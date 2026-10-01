Bà mẹ 7 con làm người mẫu ở tuổi U60

Christina Chung tự tin sải bước trên các sàn diễn thời trang danh giá, xuất hiện cùng những người mẫu trẻ và trở thành gương mặt gây chú ý tại nhiều show Haute Couture của Chanel thời gian qua.

Điều đặc biệt, cô không bước vào nghề người mẫu từ thời thanh xuân, mà bắt đầu sự nghiệp chuyên nghiệp ở tuổi U60, sau nhiều năm dành thời gian cho gia đình và công việc. Hành trình ấy trở thành minh chứng rằng không bao giờ quá muộn để bạn theo đuổi điều mình yêu thích.

Người mẫu Christina Chung

Theo Post Mag, Christina Chung là con út trong một gia đình có 8 anh chị em, di cư từ Phúc Kiến đến Hong Kong. Cô từng trải qua những năm tháng tuổi thơ bị bạo hành, sống với tâm lý tự ti, thu mình, dưới sự nuôi dạy khắc nghiệt của cha. Năm 16 tuổi, vì lo sợ sự an toàn của con gái, mẹ Christina Chung đã thúc đẩy cô bỏ nhà đi.

Ở tuổi đôi mươi, với chiều cao 1,8 m, thân hình mảnh mai, gương mặt sắc nét, Chung bắt đầu làm người mẫu để kiếm sống. "Tôi từng đóng quảng cáo cho American Express, nhưng mọi người đều hút thuốc, và lối sống đó không phù hợp với tôi. Tôi cũng từng đăng ký học catwalk nhưng ngay sau buổi học đầu tiên, có người đòi quan hệ tình dục. Thật là chuyện bẩn thỉu. Tôi rất sợ và bỏ đi ngay lập tức. Vì vậy, tôi tập trung vào công việc văn phòng, thỉnh thoảng đóng quảng cáo", Christina chia sẻ với Post Mag vào năm 2022.

Nhiều thập kỷ sau, khi đã đi qua hai cuộc hôn nhân, là mẹ của 7 cô con gái, một cơ hội bất ngờ tìm đến Christina. Trong một dự án quảng cáo nhân Ngày của Mẹ, Christina được mời chụp hình cùng Shiro - con gái cô, đang làm việc trong ngành thời trang. Từ buổi chụp hình, vẻ ngoài và thần thái của người phụ nữ khi ấy đã ngoài 50 tuổi thu hút sự chú ý của giới thời trang. Công ty quản lý Overface sau đó ký hợp đồng với Christina Chung, mở ra chương mới trong cuộc đời.

Shiro (phải) là một trong 7 người con đã truyền cảm hứng, tạo động lực cho mẹ trở lại với ước mơ sải bước trên sàn diễn thời trang.

Christina từng chia sẻ với Vogue rằng sau khoảng 30 năm, cô nhận thấy ngành công nghiệp thời trang đã trở nên minh bạch hơn, cùng với những thay đổi về thẩm mỹ và công nghệ. Vì vậy, công việc người mẫu lúc này không còn khiến cô bối rối hay do dự như khi còn trẻ.

Hồi đầu năm, Christina xuất hiện tại show Haute Couture Xuân-Hè 2026 của Chanel ở Paris, trong màn ra mắt giám đốc sáng tạo Matthieu Blazy. Truyền thông Trung Quốc khi đó gọi Christina là một trong những gương mặt lớn tuổi gây chú ý tại show, bên cạnh dàn người mẫu ở độ tuổi 40-50.

Đến tháng 7, cô tiếp tục sải bước trong show Haute Couture Thu-Đông 2026 của Chanel. Vogue Hong Kong ghi nhận người phụ nữ này đã trở thành một gương mặt quen thuộc trên sàn diễn của nhà mốt nước Pháp. Trong năm 2026, cô còn góp mặt trong nhiều dự án thời trang và biên tập cho các ấn phẩm như Vogue China và Harper's Bazaar Germany.

Christina Chung bên hai cô con gái cũng đang theo đuổi sự nghiệp người mẫu.

Mái tóc hoa râm, những dấu vết tự nhiên của thời gian cùng thần thái tự tin tạo nên vẻ đẹp khác biệt của Christina trên sàn diễn. Cô không cố níu giữ tuổi trẻ mà mang tuổi tác, trải nghiệm và cá tính của một phụ nữ trưởng thành vào thời trang, cho thấy vẻ đẹp không nhất thiết phải là cuộc chạy đua với thời gian.

"Tôi muốn bước lên và truyền cảm hứng cho những phụ nữ khác, đặc biệt là người trưởng thành. Tất cả chúng ta đều có tiềm năng. Chúng ta không thể chỉ hy sinh bản thân cho gia đình hay công việc và cũng không nên tự giới hạn tham vọng. Vì vậy, khi cơ hội trở thành người mẫu xuất hiện, tôi đã nắm lấy", cô nói.

Ở tuổi U60, Christina cũng khiến nhiều người bất ngờ bởi diện mạo khỏe khoắn, vóc dáng săn chắc cùng tinh thần tràn đầy năng lượng. Cô cho rằng điều này có thể một phần nhờ yếu tố di truyền, nhưng quan trọng hơn là thói quen duy trì vận động.

Christina trong bộ ảnh thời trang thực hiện cách đây khoảng 4 năm.

"Tôi hiện trông rất tuyệt và khỏe mạnh vì vẫn duy trì thói quen tập luyện. Tập thể dục giúp cơ thể và tinh thần cân bằng. Bạn có tin không, tôi vẫn có cơ bụng sáu múi", Christina chia sẻ với Vogue vào năm 2023. Khi nói đến điều này, cô còn bật cười và đặt tay lên vùng bụng phẳng.

Với Christina, chăm sóc cơ thể không đồng nghĩa với việc cố gắng quay ngược thời gian. Cô từng thừa nhận bản thân cũng không khỏi bất ngờ khi phát hiện nếp nhăn đầu tiên trên gương mặt. Nhưng sau đó, cô nhanh chóng nhận ra rằng lão hóa là một quá trình tự nhiên, không thể đảo ngược và không ai tránh khỏi.

Cô duy trì vận động, quan tâm đến sức khỏe thể chất, đồng thời chú trọng trạng thái cảm xúc. Mục tiêu của cô không phải giữ mãi vẻ ngoài tuổi đôi mươi, mà để cơ thể khỏe mạnh, vóc dáng cân đối và tinh thần tích cực. Theo Christina, chuẩn mực về cái đẹp đang ngày càng đa dạng và môi trường người mẫu cũng trở nên cởi mở hơn với nhiều độ tuổi, vóc dáng và diện mạo.

"Không bao giờ là quá muộn. Thời gian không phải kẻ thù của bạn, mà chính những tiềm năng chưa được sống hết mới là kẻ thù", bà mẹ 7 con cho hay.

Người mẫu U60 chấp nhận tuổi tác nhưng không để tuổi tác quyết định mình được phép làm gì.