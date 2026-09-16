Phong cách hiện đại pha truyền thống của Hoàng hậu Thái Lan

Chiều 14/9, Vua Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua và Hoàng hậu lái chuyên cơ đến Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam. Chương trình diễn ra ngày 14-16/9 theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân.

Trong ngày đầu tới Việt Nam, Hoàng hậu Suthida gây ấn tượng với phong cách sang trọng. Bà diện bộ đầm chữ A màu xám, nhấn bằng họa tiết hoa ở tà váy, phối giày mũi nhọn màu bạc và trâm cài đính đá.

Chuyến thăm Pháp hồi tháng 6, bà Suthida được khen tinh tế khi chọn bộ váy áo hiện đại với áo khoác bar - thiết kế gợi nhớ Dior, kèm chân váy xòe. Theo Bangkokpost, trang phục mang phom dáng phương Tây nhưng được xử lý trên loại vải dệt cao cấp của Thái Lan, cho thấy thông điệp về sự hội nhập và giao thoa văn hóa.

Trong chuyến đi này, công chúa Sirivannavari (trái) đi cùng vua và hoàng hậu. Cô là con của vua Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua và người vợ thứ hai Sujarinee Vivacharawongse.

Tháng 11/2025, trong chuyến thăm cấp nhà nước tại Trung Quốc, Hoàng hậu Suthida được khán giả khen mặc đẹp với phong cách tối giản gồm đầm chữ A và áo khoác dáng cape kèm găng tay và mũ pillbox.

Vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Suthida của Thái Lan cùng Vua Jigme Khesar Namgyel Wangchuck và Hoàng hậu Jetsun Pema của Bhutan tham gia trải nghiệm môn bắn cung. Sự kiện diễn ra hồi tháng 4/2025 tại khuôn viên Cung điện Lingkana ở thủ đô Thimphu, Bhutan. Video: Instagram Suthida

Hoàng hậu Suthida và Nữ hoàng Silvia của Thụy Điển dự Hội nghị Thượng đỉnh về Bảo vệ Trẻ em tại Văn phòng Liên Hợp Quốc ở quận Phra Nakhon, Bangkok, tháng 5/2024.

Theo Bangkokpost, hoàng hậu được đánh giá cao về nhan sắc, gu mặc. Váy áo hiện đại sử dụng vải dệt, lụa, thổ cẩm địa phương là nét đặc trưng trong phong cách của bà. Nationthailand nhận định cách này giúp bà quảng bá nghề thủ công và sản phẩm địa phương một cách khéo léo.

Vua và hoàng hậu Thái Lan rời khách sạn The Landmark London sau khi dự lễ đăng quang của Vua Charles III tại Tu viện Westminster ở Anh, năm 2023.

Hoàng hậu Suthida, 48 tuổi, kết hôn với Quốc vương Maha Vajiralongkorn năm 2019 và được sắc phong làm Hoàng hậu tại lễ đăng quang của nhà vua ba ngày sau đó.

Bà Suthida tốt nghiệp đại học chuyên ngành Nghệ thuật Truyền thông, từng làm tiếp viên hàng không cho hãng Thai Airways. Bà gia nhập quân đội Thái Lan năm 2010, từng đứng đầu Đơn vị Đặc nhiệm thuộc lực lượng cận vệ Quốc vương và hiện mang hàm đại tướng. Quốc vương và Hoàng hậu Thái Lan đều là phi công được cấp chứng chỉ, có thể điều khiển nhiều loại máy bay khác nhau, đều sở hữu giấy phép phi công thương mại (CPL) do Cơ quan Hàng không Dân dụng Thái Lan cấp.

Hoàng hậu Suthida tại lễ khánh thành Tòa nhà Mahitalathibet ở Bangkok năm 2022. Bà chọn đầm đơn sắc màu hồng ruốc, kết hợp giày cùng tông.

Hoàng hậu thường chọn kiểu tóc búi gọn và lối trang điểm nhẹ nhàng cho mọi bộ cánh. Theo Bangkokpost, sự nhất quán đó không chỉ giúp bà tôn vẻ quý phái mà còn làm tăng tính nhận diện hình ảnh.

Túi xách là một trong những điểm nhấn giúp bà lưu dấu ấn thời trang. Bà thường chọn các mẫu túi hộp, túi cầm tay có hình khối đặc biệt hoặc kiểu dáng tối giản. Theo Nationthailand, một số mẫu bà sử dụng, trong đó có chiếc túi đan thủ công Yan Lipao, khiến nhiều người săn lùng.

Hồi tháng 8/2022, Hoàng hậu Suthida được khen mặc đẹp với túi đính cườm tua rua đồng điệu đầm lụa dáng chữ A. Khi ấy, bà chủ trì và thưởng thức chương trình biểu diễn tại lễ kỷ niệm 90 năm ngày sinh của Hoàng thái hậu Sirikit tại Trung tâm Văn hóa Thái Lan ở Bangkok.

Tại buổi hòa nhạc dịp sinh nhật lần thứ 70 của Vua Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua tháng 11/2022, Hoàng hậu Suthida toát lên vẻ lộng lẫy trong đầm dáng cột xẻ cổ chữ V, phối áo choàng xuyên thấu đính cườm và sequin. Sự kiện do Công chúa Sirivannavari chủ trì tại Hội trường Chính của Trung tâm Văn hóa Thái Lan, quận Huai Khwang, Bangkok.

Tại tiệc chiêu đãi nhằm tôn vinh Hoàng thái hậu Sirikit nhân dịp kỷ niệm sinh nhật lần thứ 90 của bà tháng 8/2022, bà Suthida chọn đầm đuôi cá bằng lụa dệt hoa văn đặc trưng của quê hương. Thiết kế ánh xanh thêu họa tiết ở eo và gấu váy, được bà kết hợp ăn ý vòng cổ, bông tai và vòng tay đá quý.

Cùng năm, nhà vua và hoàng hậu đến Bảo tàng Dệt may Hoàng thái hậu Sirikit để chủ trì lễ khai mạc triển lãm Sirirajphastra Boromarachininat. Bà Suthida diện bộ váy phá cách từ trang phục truyền thống Chud Thai, theo xu hướng bất đối xứng. Bộ váy áo màu xanh pastel được cắt cúp tối giản, nhấn bằng dải vải màu nâu chạy từ vai xuống hông.

Tháng 12/2022, vua và hoàng hậu Thái Lan đến Nhà hát Hoàng gia Siam Pavalai tại Trung tâm Thương mại Siam Paragon, quận Pathum Wan, Bangkok để thưởng thức tác phẩm điện ảnh Hanuman White Monkey và triển lãm Khon Cinema. Bà tạo ấn tượng bằng bộ đầm midi màu đỏ cam với phần cổ xẻ sâu và tay bồng mang âm hưởng của thập niên 1980.