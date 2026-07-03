Thư Kỳ hiếm hoi để tóc ngắn

Dự sự kiện của Bottega Veneta cách đây ít hôm, Thư Kỳ gây chú ý với mái tóc bob khác lạ. Tạm chia tay hình ảnh mái tóc dài gợn sóng đã gắn bó nhiều năm, nữ diễn viên lựa chọn kiểu bob uốn nhẹ trẻ trung. Nhiều khán giả khen kiểu tóc mới giúp Thư Kỳ trẻ hơn hẳn độ tuổi ngũ tuần.

Theo Woman, Thư Kỳ có gương mặt vuông với đường viền hàm rõ nét và phần gò má khá cao. Đây là kiểu khuôn mặt dễ tạo cảm giác góc cạnh nếu chọn kiểu tóc không phù hợp. Tuy nhiên, tóc bob ngắn uốn gợn sóng mà nữ diễn viên vừa thay đổi lại phát huy hiệu quả làm mềm các đường nét, giúp diện mạo trở nên nữ tính và thanh thoát hơn.

Độ dài tóc chạm cằm kết hợp phần đuôi uốn lơi ôm sát gương mặt giúp che bớt phần xương hàm, trong khi những lọn tóc có độ phồng tự nhiên ở hai bên tạo cảm giác khuôn mặt cân đối hơn. Thư Kỳ cũng tạo điểm nhấn bằng kiểu rẽ ngôi lệch, vén tóc sang một bên để khoe đường nét thanh tú, đồng thời giữ những lọn tóc ôm nhẹ gò má ở bên còn lại. Cách tạo kiểu bất đối xứng này giúp tổng thể gương mặt trông mềm mại, có chiều sâu và cuốn hút hơn.

Phần mái dài rẽ lệch còn tạo hiệu ứng kéo dài gương mặt, khắc phục cảm giác bề ngang vốn thấy ở khuôn mặt vuông hoặc vuông tròn. Kết hợp với màu nâu trầm và những lọn tóc uốn bồng bềnh, kiểu tóc mang đến vẻ ngoài trẻ trung, thanh lịch mà vẫn giữ được nét sang trọng đặc trưng của mỹ nhân Đài Loan.

Thư Kỳ được khán giả nhận xét trẻ trung, năng động hơn với kiểu tóc ngắn ngang cằm.

Không chỉ phù hợp với gương mặt vuông như Thư Kỳ, kiểu tóc bob uốn gợn sóng còn là lựa chọn lý tưởng cho nhiều dáng mặt khác. Với gương mặt dài hoặc hẹp, độ phồng ở phần thân và đuôi tóc giúp cân đối tỷ lệ, tạo cảm giác đầy đặn hơn. Những người có khuôn mặt vuông hoặc tròn sẽ được các lọn tóc uốn lơi cùng mái rẽ lệch làm mềm đường viền hàm, giúp gương mặt trông thanh thoát. Trong khi đó, kiểu tóc này cũng có thể giảm cảm giác góc cạnh ở gương mặt kim cương nhờ các lọn tóc ôm nhẹ gò má.

Đối với phụ nữ trung niên, tóc bob ngắn còn giúp mái tóc trông dày và bồng bềnh hơn, khắc phục tình trạng tóc dài dễ xẹp hoặc khiến gương mặt thiếu sức sống.

Tuy nhiên, nếu có phần hàm khá rộng hoặc gương mặt vuông rõ nét, bạn nên chọn kiểu bob được cắt layer kết hợp uốn cong phần đuôi ra ngoài hoặc uốn lơi. Cách tạo kiểu này giúp tránh để đuôi tóc dừng đúng vị trí rộng nhất của khuôn mặt, từ đó tạo hiệu ứng cân đối và hài hòa hơn.

Trước khi đổi sang tóc ngắn, Thư Kỳ kết thân với mái tóc dài ngang ngực, uốn xoăn sóng trong nhiều năm qua.

Thư Kỳ tên thật Lâm Lập Tuệ, sinh năm 1976, người Đài Loan. Do gia cảnh khó khăn, cô bỏ dở trung học. 16 tuổi, cô đầu quân cho một công ty người mẫu, nhận các hợp đồng chụp ảnh thời trang và đóng quảng cáo. Năm 1995, Thư Kỳ sang Hong Kong phát triển, nhanh chóng nổi tiếng nhờ đóng phim cấp ba. Người đẹp gây ấn tượng với thân hình bốc lửa, đôi môi gợi cảm.

Từ phim Sắc tình nam nữ, cô thành công chuyển hướng sang dòng phim chính thống, được ghi nhận tài năng khi đóng chính các phim Người trong giang hồ, Thành phố thủy tinh, Millenium Mambo, Gác kiếm, Three Times, Nhiếp Ẩn Nương... Cô từng làm giám khảo tại LHP Cannes lần thứ 62 và LHP Quốc tế Berlin lần thứ 58.

Thời gian gần đây,Thư Kỳ chuyển hướng sang làm đạo diễn, được sự giúp đỡ từ chồng, nam diễn viên Phùng Đức Luân - người đã có kinh nghiệm nhiều năm trong việc chỉ đạo sản xuất phim.