góp gần 1.000 tỷ đồng vào Công ty Cổ phần Tập đoàn tài chính HSBC Việt Nam

Theo đăng ký, Tập đoàn tài chính HSBC Việt Nam có vốn điều lệ lên tới 9.999 tỷ đồng. Doanh nghiệp này có 5 cổ đông sáng lập, trong đó cổ đông Nguyễn Xuân Ánh và Nguyễn Thụy Long Phượng là những người góp vốn nhiều nhất với số tiền mỗi người là 2.999,7 tỷ đồng tương đương tỷ lệ 30% vốn; bị can Nguyễn Tấn Sự đăng ký góp 1.999,8 tỷ đồng tương đương với 20% vốn; bị can Trần Quang Sơn góp 999,9 tỷ đồng tương đương tỷ lệ 10% vốn.

Hai cổ đông còn lại là Lã Anh Ngọc và Lê Thị Ngọc Vân đăng ký góp 499,95 tỷ đồng mỗi người, tương đương tỷ lệ góp vốn là 5%.

Dù chỉ góp 10% vốn vào doanh nghiệp có vốn đăng ký điều lệ gần 10.000 tỷ đồng nhưng đối tượng Trần Quang Sơn (sinh năm 1988) được giao chức vụ Tổng giám đốc và là người đại diện theo pháp luật của Tập đoàn tài chính HSBC Việt Nam.

Trong khi đó, ngoài việc đăng ký góp gần 2.000 tỷ đồng, tương đương 20% vốn điều lệ của Tập đoàn tài chính HSBC Việt Nam, đối tượng Nguyễn Tấn Sự cũng đang là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc của Công ty cổ phần đầu tư du lịch resort khách sạn Núi Chúa (Công ty Núi Chúa).

Theo đăng ký, Công ty Núi Chúa có vốn điều lệ 68 tỷ đồng do 6 cổ đông góp vốn gồm Nguyễn Tấn Sự, Trần Quang Sơn, Nguyễn Thụy Long Phượng, Nguyễn Thị Bích Mai, Nguyễn Đức Bảy và Nguyễn Thị Hải.

Trong đó, đối tượng Nguyễn Tấn Sự góp 45% vốn tương đương số tiền 30,6 tỷ đồng, đối tượng Trần Quang Sơn góp 5% vốn tương đương 3,4 tỷ đồng và Nguyễn Thụy Long Phượng góp 30% vốn tương đương với 20,4 tỷ đồng. Còn lại, Nguyễn Thị Hải góp 10% vốn và 2 cổ đông Nguyễn Đức Bảy và Nguyễn Thị Bích Mai cùng góp 5% vốn tại Công ty Núi Chúa.

Các bị cáo Nguyễn Tấn Sự và Nguyễn Thụy Long Phượng còn góp cổ phần trong Công ty cổ phần God's Gasoil, doanh nghiệp được thành lập ngày 13/9/2019. Theo đăng ký, God's Gasoil có vốn điều lệ 500 tỷ đồng do 6 cổ đông góp vốn trong đó bị can Nguyễn Tấn Sự góp 150 tỷ đồng tương đương tỷ lệ 30% vốn đều lệ, Nguyễn Thị Long Phượng góp 50 tỷ đồng tương đương 10% vốn điều lệ.

Nguồn: https://arttimes.vn/kinh-te/choang-voi-so-von-dieu-le-tap-doan-tai-chinh-hsbc-viet-nam-co-tong-giam-doc-vua-bi-bat-c6a6267.html