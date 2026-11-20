Mai Thảo Linh (Lọ Lem), con gái lớn của MC Quyền Linh, vừa đăng tải loạt ảnh ghi lại những khoảnh khắc dạo phố tại Hàn Quốc trên trang cá nhân. Bài viết nhanh chóng nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng nhờ nhan sắc ngày càng trưởng thành, phong cách thời trang nữ tính của cô gái sinh năm 2006.

Trong loạt ảnh mới, Lọ Lem lựa chọn trang phục tông trắng và xanh pastel nhẹ nhàng.

Người đẹp phối áo corset ren trắng cùng áo khoác mỏng, kết hợp túi xách Lady Dior đồng màu. Mái tóc xoăn bồng bềnh cùng cách trang điểm tự nhiên giúp con gái Quyền Linh tạo cảm giác dịu dàng, thanh lịch.

Kèm theo hình ảnh, Lọ Lem viết dòng trạng thái ngắn gọn: "Hàn Quốc phần 2". Đây tiếp tục là những khoảnh khắc đời thường được cô chia sẻ với người theo dõi sau chuyến đi đến xứ sở kim chi.

Đáng chú ý, phía dưới bài đăng, Quyền Linh nhanh chóng để lại bình luận: "Lung linh quá con gái yêu". Chỉ với vài chữ, nam MC thể hiện sự yêu thương và niềm tự hào dành cho ái nữ. Phản ứng gần gũi của Quyền Linh nhận được nhiều sự chú ý, bởi anh vốn thường xuyên tương tác với hai con gái trên mạng xã hội.

Ở tuổi 20, Lọ Lem ngày càng nhận được sự quan tâm nhờ ngoại hình nổi bật và phong cách thanh lịch. Tuy nhiên, bên cạnh nhan sắc, điều khiến nhiều người chú ý là cách cô được gia đình tạo điều kiện để trưởng thành, tự lựa chọn con đường riêng.

Mai Thảo Linh sinh năm 2006, là con gái đầu lòng của MC Quyền Linh và doanh nhân Dạ Thảo. Cô sở hữu chiều cao khoảng 1m71, gương mặt thanh tú và thường được khán giả dành lời khen về ngoại hình. Hiện Thảo Linh theo học tại Đại học RMIT, đồng thời phát triển công việc sáng tạo nội dung và hợp tác quảng bá thương hiệu. Trước đó, cô từng nhận được thư mời nhập học từ University of the Arts London nhưng quyết định học tập tại Việt Nam để gần gia đình.