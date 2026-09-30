Á hậu để mặt mộc đóng 'Trại buôn người': Tuổi thơ khó khăn, từng bị chê nhan sắc

“Trại buôn người” là phim điện ảnh đang nhận được chú ý tại phòng vé Việt khi vượt mốc 100 tỷ đồng chỉ sau hơn 3 ngày. Thành công của phim giúp cho dàn diễn viên nhanh chóng được quan tâm, trong đó có Á hậu Minh Kiên. Đây là dự án điện ảnh thứ hai của người đẹp sinh năm 2004.

Trong phim, Minh Kiên đảm nhận vai Út Đẹt - em gái của nhân vật chính do Steven Nguyễn thủ vai. Nhân vật bị cuốn vào đường dây buôn bán người và phải trải qua hàng loạt biến cố sinh tử.

Sinh năm 2004, Minh Kiên giành ngôi Á hậu 2 Miss World Vietnam 2023. Thời điểm đăng quang, nàng hậu là cái tên gây tranh cãi vì nhiều người cho rằng nhan sắc cô kém nổi bật.

Tuy nhiên theo thời gian, người đẹp gốc Ninh Thuận ngày càng được khen xinh đẹp, thần thái tự tin. Từ cô gái có vẻ ngoài mộc mạc, Minh Kiên thay đổi ấn tượng mỗi lần xuất hiện.

Minh Kiên cũng được yêu mến vì câu chuyện vượt qua hoàn cảnh khó khăn để vươn lên trong cuộc sống. Từ nhỏ, cô đã thiếu vắng tình thương của cha. Mẹ làm giúp việc, lao động chân tay mưu sinh để nuôi cô ăn học.

Chia sẻ với PV Báo Điện tử VTC News, Minh Kiên từng nói danh hiệu Á hậu giúp cô tự chủ về kinh tế, giúp mẹ nghỉ nghề giúp việc. Mỗi tháng, nàng hậu vẫn gửi tiền về để mẹ đầu tư buôn bán nhỏ ở quê cho vui chứ không muốn mẹ vất vả. Lo được cho mẹ là niềm hạnh phúc lớn nhất của Minh Kiên.

Nói về vai Út Đẹt trong “Trại buôn người”, Á hậu cho biết cơ hội đến từ một buổi casting với hàng trăm diễn viên. Sau khi hoàn thành phần thử vai, cô tiếp tục được mời đến để đạo diễn Toni Dương Bảo Anh trực tiếp xem mặt mộc và trao đổi về nhân vật.

Để chuẩn bị cho nhân vật, Minh Kiên cùng các diễn viên có khoảng 2 tháng tập luyện trước khi phim bấm máy. Cô chủ động nghiên cứu, phân tích tâm lý nhân vật, tập thoại và diễn thử cùng Steven Nguyễn cũng như các bạn diễn để làm quen với cảm xúc, mạch tâm lý của từng phân đoạn.

Để hóa thân thành Út Đẹt - một cô gái người Khmer đến từ An Giang, Minh Kiên phải để mặt mộc, thậm chí hoá trang cho xấu hơn.

Chính sự thay đổi về diện mạo giúp nàng hậu có cảm giác mình thực sự bước ra khỏi hình ảnh quen thuộc để trở thành người khác.

Trước “Trại buôn người”, Minh Kiên từng đảm nhận vai chính trong phim điện ảnh “Bus: Chuyến xe một chiều”. Phim không có thành tích tốt song đây là bước đệm để cô tiếp tục chinh phục con đường diễn xuất.

Nàng hậu cho biết cô không kỳ vọng bản thân phải hoàn hảo ngay từ những bước đầu tiên. Cô mong muốn khán giả đón nhận vai Út Đẹp, đồng thời sẵn sàng lắng nghe những góp ý để tiếp tục cải thiện khả năng diễn xuất.