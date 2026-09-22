Nhan sắc cuốn hút của Hoa khôi Hà Nội 2026

Ở loạt ảnh đầu, cô diện trang phục nhung xanh đậm, tạo dáng bên lồng chim và tấm voan mỏng. Ánh sáng dịu cùng gam màu trầm mang đến cho khung hình vẻ huyền ảo, gợi liên tưởng đến một đêm Trung thu dưới ánh trăng rằm.

Thùy Trang gây ấn tượng với gương mặt sắc nét, ánh mắt có chiều sâu và thần thái nhẹ nhàng. Kiểu tóc búi gọn, điểm xuyết phụ kiện hoa cùng cách trang điểm tinh tế tôn lên vẻ kiêu sa mang màu sắc cổ điển của người đẹp.

Với Thùy Trang, Trung thu là dịp gợi lại những ký ức cùng gia đình. Nếu như khi còn nhỏ, cô mong chờ những chiếc bánh, chờ trăng tròn và những buổi tối vui chơi cùng bạn bè thì khi trưởng thành, điều người đẹp trân trọng hơn là cảm giác được trở về bên những người thân yêu.

“Ngày bé, cứ đến Trung thu là tôi háo hức lắm. Tôi nhớ cảm giác cả nhà cùng chuẩn bị mâm cỗ, có bánh Trung thu, hoa quả rồi ngồi với nhau, trẻ con thì mong được đi chơi, được cầm đèn ông sao. Khi ấy, mình chỉ nghĩ Trung thu là một ngày thật vui. Lớn lên rồi tôi mới nhận ra điều mình nhớ nhất lại là những khoảnh khắc cả gia đình cùng ngồi bên nhau. Những điều tưởng như rất bình thường ấy sau này lại trở thành những ký ức rất đẹp”, Thùy Trang chia sẻ.

Người đẹp nhận thấy Trung thu ngày nay có nhiều thay đổi. Các hoạt động vui chơi, cách trang trí, những bộ ảnh hay sản phẩm dành cho mùa lễ được đầu tư công phu hơn, mang màu sắc hiện đại và đa dạng. Dù vậy, cô cho rằng giá trị của sự sum vầy vẫn là điều làm nên ý nghĩa riêng của Tết Trung thu.

Ở loạt ảnh sau, Thùy Trang khoác lên mình thiết kế màu vàng đồng với họa tiết rồng, kết hợp kiểu tóc búi cao và phụ kiện lấy cảm hứng từ hoa sen, hạt sen. Sắc vàng nổi bật trên nền xanh đậm cùng ánh sáng ấm khiến tổng thể bộ ảnh trở nên rực rỡ hơn. Hình ảnh chiếc bánh Trung thu được đưa vào một số khung hình như điểm nhấn gợi nhắc về mùa đoàn viên.

Với bộ ảnh này, Thùy Trang muốn đưa những hình ảnh quen thuộc của Trung thu vào không gian mới, kết hợp vẻ đẹp truyền thống với ngôn ngữ thời trang hiện đại. Đây cũng là cách người đẹp lưu giữ cảm xúc về mùa đoàn viên trong một dấu mốc mới trên hành trình nghệ thuật.

Sinh năm 2002 tại Quảng Ninh, Thùy Trang tốt nghiệp chuyên ngành Quản trị khách sạn, Đại học Thương mại. Cô đang hoạt động với vai trò người mẫu ảnh tự do và theo đuổi lĩnh vực nghệ thuật.

Trước khi được biết đến với danh hiệu Hoa khôi Hà Nội 2026, người đẹp từng có thời gian gắn bó với thể thao và giành Huy chương Vàng môn đá cầu, Huy chương Đồng môn bơi lội tại các giải thể thao cấp tỉnh Quảng Ninh.Sau khi đăng quang Hoa khôi Hà Nội 2026, Thùy Trang hướng tới hình ảnh nữ tính, thanh lịch nhưng chủ động và hiện đại.