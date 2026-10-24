Quỳnh Thy tạo dáng trên mỏm đá chênh vênh ở Thổ Nhĩ Kỳ

Quỳnh Thy thực hiện bộ ảnh thời trang cho Harper's Bazaar Serbia số tháng 10. Ê-kíp gồm 9 người của nữ diễn viên từ châu Âu bay sang Bodrum, Thổ Nhĩ Kỳ để có những shoot hình ấn tượng.

Người đẹp cho biết cô mang theo 7 vali trang phục, với các thiết kế đến từ nhiều nhà mốt như David Koma, Etro, Korobeynikov, Schiaparelli, Givenchy... Mọi trang phục, giày dép và phụ kiện được stylist cùng hai trợ lý phụ trách việc chuẩn bị và mang toàn bộ lên du thuyền.

Từ du thuyền, Quỳnh Thy cùng cả đoàn di chuyển đến một hòn đảo vắng, ít người du lịch để tìm được không gian phù hợp với concept. Cô hài lòng với những bức ảnh thể hiện đúng ý tưởng hình ảnh người phụ nữ mạnh mẽ, hiện đại.

Quỳnh Thy tạo dáng trên mỏm đá chênh vênh giữa đảo. Người đẹp cho biết vì địa hình đá nhấp nhô, cô không thể mang giày mà phải chụp hình chân trần trong thời tiết mùa hè nắng nóng.

Một số bức hình khác của Quỳnh Thy được cô chụp trên du thuyền, bắt trọn ánh nắng vùng Thổ Nhĩ Kỳ. 'Đằng sau những bức ảnh đẹp là nhiều công sức, tuy nhiên với tôi đó là cách để thể hiện mình luôn trân trọng công việc cũng như các khán giả', nữ diễn viên chia sẻ.

Sau nhiều năm kinh nghiệm trong ngành người mẫu, Quỳnh Thy không dừng lại ở đó. Cô tiếp tục mở rộng con đường nghệ thuật sang diễn xuất và sản xuất phim. Gần đây cô gây chú ý với vai trò nhà sản xuất và diễn viên chính trong Một thời ta đã yêu.

Bên cạnh việc xuất hiện trên trang bìa phiên bản digital của tạp chí quốc tế, Quỳnh Thy còn nhận được lời mời tham dự Liên hoan phim quốc tế Venice lần thứ 83 diễn ra tại Venice, Italy hồi tháng 9. Người đẹp nói đây là cơ hội để cô gặp gỡ những nhà làm phim, diễn viên, nhà sản xuất và những nhân vật hoạt động trong ngành công nghiệp điện ảnh toàn cầu.

Quỳnh Thy cho biết cô định hướng phát triển song song vai trò diễn viên và nhà sản xuất, khẳng định mình ở lĩnh vực điện ảnh, bên cạnh thời trang.