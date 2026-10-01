Cô gái chiến thắng hai nội dung thể thao ở Hoa hậu Việt Nam

Ngày hội Thể thao trở thành một trong những hoạt động giúp 53 thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 giải tỏa áp lực tập luyện, đồng thời có cơ hội thể hiện khả năng vận động và tinh thần đồng đội.

Lợi thế của một vận động viên

53 thí sinh tham gia Ngày hội thể thao. Ảnh: Như Ý.

Các thí sinh thử sức với cự ly chạy 1 km. Ảnh: Như Ý.

Nguyễn Thị Hạnh giành giải nhất ở cự ly chạy. Ảnh: Như Ý.

Đinh Diệu Anh giành giải nhì nội dung chạy. Ảnh: Như Ý.

Neang Lin giành giải ba nội dung chạy. Ảnh: Như Ý.

Các thí sinh rạng rỡ sau khi hoàn thành nội dung chạy. Ảnh: Như Ý.

Các thí sinh tham gia hai nội dung chạy và chèo thuyền kayak. Ở nội dung chạy, họ thử sức với cự ly 1 km.

Nguyễn Thị Hạnh là người về nhất ở nội dung chạy. Cô đã có kinh nghiệm tập luyện thể thao trước khi tham gia cuộc thi. Đinh Diệu Anh là người về nhì, trong khi Naeng Lin giành giải ba.

Nguyễn Thị Hạnh cho biết điểm khác biệt giữa cô và một số thí sinh nằm ở khả năng kiểm soát nhịp tim và duy trì tốc độ. Những người chưa quen với cường độ vận động cao có thể gặp khó khăn khi điều chỉnh nhịp thở, nhịp tim trong quá trình chạy.

Nguyễn Thị Hạnh không bất ngờ khi Diệu Anh đạt thành tích tốt bởi trước đó hai người từng tập gym cùng nhau. Diệu Anh cũng từng được Hạnh hướng dẫn một số buổi về kỹ thuật chạy và cách phân phối sức.

Ở nội dung chèo kayak, Nguyễn Thị Hạnh tiếp tục thể hiện tố chất của một vận động viên chèo thuyền và giành vị trí dẫn đầu. Cô từng là vận động viên đua thuyền của đội tuyển quốc gia, giành Huy chương đồng tại đấu trường Đông Nam Á cùng nhiều huy chương vàng, bạc, đồng ở các giải trẻ và giải vô địch quốc gia.

Các thí sinh thi chèo đơn ở cự ly 100 m. Từ vạch xuất phát, người chơi chèo lên phao, quay đầu rồi trở lại vạch xuất phát để về đích. Sau các lượt đấu loại, những người đứng đầu tiếp tục tranh tài để xác định thứ hạng chung cuộc.

Hạnh cho biết kayak không phải môn sở trường, tuy nhiên với lợi thế từng thi đấu, cô có khả năng cảm nhận mặt nước, hướng sóng và hướng gió, từ đó điều chỉnh lực chèo và phân phối sức.

Hạnh từng hướng dẫn Diệu Chi một số kỹ thuật cơ bản. Cô cho biết Diệu Chi nhỏ người hơn các thí sinh khác nhưng biết cách tận dụng lực và xử lý tình huống.

“Diệu Chi biết cách sử dụng lực. Khi quay về, các thí sinh phải chèo ngược hướng gió. Diệu Chi biết cách tì lực, đạp lực và miết nước nên di chuyển nhanh hơn”, Hạnh kể. Chung cuộc, Diệu Chi giành giải nhì ở hạng mục chèo kayak, Tống Khánh Ly giành giải ba.

Rèn sức bền chạy nước rút Chung khảo

Nguyễn Thị Hạnh tiếp tục giành giải nhất ở nội dung chèo thuyền kayak. Ảnh: Như Ý.

Các thí sinh tham gia nội dung chèo thuyền. Ảnh: Như Ý.

53 thí sinh lan tỏa tinh thần thể thao trong các hoạt động tại vòng chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026. Ảnh: Như Ý.

Ngày hội thể thao không chỉ nằm ở thành tích của các thí sinh. Với Nguyễn Thị Hạnh, đây là dịp để cô chia sẻ kinh nghiệm và khuyến khích thí sinh thử sức với những môn thể thao mới.

“Tôi cảm thấy vui vì có thể lan tỏa được chuyên môn của mình. Tôi muốn thúc đẩy tinh thần để các bạn tham gia thể thao nhiều hơn”, cô nói.

Cô cho rằng thí sinh có thể duy trì việc chạy bộ sau cuộc thi. Những người thường xuyên tập gym kết hợp chạy để tăng sức bền và cải thiện thể lực. Chèo kayak mang đến trải nghiệm mới mẻ, thú vị cho người chơi.

Diệu Anh cho rằng thành tích không phải điều quan trọng nhất với cô và các thí sinh. “Việc thí sinh dám thử sức, hoàn thành phần thi và có thêm trải nghiệm thể thao mới là những kỷ niệm đáng nhớ của chúng tôi tại cuộc thi năm nay”, cô nói.

Naeng Lin nói nhờ việc tham gia Ngày hội thể thao, cô mạnh dạn hơn. “Từ chạy bộ đến kayak, đây là các hoạt động giúp tôi hiểu thêm về sức bền, khả năng phối hợp và kiểm soát cơ thể. Trên hết, tôi học được nhiều điều về tinh thần đồng đội”, cô nói.

Ngày hội Thể thao cũng là hoạt động giúp thí sinh chuẩn bị về sức bền để tăng tốc cho Chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026.

Những ngày này, 53 cô gái tập trung cao độ để hoàn thiện kỹ năng catwalk, trình diễn cũng như rèn vóc dáng để có những màn trình diễn tỏa sáng nhất trên sân khấu Chung khảo.