Vũ Hoàng My và con gái lưu luyến Việt Nam khi sắp trở lại Áo

Trò chuyện với Ngôi Sao, Vũ Hoàng My cho biết những khoảnh khắc ngộ nghĩnh của bé Ayla (trái) và em họ được ghi lại trong chuyến đi ngắn ngày của đại gia đình ở Hồ Tràm, hồi cuối tháng 5.

"Tôi rất thích không khí ở Hồ Tràm vì vừa có biển, vừa có rừng nguyên sinh, đồng cỏ và cảm giác thật sự yên bình. Bộ ảnh được chụp ngoài trời hoàn toàn nên khá thử thách với trẻ nhỏ. Nhân vật chính là hai bé thôi nhưng hôm đó cả chục người lớn đi theo hỗ trợ", người đẹp 38 tuổi nói.

Cậu mợ của Ayla lên ý tưởng chụp cho hai bé từ nhiều tháng trước như một cách lưu lại tuổi thơ các con. Buổi ghi hình kéo dài khoảng hai tiếng, trang phục được chuẩn bị đơn giản theo tinh thần thiên nhiên mùa hè.

Vũ Hoàng My cho hay thời tiết hôm đó khá nóng nhưng tiểu công chúa không hề cáu gắt. "Khi được đưa ra đồng cỏ, Ayla rất thích vì con là em bé cực kỳ yêu thiên nhiên. Bởi vậy, những biểu cảm trong bộ ảnh đều hoàn toàn tự nhiên. Bé chưa biết tạo dáng hay diễn, nhưng sự vô tư đó lại làm mọi thứ đáng yêu hơn nhiều", á hậu bày tỏ.

Ayla cùng mẹ sống ở Vienna (Áo), nhưng Hoàng My cố gắng đưa con về Việt Nam mỗi năm, từ Tết Nguyên đán tới đầu tháng 6, để bé được ở gần ông bà, người thân cũng như các anh chị em họ, có cơ hội nói tiếng Việt. Cô thường dắt Ayla đi biển, dạo chơi trên cánh đồng... để con được chạm vào cội nguồn.

Á hậu Việt Nam 2010 kể trước lúc chụp hình, Ayla bắt đầu thiu thiu ngủ. Cô hơi bối rối nhưng không muốn đánh thức con dậy giữa chừng. Đến khi mọi người chuẩn bị xong, Hoàng My nhẹ nhàng "dụ" Ayla bằng chú vịt - con vật bé rất thích. Nhờ vậy, cô nhóc lập tức vui vẻ chơi đùa rồi đi loanh quanh khám phá mọi thứ.

Từ lúc Ayla chụp bộ ảnh đầu tiên khi mới ba ngày tuổi đến hiện tại, Hoàng My luôn cảm thấy công chúa nhỏ khá thoải mái trước ống kính.

Sau buổi chụp, cô nhóc hơn hai tuổi tiếp tục đi tắm biển cùng gia đình, ăn bắp luộc và những món bé thích ở Hồ Tràm. "Kết thúc mọi hoạt động, Ayla lại ngủ ngon lành trên đường về TP HCM", á hậu kể.

Vũ Hoàng My nhận thấy 4 tháng vừa qua ở Việt Nam là khoảng thời gian đặc biệt với hai mẹ con. Đại gia đình đã đi nhiều nơi như Đà Lạt, Phan Rang, Bảo Lộc, Nha Trang, Đồng Nai, Hồ Tràm... "Nhưng điều tôi nhớ nhất là cảm giác được ở gần cả nhà, ngồi ăn hết chén cơm, được ngủ ngon và nhìn Ayla lớn lên mỗi ngày trong tình yêu thương của mọi người", cô bộc bạch.

Sắp quay lại Áo, Hoàng My cảm thấy vừa biết ơn, vừa nhiều lưu luyến. Với người đẹp, Việt Nam là quê hương, nơi cho cô cảm giác được ôm ấp, vỗ về; còn Vienna là nơi Ayla sinh ra, cũng là một phần quan trọng trong hành trình trưởng thành của hai mẹ con.

"Tôi hơi ngại trở lại Áo vì những thứ sắp phải đối diện: phiên tòa giành quyền nuôi con; sắp xếp lại chỗ ở; áp lực một mình làm tất cả. Nhưng dù thế nào, tôi sẽ đem đến cho bé những gì tốt đẹp, bình yên nhất", á hậu trải lòng.

Vũ Hoàng My sinh năm 1988 tại Đồng Nai. Sau khi đoạt ngôi Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2010, cô thi Miss Universe 2011 và Miss World 2012. Người đẹp từng nhận học bổng diễn xuất và lấy bằng cử nhân nghệ thuật chuyên ngành làm phim tại New York Film Academy, Mỹ.

Cuối 2015, cô một mình sang Trung Đông để nghiên cứu và thực hiện phim tài liệu chủ đề "Giải mã trí tuệ Do Thái" trong vai trò sản xuất, đạo diễn. Tháng 11/2020, Hoàng My tham gia chương trình truyền hình thực tế về du lịch "Vietnam Why Not", giành chiến thắng cùng Võ Hoàng Yến và Kim Duyên - hai thành viên chung đội. Á hậu từng là cố vấn, hỗ trợ Kim Duyên tại Miss Universe 2021. Năm 2022, cô làm giám khảo Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam.

Hoàng My và bạn trai cũ - doanh nhân Việt kiều Áo hơn cô hai tuổi - hẹn hò từ năm 2022. Cặp tình nhân trải qua thời gian yêu xa trước khi cô sang Áo bắt đầu cuộc sống mới cùng anh tại Vienna, hồi tháng 2/2024. Thời điểm ấy, cô mang bầu 7 tháng. Người đẹp sinh con gái Ayla tháng 4 cùng năm. Từ khi có con, Hoàng My gác lại sự nghiệp, tập trung hoàn toàn vào việc chăm sóc và nuôi dạy bé. Cuối tháng 1 năm nay, cô thông báo đã chia tay bạn trai, chuyển khỏi tổ ấm chung và đang cố gắng giành quyền nuôi con.