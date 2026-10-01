Nữ sinh cấp hai đẹp nhất Nhật Bản

Encounter đưa tin người mẫu nhí Yoshinaga Honoka gây chú ý khi thông báo đã gia nhập công ty quản lý tài năng LUV.

Yoshinaga Honoka từng chiến thắng cuộc thi "Học sinh trung học cơ sở dễ thương nhất Nhật Bản" năm 2025, được khán giả Nhật Bản yêu thích nhờ ngoại hình nổi bật khi mới 13 tuổi.

Yoshinaga Honoka sinh năm 2012 tại tỉnh Kagoshima, ngoại hình nổi bật từ bé. Cô được gia đình định hướng theo giải trí từ sớm, nên chăm chỉ học tập vũ đạo, hoạt động trong lĩnh vực thời trang, quay quảng cáo.

Yoshinaga Honoka tóc đen dài, mắt to, được khen là "Mỹ nhân 13 tuổi đẹp nhất mọi thời đại".

Năm 2025, Yoshinaga Honoka vượt qua 35.000 thí sinh giành ngôi vị quán quân JC Miss Contest 2025, cuộc thi dành cho nữ sinh THCS trên toàn Nhật Bản. Khi đăng quang, Honoka đang là học sinh năm nhất trung học.

Năm 2026, Yoshinaga Honoka tiếp tục gây chú ý khi góp mặt trong TGC teen 2026 Summer, một trong những sự kiện thời trang dành cho Gen Z do Tokyo Girls Collection sản xuất. Yoshinaga Honoka xuất hiện ấn tượng với diện mạo thời thượng, gây ấn tượng mạnh với công chúng.

Hiện tại, tiểu mỹ nhân được đánh giá là một trong những gương mặt tuổi teen mới nổi bật nhất của làng giải trí Nhật Bản. Yoshinaga Honoka chia sẻ cô yêu thích Kpop. Đây là nguồn cảm hứng để cô bé hoạt động trong lĩnh vực giải trí.

Yoshinaga Honoka được truyền thông Nhật Bản hết lời khen ngợi nhờ vẻ đẹp thanh tú và thần thái trưởng thành vượt xa tuổi tác.

Yoshinaga Honoka vừa là người mẫu, vừa học hát nhảy vì muốn trở thành thần tượng.

Trên các diễn đàn trực tuyến của Nhật Bản, khán giả bình luận: "Đúng là tiểu mỹ nhân không có bức ảnh nào xấu", "Gương mặt của cô bé rất cân đối, đường nét xinh đẹp cuốn hút quá", "Cô bé này chắc chắn là niềm hy vọng cho tương lai của Nhật Bản", "Đẹp đến nghẹt thở".

Yoshinaga Honoka thậm chí được mệnh danh là "Mỹ nhân 13 tuổi đẹp nhất mọi thời đại" và được công chúng kỳ vọng rất cao với sự nghiệp tương lai.

Sau khi ký hợp đồng với công ty LUV, Yoshinaga Honoka chia sẻ sự biết ơn với người hâm mộ và đội ngũ hậu trường đã luôn ủng hộ cô. Cô cho biết sẽ cố gắng hết sức trong tương lai, để mang đến cho mọi người "một màn trình diễn mà chỉ Yoshinaga Honoka mới có thể mang lại".