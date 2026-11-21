Sau tuổi 40, nhiều phụ nữ nhận thấy việc giảm cân trở nên khó khăn hơn, dù đã ăn ít, tập luyện thường xuyên và thử nhiều phương pháp nhịn ăn. Theo các chuyên gia, nguyên nhân không chỉ nằm ở lượng thức ăn mà còn liên quan đến khối lượng cơ bắp, sự thay đổi nội tiết tố và cách cơ thể phản ứng với tình trạng thiếu năng lượng.

Trong chương trình YouTube Sơ Nhật Hội Khách Thất, bác sĩ Tống Yến Nhân đã trò chuyện với bác sĩ Đặng Văn Tâm, chuyên về giảm cân ở phụ nữ, hormone nữ và sức khỏe thời kỳ mãn kinh. Hai chuyên gia phân tích những quan niệm sai lầm thường gặp khi phụ nữ giảm cân, đồng thời đưa ra lời khuyên để duy trì trao đổi chất và kiểm soát đường huyết.

Dưới đây là 5 thói quen phổ biến có thể khiến quá trình giảm mỡ của phụ nữ trung niên gặp trở ngại.

Phụ nữ bước vào tuổi trung niên thường có xu hướng tích mỡ và khó giảm mở hơn so với thời gian trước đó. Ảnh: Out Law

1. Chỉ tập trung đốt năng lượng mà quên xây dựng cơ bắp

Theo bác sĩ Đặng Văn Tâm, một trong những nguyên nhân khiến nhiều phụ nữ khó giảm cân không hẳn là thừa cân mà có thể do thiếu cơ bắp. Một số người có thể trạng được ví như "bánh kem", tức tỷ lệ mỡ cơ thể cao, khối lượng cơ thấp. Khi thấy cân nặng tăng, họ thường phản ứng bằng cách liên tục kiểm tra cân nặng, nhịn ăn khắc nghiệt và tập trung tập các bài cardio cường độ cao để đốt calo.

Tuy nhiên, việc kéo dài tình trạng thiếu năng lượng có thể khiến cơ thể rơi vào trạng thái căng thẳng. Theo lý giải của bác sĩ, cơ thể khi nhận thấy nguồn năng lượng không đủ sẽ kích hoạt các cơ chế phản ứng với stress và điều chỉnh hormone, khiến quá trình trao đổi chất bị ảnh hưởng, việc kiểm soát cân nặng trở nên khó khăn hơn.

Vì vậy, thay vì chỉ tìm cách tiêu hao thật nhiều năng lượng, phụ nữ cần chú trọng xây dựng và duy trì khối lượng cơ bắp.

2. Bỏ qua ảnh hưởng của hormone sinh dục

Hormone sinh dục không chỉ liên quan đến chức năng sinh sản mà còn có vai trò đối với sức khỏe tổng thể, khả năng duy trì cơ bắp, điều chỉnh cảm giác thèm ăn và trao đổi chất. Bác sĩ Đặng cho rằng có thể xem hormone sinh dục như những hormone duy trì sức sống của cơ thể. Chúng tham gia vào quá trình hình thành, phục hồi cơ bắp và điều hòa nhiều chức năng chuyển hóa.

Khi hormone được duy trì ở mức phù hợp, cơ thể có điều kiện thuận lợi hơn để bảo toàn khối lượng cơ. Ngược lại, khi hormone suy giảm, việc duy trì cơ bắp cũng trở nên khó khăn.

Ở phụ nữ, estrogen và progesterone thường biến động theo chu kỳ kinh nguyệt. Khi bước vào giai đoạn tiền mãn kinh và mãn kinh, những thay đổi này có thể rõ rệt hơn, ảnh hưởng đến giấc ngủ, tâm trạng, cảm giác thèm ăn và thành phần cơ thể. Những thay đổi nội tiết kết hợp với căng thẳng kéo dài có thể tác động đến hệ thống điều hòa stress và độ nhạy insulin, khiến việc kiểm soát mỡ và đường huyết trở nên phức tạp hơn.

Bổ sung các thành phần giúp hỗ trợ tăng sinh estrogen góp phần ổn định nội tiết tố, kiểm soát cân nặng hiệu quả hơn. Ảnh: StyleCraze

3. Nhịn ăn gián đoạn và ăn kiêng ít tinh bột quá mức

Nhịn ăn gián đoạn và chế độ ăn ít carbohydrate không phải phương pháp xấu, nhưng hiệu quả phụ thuộc vào cách áp dụng và tình trạng sức khỏe của mỗi người.

Bác sĩ Đặng nhận định nhịn ăn gián đoạn có thể mang lại hiệu quả với một số người, nhưng phụ nữ có tâm lý lo sợ thức ăn hoặc thường xuyên hạn chế ăn uống có nguy cơ rơi vào tình trạng thiếu dinh dưỡng sau những khoảng thời gian nhịn ăn. Một vấn đề thường gặp là không bổ sung đủ protein, khiến cơ thể khó duy trì và phát triển cơ bắp.

Đặc biệt, phụ nữ trong giai đoạn tiền mãn kinh và mãn kinh không nhất thiết phù hợp với phương pháp nhịn ăn 16/8 (nhịn ăn 16 giờ, ăn trong 8 giờ). Bản thân việc nhịn ăn cũng có thể tạo thêm áp lực cho cơ thể, nhất là khi người thực hiện vốn đã ăn thiếu năng lượng.

Nếu muốn thử phương pháp này, bác sĩ gợi ý có thể cân nhắc các khung giờ nhẹ nhàng hơn như 14/10 (nhịn ăn 14 giờ, ăn trong 10 giờ) hoặc 12/12. Một lựa chọn khác là ăn tối sớm hơn. Điều quan trọng là không nên chạy theo các phương pháp nhịn ăn phổ biến mà bỏ qua nhu cầu dinh dưỡng và phản ứng của cơ thể.

4. Tập luyện quá sức, ăn quá ít khiến đường huyết tăng

Nhiều người cho rằng đường huyết cao chủ yếu xuất phát từ việc ăn nhiều đường. Tuy nhiên, theo bác sĩ Đặng, căng thẳng và tình trạng thiếu năng lượng cũng có thể ảnh hưởng đến chỉ số này. Bà kể về một bệnh nhân nữ có chế độ ăn khá lành mạnh, ưu tiên thực phẩm tự nhiên, ít gia vị, không ăn đồ ngọt và tập thể dục mỗi ngày. Tuy nhiên, kết quả xét nghiệm lại cho thấy chỉ số HbA1c lên tới 5,8%, thuộc ngưỡng tiền tiểu đường.

Theo giải thích của bác sĩ, tình trạng vận động liên tục nhưng không bổ sung đủ năng lượng và dưỡng chất có thể khiến cơ thể chịu áp lực lớn. Hệ thần kinh giao cảm được kích hoạt, hormone cortisol tăng lên, từ đó thúc đẩy cơ thể huy động nguồn năng lượng dự trữ và sản xuất glucose, khiến đường huyết có thể tăng thay vì giảm.

Sau đó, bác sĩ đề nghị bệnh nhân bổ sung trở lại lượng carbohydrate lành mạnh ở mức phù hợp, đồng thời giảm tình trạng vận động quá mức. Chỉ sau hai tháng, chỉ số HbA1c của người này giảm từ 5,8% xuống 5,6%. Câu chuyện cho thấy ăn uống lành mạnh không đồng nghĩa với việc phải loại bỏ hoàn toàn tinh bột hoặc tập luyện càng nhiều càng tốt. Cơ thể vẫn cần được cung cấp đủ năng lượng để duy trì hoạt động bình thường.

5. Không tập luyện sức mạnh để xây dựng cơ bắp

Theo bác sĩ Đặng, xây dựng cơ bắp là một trong những cách quan trọng giúp duy trì trao đổi chất và hỗ trợ điều hòa đường huyết. Bà khuyến nghị phụ nữ nên bắt đầu tập luyện sức mạnh từ khi còn trẻ, đặc biệt trong giai đoạn estrogen vẫn có tác dụng bảo vệ cơ thể. Việc duy trì khối lượng cơ từ sớm giúp tạo nền tảng tốt hơn cho sức khỏe khi bước vào tuổi trung niên.

Một sai lầm phổ biến là nhiều phụ nữ lo lắng khi thấy cân nặng tăng nhẹ sau khi bắt đầu tập tạ. Họ cho rằng mình đang béo lên, từ đó bỏ tập và quay lại chế độ ăn kiêng.

Tuy nhiên, tăng cân nhẹ trong quá trình tập luyện không nhất thiết đồng nghĩa với tăng mỡ. Việc phát triển cơ bắp cũng có thể khiến cân nặng thay đổi. Để xây dựng cơ, cơ thể cần được cung cấp đủ dinh dưỡng, đặc biệt là protein. Nếu ăn quá ít, cơ bắp sẽ khó phát triển.

Khi bước vào độ tuổi 40-50, phụ nữ thường trải qua giai đoạn biến động và suy giảm estrogen. Đây cũng là thời điểm tình trạng mất cơ và suy giảm mật độ xương có thể diễn ra nhanh hơn, khiến việc xây dựng lại nền tảng thể lực trở nên khó khăn. Vì vậy, thay vì nghĩ rằng phải ăn kiêng để giảm cân trước rồi mới tập luyện, phụ nữ nên ưu tiên xây dựng cơ bắp từ sớm.

Với phụ nữ trên 35 tuổi, bác sĩ khuyến nghị tập luyện sức mạnh, chẳng hạn như nâng tạ và các bài tập kháng lực để kích thích cơ phát triển. Bên cạnh đó, nên tăng cường NEAT (năng lượng tiêu hao từ các hoạt động thể chất không phải tập luyện), bằng cách duy trì thói quen vận động trong sinh hoạt thường ngày. Đi bộ, leo cầu thang, làm việc nhà, đứng dậy vận động sau thời gian dài ngồi làm việc đều là những cách đơn giản giúp cơ thể duy trì hoạt động và hỗ trợ sức khỏe chuyển hóa.

Tập luyện kháng lực giúp xây dựng cơ bắp, giúp cơ thể săn chắc, khoẻ mạnh hơn. Ảnh: BodEvolve

Thay đổi cách giảm cân sau tuổi 40

Theo các chuyên gia, phụ nữ trung niên không nên chỉ tập trung vào con số trên cân hoặc tìm cách ăn ít, vận động nhiều để giảm cân nhanh chóng. Duy trì cơ bắp, cung cấp đủ năng lượng, cân bằng dinh dưỡng và điều chỉnh cường độ tập luyện phù hợp mới là những yếu tố cần được chú trọng.

Đặc biệt, giai đoạn trước và trong thời kỳ mãn kinh là thời điểm phụ nữ nên quan tâm nhiều hơn đến sức khỏe cơ bắp, xương và chuyển hóa thay vì chỉ chạy theo mục tiêu giảm cân.