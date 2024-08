Quy tắc 'vàng' giúp Song Hye Kyo giữ làn da không nếp nhăn

Trò chuyện với Elle Korea, Song Hye Kyo được phóng viên hỏi về biệt danh "ma cà rồng" nhờ nhan sắc trẻ mãi không già dù. Nữ diễn viên 43 tuổi cho biết cô đã được nghe về điều đó và thú nhận: "Thật ra khi quay phim, chụp hình, tôi luôn có người trang điểm, chăm chút cho thật đẹp và ánh sáng cũng rất tốt nữa. Tôi cũng chăm sóc bản thân nhưng lão hóa là quy luật tự nhiên. Vì làm công việc cần nhiều đến hình ảnh nên tôi cố gắng quản lý cơ thể mình để trông trẻ trung hơn một chút".

Song Hye Kyo trong buổi trò chuyện với Elle Hàn Quốc.

Khi nói về việc chăm sóc làn da, Song Hye Kyo nhấn mạnh tầm quan trọng của bước làm sạch đối với người thường xuyên trang điểm như cô. "Trang điểm quan trọng, nhưng tẩy trang còn quan trọng hơn. Đôi khi tôi mệt đến nỗi không tẩy trang và ngủ thiếp đi trên sofa. Da mặt trông tệ hơn hẳn vào ngày hôm sau. Vì vậy, tôi luôn làm sạch da, giống như mọi người, cố gắng tẩy trang và làm sạch thật kỹ", nữ diễn viên nói.

Trước đó, Song Hye Kyo cho biết sau khi tẩy trang, làm sạch da kỹ lưỡng, người đẹp còn dùng sữa tươi ấm thoa lên da, massage nhẹ nhàng. Phương pháp làm sạch bằng sữa tươi giúp loại bỏ tế bào da chết một cách nhẹ nhàng, đồng thời bổ sung độ ẩm, dưỡng chất để da khỏe đẹp, trắng sáng.

Song Hye Kyo thỉnh thoảng khoe ảnh mặt mộc hoặc chỉ trang điểm nhẹ nhàng, cho thấy làn da căng bóng, gần như không dấu hiệu của thời gian.

Nữ diễn viên cũng tiết lộ hai thành phần mỹ phẩm luôn có trong chu trình chăm da là vitamin C và vitamin A. "Vì lịch trình dày đặc nên việc chăm sóc da chính xác và hiệu quả là lựa chọn tất yếu của tôi. Tôi dùng serum vitamin C vào buổi sáng để duy trì làn da sáng bóng, sử dụng retinol cuối ngày để hoàn thiện quá trình chống lão hóa", Song Hye Kyo cho hay.

Song Hye Kyo sinh năm 1981, ra mắt với vai trò người mẫu rồi thử sức đóng phim từ năm 16 tuổi. Năm 2000, cô trở thành sao hạng A nhờ vai chính trong phim Trái tim mùa thu(2000). Cô đóng All In (2003), Full House (2004), Hậu duệ mặt trời (2016) và The Glory (2023). Năm ngoái, cô lần đầu lên ngôi ảnh hậu Baeksang với vai cô gái mang ám ảnh bạo hành trong phim The Glory. Gần đây, nữ diễn viên vừa công bố trở lại màn ảnh với bộ phim Black Nuns kể về những người cố gắng cứu một cậu bé bị linh hồn tà ác chiếm hữu.

Song Hye Kyo được truyền thông mệnh danh là ‘ma cà rồng’ của showbiz Hàn nhờ sắc vóc bao năm không thay đổi.

Sau khi ly hôn với Song Joong Ki năm 2019, Song Hye Kyo thêm kín tiếng về đời tư, nhưng tích cực xuất hiện tại các sự kiện thời trang quốc tế, trở thành gương mặt trang bìa của nhiều tạp chí lớn. Cô ước tính có khối tài sản trị giá 20 triệu USD.

