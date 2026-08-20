Sắc vóc Hoa hậu đẹp nhất thế giới và dàn người đẹp

Tại chương trình VBFF lần thứ 16, Hoa hậu Tô Diệp Hà hội ngộ Miss World 2022 Karolina Bielawska. Theo cô, những phần thi phụ như Top Model giúp ban giám khảo đánh giá rõ hơn kỹ năng trình diễn, phong thái và khả năng làm chủ sân khấu của từng thí sinh, từ đó có thêm cơ sở đưa ra quyết định.

Tô Diệp Hà diện váy maxi xếp ly, phối họa tiết hoa hồng trên nền trắng khi tham dự Vietnam Beauty Fashion Fest mùa thứ 16. Trong vai trò khách mời, cô nhận xét dàn thí sinh Miss World năm nay có chất lượng đồng đều, mỗi người có nét đẹp và cá tính riêng.

Người đẹp búi tóc thấp, trang điểm tông hồng và sử dụng hoa tai hình cánh hoa làm điểm nhấn. Tô Diệp Hà cho rằng việc lựa chọn những ứng viên sáng giá cho vương miện Miss World không dễ dàng bởi các thí sinh đều thể hiện sự tự tin và tiềm năng.

Hoa hậu Thiên Ân lựa chọn thiết kế dạ hội ánh bạc. Trang phục có kiểu dáng cúp ngực kết hợp phần thân váy ôm sát đường cong và đuôi cá nhẹ tôn đường cong. Chất liệu vải đính kim sa lấp lánh giúp bộ trang phục bắt sáng dưới ánh đèn, mang lại vẻ ngoài nổi bật nhưng vẫn giữ được nét thanh lịch.

Cận sắc vóc Hoa hậu Đoàn Thiên Ân. Cô ngày càng thăng hạng nhan sắc, nổi bật giữa dàn người đẹp ở show thời trang quy tụ 111 hoa hậu quốc tế.

Hoa hậu Emoura Phạm xuất hiện trong thiết kế trắng thanh lịch. Trang phục gây ấn tượng với chi tiết cut-out tinh tế ở vòng eo kết hợp thiết kế trễ vai, tôn vòng eo và vai trần.

Hoa hậu Quế Anh xuất hiện trong trang phục dạ hội mang sắc trắng thanh lịch. Thiết kế gây ấn tượng với phần thân áo trễ vai cách điệu, kết hợp chi tiết cut-out tinh tế ở vòng eo. Thiết kế dáng suông nhẹ nhàng mang lại vẻ ngoài mềm mại cho hoa hậu.

Á hậu Khánh Như xuất hiện nổi bật trong thiết kế đầm dạ hội màu mint. Trang phục gây ấn tượng với kiểu dáng cúp ngực, kết hợp phần tay áo trễ vai cách điệu, tôn vai thon. Phần thân váy ôm sát đường cong cơ thể kết hợp đuôi váy dài, đính kết kim sa và sequin lấp lánh mang lại tổng thể sang trọng. Chương trình được dàn dựng bên trong quảng trường thuộc Khu Du lịch Quốc tế Đồi Rồng - Dragon Ocean Đồ Sơn - địa điểm tổ chức các hoạt động của Miss World lần thứ 73 tại Hải Phòng, Việt Nam.

Á hậu Đinh Y Quyên lựa chọn thiết kế trang phục mang sắc trắng đồng bộ với phom dáng hiện đại. Khác biệt với đầm dạ hội truyền thống, bộ cánh gây ấn tượng nhờ phần áo sơ mi cách điệu với đường xẻ cổ sâu, chi tiết bèo nhún chạy dọc thân trước, tạo điểm nhấn mềm mại trên nền trang phục cứng cáp. Tổng thể trang phục giúp người đẹp tôn lên vóc dáng cao ráo và thanh lịch.