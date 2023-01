Bất ngờ với số tiền “ông trùm” cao tốc Việt Nam thu về mỗi ngày

Thông tin này được lãnh đạo VEC cho biết tại hội nghị tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023 mới đây. Doanh thu thu phí của "ông trùm'' cao tốc này tăng hơn 36% so với năm 2021.

Tại hội nghị tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023 mới đây của Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC), ông Phạm Hồng Quang – Tổng giám đốc VEC cho biết, mặc dù năm 2022 diễn ra trong bối cảnh đất nước gặp nhiều khó khăn, thách thức song VEC vẫn đạt được nhiều kết quả tích cực trong sản xuất kinh doanh.

Doanh thu thu phí của "ông trùm" cao tốc Việt Nam bình quân 12,1 tỷ mỗi ngày, tăng hơn 36% so với năm 2021

Cụ thể, trong năm 2022, công tác quản lý khai thác và vận hành các tuyến cao tốc của VEC về cơ bản ổn định, an toàn, thông suốt. Tổng lưu lượng xe lưu thông trên 4 tuyến cao tốc, gồm: Nội Bài - Lào Cai, Cầu Giẽ - Ninh Bình, Đà Nẵng - Quảng Ngãi, TP. HCM - Long Thành - Dầu Giây ước đạt khoảng 53,2 triệu lượt, tăng 41,1% so với năm 2021. Theo đó, tổng doanh thu thu phí ước đạt 4.442,7 tỷ đồng, tăng 36,1% so với năm 2021 (đã bao gồm VAT). Doanh thu Tổng công ty ước đạt 5.360,7 tỷ đồng, trong đó Công ty mẹ đạt 5.015 tỷ đồng, hoàn thành 123,6% kế hoạch năm 2022.

Tuy nhiên, công ty này chưa công bố lợi nhuận năm nay. Theo chỉ tiêu được Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp giao, VEC đặt kế hoạch doanh thu hơn 4.000 tỷ và lợi nhuận sau thuế 418 tỷ đồng năm 2022.

Để phát huy hiệu quả đầu tư, nâng cao năng lực của các tuyến cao tốc đã đi vào khai thác, VEC đã trình Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, Bộ Giao thông vận tải chấp thuận chủ trương đầu tư bổ sung hạng mục mở rộng cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình (đoạn Đại Xuyên - Liêm Tuyền), phương án đầu tư mở rộng cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây, cao tốc Nội Bài - Lào Cai (đoạn Yên Bái - Lào Cai).

Năm 2023, VEC đặt mục tiêu hoàn thành đưa đoạn tuyến Km0+000-Km21+000 dự án đường cao tốc Bến Lức - Long Thành vào khai thác và vận hành toàn tuyến vào năm 2025.

Ngoài ra, VEC được giao hoàn thành các hạng mục còn lại, xử lý dứt điểm tồn tại, tranh chấp tại dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, nghiên cứu mở rộng các tuyến cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, đoạn Yên Bái - Lào Cai tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai.

Nguồn: https://arttimes.vn/kinh-te/bat-ngo-voi-so-tien-ong-trum-cao-toc-viet-nam-thu-ve-moi-ngay-c6a207...Nguồn: https://arttimes.vn/kinh-te/bat-ngo-voi-so-tien-ong-trum-cao-toc-viet-nam-thu-ve-moi-ngay-c6a20713.html