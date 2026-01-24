Lối sống giúp phụ nữ Hàn nổi tiếng có làn da khỏe đẹp

Khái niệm "làn da thủy tinh" đã trở thành chuẩn mực về vẻ đẹp, truyền cảm hứng cho những người yêu thích làm đẹp trên toàn thế giới. Ngoài các phương pháp chăm sóc từ bên ngoài, làn da khỏe đẹp còn phản ánh những thói quen trong sinh hoạt của họ.

Theo timesnownews, các phương pháp làm đẹp và chăm sóc sức khỏe của Hàn Quốc không chỉ dựa vào những giải pháp nhanh chóng, tức thời. Chúng được xây dựng dựa trên cách tiếp cận toàn diện đối với cuộc sống, bao gồm mọi thứ từ chăm sóc da đến chế độ ăn uống và quản lý căng thẳng.

Diễn viên Jang Na Ra có làn da mịn màng, vẻ ngoài trẻ như thiếu nữ dù đã ở tuổi tứ tuần.

Chu trình chăm sóc da nhiều bước

Ở Hàn Quốc, việc chăm sóc da rất được coi trọng. Chống nắng là điều thiết yếu, bao gồm kem chống nắng, mũ che nắng và quần áo chống tia UV. Quy trình chăm sóc da tỉ mỉ với các bước như làm sạch kép, tẩy tế bào chết thường xuyên, dùng nước hoa hồng và dưỡng ẩm sâu bằng kem dưỡng ẩm và serum. Cách chăm sóc tỉ mỉ, kiên trì này giúp họ duy trì làn da khỏe mạnh và rạng rỡ về lâu dài.

Chăm sóc sức khỏe đường ruột

Người Hàn Quốc cũng tin rằng vẻ đẹp đến từ bên trong. Điều này thể hiện rõ qua sự chú trọng của họ đến chế độ ăn uống cân bằng, thúc đẩy tiêu hóa, duy trì sức khỏe đường ruột - yếu tố quan trọng giữ cho làn da rạng rỡ.

Kim chi là món ăn quen thuộc trong chế độ ăn hàng ngày của người Hàn, chứa nhiều chất xơ và men vi sinh giúp cân bằng hệ vi sinh đường ruột, hỗ trợ tiêu hóa.

Chuộng các phương pháp y học cổ truyền

Các phương pháp y học cổ truyền Hàn Quốc, như bấm huyệt và sử dụng thảo dược, thường được áp dụng vào đời sống hàng ngày ở Hàn Quốc. Người Hàn chuộng áp dụng phương pháp cổ truyền để chăm sóc sức khỏe bởi chúng lành tính, lại giúp kiểm soát căng thẳng, cải thiện lưu thông máu và tăng cường sức khỏe tổng thể - đều là những yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến vẻ rạng rỡ của làn da.

Năng vận động

Cùng với ăn uống, tập thể dục là một phần không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày của người Hàn Quốc. Họ không nhất thiết phải tập ở phòng gym mà thể hiện qua thói quen đi bộ hàng ngày.

Tại Hàn Quốc, các hoạt động ngoài trời cũng được đánh giá cao và đóng vai trò quan trọng trong việc giảm căng thẳng. Người Hàn Quốc thường xuyên hòa mình vào thiên nhiên bằng cách đi bộ đường dài hoặc dạo chơi trong công viên để thư giãn, giải tỏa đầu óc và phục hồi năng lượng. Sự tiếp xúc gần gũi với thiên nhiên này được cho là giúp trẻ hóa và khiến mọi người cảm thấy trẻ hơn theo tuổi tác.

Người Hàn chuộng các bộ môn thể thao ngoài trời như đánh golf, trekking hoặc đơn giản là dạo bộ trong công viên, giúp ích nhiều cho sức khỏe lẫn sắc vóc.