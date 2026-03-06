Rapper Pháo nói về cảnh nóng trong lần đầu đóng phim điện ảnh “Thỏ ơi!!”

Pháo (tên thật là Nguyễn Diệu Huyền), sinh năm 2003, là rapper kiêm ca sĩ, nhạc sĩ. Cô sở hữu nhiều bản hit như “Kìa bóng dáng ai”, “Trúc xinh”, “Sợ quá cơ”... Bước ra từ chương trình King of Rap năm 2020, Pháo gây ấn tượng với các ca khúc được giới trẻ yêu thích và trở thành một trong những gương mặt nữ nổi bật của giới rap Việt.

Trong phim “Thỏ ơi!!” của đạo diễn Trấn Thành, Pháo vào vai Nhật Hạ, một cô gái gặp nhiều rắc rối trong chuyện tình cảm. Đây là lần đầu tiên nữ rapper lấn sân sang điện ảnh, đánh dấu bước chuyển mình mới trong sự nghiệp nghệ thuật của cô.

PV: Lần đầu tiên đóng phim điện ảnh, chị cảm thấy như thế nào?

Pháo: Tôi mong chờ phản ứng của khán giả về vai diễn đầu tiên của mình. Khi dàn diễn viên “Thỏ ơi!!” được công bố, có nhiều bình luận từ khán giả. Nhiều người tỏ ra nghi ngờ tôi. Ngay chính bản thân tôi ở thời điểm đó cũng có sự hoài nghi, không biết mình có làm được hay không. Bởi vậy, tôi không biết khi khán giả xem thành quả của đoàn làm phim, liệu mọi người có suy nghĩ khác đi phần nào không. Bản thân tôi còn rất trẻ và sẽ không thể hoàn thiện nếu như không nhận được sự góp ý từ khán giả và các anh chị đi trước.

Với tôi, điều quan trọng nhất vẫn là cảm nhận của khán giả khi xem phim. Mọi người cảm thấy thế nào mới là điều đáng quý nhất. Khi tham gia đóng phim, tôi cũng đã lường trước rằng sẽ có những ý kiến khen và cả những ý kiến chê. Tuy nhiên, tôi mong mọi lời khen hay góp ý đều xuất phát từ tinh thần xây dựng để tôi có thể nhìn lại, rút kinh nghiệm và hoàn thiện bản thân hơn.

PV : Chị nghĩ thế nào về vai Nhật Hạ trong phim? Nhân vật này giống với khác chị như thế nào ở ngoài đời?

Pháo: Nhân vật Nhật Hạ là kiểu người mà mọi người có thể bắt gặp đâu đó trong cuộc sống của mình. Tôi nghĩ sẽ có rất nhiều người từng rơi vào hoàn cảnh giống như Nhật Hạ. Cô ấy là một người khao khát được yêu nhưng lại không biết cách yêu sao cho đúng, vì vậy, cô ấy làm mọi thứ theo cảm nhận, rất bản năng. Đôi khi cảm xúc lấn át quá nhiều, đến mức quên rằng trong mỗi chúng ta không chỉ có trái tim mà còn có cả lý trí. Nhật Hạ lại nghiêng hẳn về phía trái tim. Bản chất điều đó không sai, chỉ là đôi khi sự lựa chọn ấy khiến cô chịu nhiều thiệt thòi hơn.

Ở ngoài đời, tôi cũng là một người khá khó đoán, sống theo cảm xúc. Tuy nhiên, tôi không nghiêng hẳn về cảm xúc như Nhật Hạ. Tôi vẫn ưu tiên cảm xúc nhiều, nhưng không để nó lấn át hoàn toàn, dù làm gì thì tôi cũng cố gắng lựa chọn điều mình tin là đúng ở thời điểm đó. Tuy nhiên, tôi nghĩ ai cũng cần học cách cân bằng giữa cảm xúc và lý trí, giữa điều mình muốn và điều nên làm.

PV: Cảnh nóng trong “Thỏ ơi!!” có làm khó chị?

Pháo: Khi nhận vai, anh Trấn Thành đã nói trước rằng tôi sẽ phải đóng cảnh thân mật với Vĩnh Đam, và tất cả đều đã đồng ý. Chúng tôi đã chuẩn bị và nuôi dưỡng cảm xúc từ trước, chứ không phải đợi đến khi quay phim mới bắt đầu. Khi đóng cảnh nóng, chắc chắn cũng có những áp lực nhất định. Tôi là một cô gái đến từ miền Bắc, nơi mọi người khá khắt khe trong quan niệm về con gái: phải ăn mặc thế nào, nói chuyện ra sao. Trong phim này, nhân vật Nhật Hạ lại là người vượt ra khỏi những suy nghĩ quen thuộc đó.

Tôi cũng từng băn khoăn không biết mọi người sẽ nghĩ gì về mình. Nhưng rồi tôi tự nhủ tôi đang làm công việc của mình, chứ không làm điều gì xấu. Vậy tại sao tôi phải ngại? Tôi tự ngồi lại và nói chuyện với bản thân. Khi tôi tin rằng những gì mình làm là bình thường, lúc đó tôi mới có thể diễn xuất trọn vẹn.

Riêng những cảnh nóng của tôi và Vĩnh Đam lại quay rất nhanh. Trong khi đó, những cảnh tưởng như đơn giản lại quay rất lâu. Có thể vì tôi và Vĩnh Đam đều mong muốn những cảnh đó được hoàn thành thật nhanh, gọn, không phải quay lại nhiều lần, tránh mất thời gian của mọi người trong đoàn làm phim.

Tôi không ngại khi diễn cảnh nóng nhưng nếu phải diễn đi diễn lại nhiều lần sẽ dễ mất cảm xúc, đồng thời cũng gây khó cho cả mình và bạn diễn. Vì vậy, cả hai gần như tự mặc định rằng đã diễn cảnh này thì phải cố gắng hoàn thành trong một lần. May mắn là hầu hết đều có thể hoàn thành ngay từ lần quay đầu tiên.

PV: Chị thấy bạn diễn Vĩnh Đam là người như thế nào?

Pháo: Tôi cảm nhận Vĩnh Đam có một nguồn năng lượng rất trẻ trung. Có thể nhiều người sẽ có cái nhìn khắt khe về Vĩnh Đam vì những câu chuyện trước đây nhưng ở góc nhìn của tôi, bạn ấy là người sống chân thành, biết cách quan tâm người khác

Pháo và Vĩnh Đam

PV: Khi đóng chung với Trấn Thành – người có nhiều kinh nghiệm, chị có áp lực không?

Pháo: Áp lực lớn nhất với tôi có lẽ là khoảng cách tuổi tác. Đó là một áp lực vô hình khiến mỗi lần nói chuyện với anh Trấn Thành, tôi không dám thoải mái hoàn toàn. Đặc biệt khi cả hai còn đóng vai một cặp đôi yêu nhau. Nhiều lúc sợ rằng nếu mình nói như vậy thì anh Thành có giận không, có nghĩ mình hỗn không. Kể cả khi biết rõ là đang diễn, tôi vẫn lo liệu anh có suy nghĩ gì không.

Anh Trấn Thành cũng chia sẻ và động viên tôi rất nhiều. Anh nói rằng diễn là diễn, ngoài đời là ngoài đời, anh phân biệt rất rõ hai điều đó nên tôi không cần phải áp lực. Khi vào phim thì anh là nhân vật đó, còn tôi cũng là nhân vật của mình, không phải con người ngoài đời. Điều đó giúp tôi thoải mái hơn khi làm việc cùng anh.

PV: Chị học hỏi được gì từ đạo diễn Trấn Thành trong quá trình đóng phim?

Pháo: Khi có cơ hội làm việc với anh Trấn Thành, tôi học được ở anh cách diễn xuất, cách làm nghề cũng như tư duy làm nghề. Anh là một người rất cầu toàn, làm việc gì cũng chỉn chu và cố gắng hết sức trong khả năng của mình. Trên đoàn phim, anh Trấn Thành đảm nhận rất nhiều vai trò cùng lúc: vừa là đạo diễn, vừa cố vấn diễn xuất, vừa chỉnh sửa từng chi tiết nhỏ. Gần như việc gì anh cũng sẵn sàng dấn thân và trực tiếp làm. Điều tôi cảm nhận rõ nhất là những gì anh làm đều mang lại hiệu quả. Chính điều đó khiến tôi thực sự khâm phục và học hỏi được nhiều điều từ anh, đặc biệt là cách quan sát, cách làm việc nghiêm túc và sự cầu toàn trong công việc.

Pháo trong phim "Thỏ Ơi!!!"

PV: Sau vai diễn đầu tay, chị có định tiếp tục theo đuổi con đường diễn xuất?

Pháo: Tôi là người làm nghệ thuật nên với những dự án liên quan đến nghệ thuật nếu phù hợp với mình thì tôi sẽ tham gia. Tôi không đặt nặng chuyện sau này có tiếp tục đóng phim hay không, hay có thêm dự án lớn nào tiếp theo. Điều tôi mong muốn là hành trình làm nghệ thuật của mình sẽ lâu dài và bền bỉ.

PV: Gia đình hỗ trợ chị như thế nào trên con đường nghệ thuật?

Pháo: Tôi may mắn khi có gia đình luôn ủng hộ trong mọi hoàn cảnh. Bố mẹ hỗ trợ tôi rất nhiều, cả về tinh thần lẫn kinh tế. Có thời điểm tôi không nhận nhiều show để tập trung hoàn toàn cho vai diễn đầu tay. Dù đã nhận được sự hỗ trợ từ anh Trấn Thành và ê-kíp cũng như khoản thù lao xứng đáng, nhưng việc đóng phim vẫn đòi hỏi sự đầu tư nhất định về trang phục, ngoại hình và nhiều chi phí khác. Trong khoảng thời gian không có thu nhập từ các show, bố mẹ đã hỗ trợ tôi về tài chính để tôi có thể toàn tâm toàn ý cho vai diễn của mình.

PV: Xin cảm ơn chị!