Sức hút của thời trang thập niên 1980

Khoảng một tuần nay, phong trào tạo ảnh AI phong cách thập niên 1980 được nhiều người hưởng ứng trên khắp thế giới. Trên Threads, Facebook, nhiều người chia sẻ "công thức câu lệnh" (prompt) để tạo nên bức ảnh mang chất "high fashion", khiến thú vui này nhanh chóng tạo thành xu hướng. Ảnh: Bearrie

Theo Hindustan Times, thời trang thập niên 1980 mang ngôn ngữ thị giác táo bạo và dễ nhận diện như tóc xù bồng bềnh, áo khoác denim dáng rộng, vest độn vai, trang sức bản lớn, trang điểm sặc sỡ. So với các phong cách của thập niên khác, kiểu ăn mặc này được cho là gây tò mò, thu hút, khiến người dùng muốn thử và chia sẻ ngay lên mạng xã hội.

Phong cách thời trang những năm 1980 cũng đang là một trong những xu hướng nổi bật năm nay. Chloé, Valentino, Jacquemus, Versace, Balenciaga và nhiều nhà mốt khác đồng loạt đưa những nét đặc trưng của mốt này vào các bộ sưu tập Xuân Hè và Thu Đông 2026. Ảnh: Launchmetrics Spotlight

Theo Vogue, lối ăn mặc của thời kỳ này có sức hút lớn đến tận ngày nay vì phù hợp với thời đại mạng xã hội. Chỉ cần một phom vai lớn, màu sắc tương phản hoặc phụ kiện nổi bật, hình ảnh đã đủ gây ấn tượng trong vài giây. Ảnh: Mila Schon

Ngoài ra, mốt còn được hưởng ứng vì tạo ra vẻ ngoài quyền lực. Các nhà thiết kế như Claude Montana, Emanuel Ungaro, Thierry Mugler và Yves Saint Laurent đã tạo nên những bộ suit có cấu trúc mạnh, vai ngang và tỷ lệ phóng đại. Những phom dáng này đem đến cho người mặc cảm giác tự tin, độc lập và khả năng kiểm soát hình ảnh cá nhân.

Vogue cho rằng trào lưu hoài cổ cũng là một yếu tố khiến phong cách thập niên 1980 được yêu thích. Với thế hệ từng sống trong giai đoạn này, lối ăn vận gợi lại tuổi trẻ, âm nhạc, phim ảnh và những thay đổi xã hội thời bấy giờ.

Theo Elle, sau một thời gian bùng nổ của phong cách tối giản và sang trọng thầm lặng, giới yêu thời trang bắt đầu nhàm chán và muốn tìm đến những món đồ có nhiều màu, hình khối, logo và chi tiết trang trí lớn để thể hiện cá tính nhiều hơn.

Thời trang thập niên 1980 gắn liền thời kỳ kinh tế bùng nổ ở phương Tây nên nó mang tinh thần lạc quan, phô trương. Theo Vogue, trong bối cảnh bất ổn kinh tế hiện tại, sự phô trương này được xem là hình thức giải trí thị giác hiệu quả, nhờ đó được lăng xê và ủng hộ mạnh.

Bạn không nên đưa toàn bộ nét đặc trưng của thập niên này vào cùng một bộ đồ. Để tạo nên vẻ vừa hoài cổ vừa phù hợp nhịp sống hiện đại, người mặc chỉ cần sử dụng hai hoặc ba chi tiết chủ đạo. Bạn có thể tìm mua những món đồ này tại các cửa hàng chuyên bán đồ vintage, đồ cũ.

Với môi trường công sở, bạn có thể chọn blazer vai rộng, quần suông cạp cao, áo thun đơn sắc, giày loafer hoặc sneaker retro.

Khi dạo phố, bạn có thể phối jeans cạp cao, áo len hoặc sweatshirt oversized, thắt lưng màu neon, cardigan, váy hoa cổ điển.