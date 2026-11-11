Mỹ nhân khiến 200 triệu khán giả trầm trồ
Chủ đề "Thời đại hoàng kim" của Thịnh điển W China giúp các ngôi sao tỏa sáng trong những bộ lễ phục sang trọng mang phong cách cổ điển. Nghê Ni, Chung Sở Hy, Chu Châu, Lưu Thi Thi khiến khán giả không ngừng khen ngợi.
Lưu Diệc Phi hóa thân thành "cô dâu" trong sự kiện thời trang. Tuy nhiên, trang phục và biểu hiện của cô gây tranh cãi.
Theo Minh Vũ ([Tên nguồn])
Nguồn: https://tienphong.vn/my-nhan-khien-200-trieu-khan-gia-tram-tro-post1893013....Nguồn: https://tienphong.vn/my-nhan-khien-200-trieu-khan-gia-tram-tro-post1893013.tpo-11/11/2026 07:03 AM (GMT+7)