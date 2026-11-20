Giao diện nàng thơ của Lọ Lem ở Hàn Quốc khiến fan mê mẩn
Lọ Lem - con gái lớn nhà MC Quyền Linh, gây ấn tượng với phong cách thời trang thanh lịch tại Hàn Quốc. Những khoảnh khắc dạo phố xinh đẹp của cô nhận được nhiều sự quan tâm từ cộng đồng mạng.
Mai Thảo Linh (Lọ Lem), con gái lớn của MC Quyền Linh, vừa đăng tải loạt ảnh ghi lại những khoảnh khắc dạo phố tại Hàn Quốc trên trang cá nhân. Bài viết nhanh chóng nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng nhờ nhan sắc ngày càng trưởng thành, phong cách thời trang nữ tính của cô gái sinh năm 2006.
Trong loạt ảnh mới, Lọ Lem lựa chọn trang phục tông trắng và xanh pastel nhẹ nhàng.
Người đẹp phối áo corset ren trắng cùng áo khoác mỏng, kết hợp túi xách Lady Dior đồng màu. Mái tóc xoăn bồng bềnh cùng cách trang điểm tự nhiên giúp con gái Quyền Linh tạo cảm giác dịu dàng, thanh lịch.
Kèm theo hình ảnh, Lọ Lem viết dòng trạng thái ngắn gọn: "Hàn Quốc phần 2". Đây tiếp tục là những khoảnh khắc đời thường được cô chia sẻ với người theo dõi sau chuyến đi đến xứ sở kim chi.
Ở tuổi 20, Lọ Lem ngày càng nhận được sự quan tâm nhờ ngoại hình nổi bật và phong cách thanh lịch. Tuy nhiên, bên cạnh nhan sắc, điều khiến nhiều người chú ý là cách cô được gia đình tạo điều kiện để trưởng thành, tự lựa chọn con đường riêng.
Mai Thảo Linh sinh năm 2006, là con gái đầu lòng của MC Quyền Linh và doanh nhân Dạ Thảo. Cô sở hữu chiều cao khoảng 1m71, gương mặt thanh tú và thường được khán giả dành lời khen về ngoại hình. Hiện Thảo Linh theo học tại Đại học RMIT, đồng thời phát triển công việc sáng tạo nội dung và hợp tác quảng bá thương hiệu. Trước đó, cô từng nhận được thư mời nhập học từ University of the Arts London nhưng quyết định học tập tại Việt Nam để gần gia đình.
Mai Thảo Linh (Lọ Lem), con gái lớn của MC Quyền Linh, thu hút sự chú ý khi chia sẻ loạt ảnh mới trên Facebook, từ vẻ đẹp ngọt ngào giữa thiên nhiên...