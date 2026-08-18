Các mỹ nhân Miss World 2026 mò cua bắt ốc, lội bùn trồng cây ở Hải Phòng

Sau những hoạt động tại Quảng Ninh, 111 thí sinh Miss World 2026 tiếp tục hành trình tại Hải Phòng trong hai ngày 14/8 và 15/8. Họ được chia thành nhiều nhóm để khám phá vùng đất này.

Một trong những trải nghiệm đáng chú ý nhất diễn ra tại rừng ngập mặn Đồi Rồng. Trước khi xuống khu vực bãi bồi, các thí sinh được giới thiệu về hệ sinh thái ngập mặn, vai trò của rừng đối với môi trường ven biển cũng như đời sống của các loài động, thực vật.

Sau đó, các người đẹp mang ủng, đeo găng tay và trực tiếp lội xuống bùn tự tay mình đặt cây giống xuống, vun bùn quanh gốc, mang lại cho cây một khởi đầu mới.

Những đôi bàn tay phủ bùn và nụ cười đầy hào hứng của các nữ hoàng nhan sắc đem lại vẻ đẹp gần gũi, chân thực và đầy sức sống, khác với hình ảnh lộng lẫy thường thấy trên sân khấu.

Sau hoạt động trồng cây, các mỹ nhân tiếp tục trải nghiệm mò cua, bắt ốc tại vùng bãi bồi.

Đây là cơ hội để họ quan sát sinh vật bản địa và hình dung rõ hơn mối liên hệ giữa rừng ngập mặn với sinh kế, đời sống ven biển.

Sau hoạt động ngoài trời, các thí sinh tham gia workshop vẽ nón lá. Mỗi người tự lựa chọn màu sắc, họa tiết hoặc viết thông điệp lên chiếc nón của mình.

Chiếc nón lá quen thuộc của Việt Nam vì thế trở thành món quà lưu niệm mang dấu ấn riêng của từng người.

Các người đẹp cũng được thưởng trà, dùng bánh và thưởng thức táo Bàng La - sản vật gắn với vùng đất Đồ Sơn.

Việc kết hợp trồng cây, khám phá sinh vật, vẽ nón và thưởng thức sản vật địa phương giúp chương trình tại rừng ngập mặn có nhiều lớp nội dung. Đó không chỉ là một buổi tham quan mà còn gợi mở tinh thần “Beauty with a Purpose” - sắc đẹp gắn với trách nhiệm, cộng đồng và môi trường.

Trong khi một nhóm thí sinh khám phá rừng ngập mặn, nhóm khác trải nghiệm không gian Dragon Beach.

Tại đây, các thí sinh Miss World 2026 ghi hình ở quảng trường biển, đường hoa, cầu cảnh quan, bãi cát và nhiều điểm check-in.

Các người đẹp chèo kayak theo nhóm. Sau khi được hướng dẫn kỹ thuật và trang bị dụng cụ, họ cùng nhau xuống nước, phối hợp điều khiển những chiếc kayak trên biển.

Sau hai ngày trải nghiệm, hành trình Miss World 2026 tại Hải Phòng tiếp tục với các hoạt động tranh tài: Chương trình Chef Beauty ngày 17/8, Vietnam Beauty Fashion Fest XVI kết hợp Top Model tại Dragon Beach ngày 18/8 và Sport Challenge ngày 19/8.