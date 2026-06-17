Mỹ nhân chưa từng thất bại trên thảm đỏ

Trang QQ đưa tin tối 14/6, Lâm Duẫn tham gia sự kiện Đêm hội Điện ảnh Weibo 2026 và giành được giải thưởng Diễn viên được mong đợi của năm. Mỹ nhân sinh năm 1996 xuất hiện trong bộ trang phục của nhà thiết kế Việt Nam. Trong loạt ảnh được đăng tải, Lâm Duẫn được ví như chú khổng tước. Thần thái sang trọng quyến rũ của Lâm Duẫn nhận được đánh giá cao của truyền thông và khán giả.

Trang QQ đưa tin dù không phải ngôi sao sở hữu lượng người hâm mộ hùng hậu, Lâm Duẫn vẫn được đánh giá là nữ nghệ sĩ thành công trong việc xây dựng thương hiệu cá nhân, phong cách riêng của cô ấn tượng nhận được nhiều lời khen của công chúng. Truyền thông Trung Quốc cũng nhận định: "Sau Angelababy, Lâm Duẫn mới là ngôi sao bất bại trên thảm đỏ".

Lâm Duẫn gây dựng danh tiếng nhờ việc chăm chỉ tham gia các sự kiện và khoe sắc trên thảm đỏ. Nữ diễn viên hiểu thế mạnh của bản thân, không chạy theo những trào lưu đang hot mà tự mình tạo ra xu hướng mới. Mới đây, khi tham gia Seaside Fashion Night - sự kiện thời trang bãi biển đình đám do tạp chí Marie Claire và Douyin đồng tổ chức - Lâm Duẫn gây ấn tượng với phong cách thời trang Victoria Gothic, sau đó tạo hình này tạo nên cơn sốt trên các trang MXH, nhận được nhiều lời khen của các blogger thời trang.

Đây không phải lần đầu Lâm Duẫn trở thành điểm nhấn trên thảm đỏ Hoa ngữ. So với các nghệ sĩ nữ chạy theo mốt hot girl ngọt ngào, làm nổi bật làn da trắng hồng, chuộng khí chất trong trẻo dễ thương, Lâm Duẫn tạo nên sự khác biệt nhờ tìm được nét riêng của bản thân. Phong cách trang điểm của Lâm Duẫn được đánh giá có chiều sâu, thời thượng cuốn hút hơn các nghệ sĩ khác. Bên cạnh đó, cô không ngại thay đổi nhiều kiểu trang phục khác nhau, trở nên mới mẻ không nhàm chán trong mỗi lần xuất hiện. Vì vậy, lần xuất hiện trên thảm đỏ đều là cơ hội để Lâm Duẫn ghi dấu ấn với khán giả đại chúng.

Theo QQ, đây cũng là cách Lâm Duẫn "sinh tồn", tạo độ hot và xây dựng danh tiếng cho bản thân trong thời điểm cơ hội đóng phim ngày càng khó khăn. Giới giải trí Hoa ngữ đang trong thời kỳ "đóng băng", số lượng dự án được khai máy ít dần mỗi ngày, Lâm Duẫn phải liên tục giữ độ hot mới được giao vai diễn.

Sự nghiệp của Lâm Duẫn không bằng phẳng mà lên xuống trắc trở trong nhiều năm qua. Khởi đầu của người đẹp sinh năm 1996 rất cao, cô được "vua hài Hong Kong" Châu Tinh Trì lựa chọn giữa 120.000 ứng cử viên để đảm nhận vai nữ chính trong phim Mỹ nhân ngư (2016). Tác phẩm này thu về 3,39 tỷ NDT (hơn 500 triệu USD). Ở tuổi 20, Lâm Duẫn đã là nữ chính trong một dự án lớn với doanh thu khủng, điều mà không nhiều đồng nghiệp cùng lứa làm được.

Tuy nhiên, rời khỏi vòng tay Châu Tinh Trì, sự nghiệp của Lâm Duẫn không hề suôn sẻ. Các dự án phim truyền hình của cô thất bại, nữ diễn viên bị chê diễn xuất quá lố khoa trương, "như cô ngốc", bị đánh giá là thảm họa diễn xuất. Từ vai trò nữ chính, Lâm Duẫn dần phải chấp nhận đóng vai nữ phụ mới có cơ hội tham gia các dự án lớn. Lâm Duẫn đóng phụ trong các dự án của đàn anh đàn chị để học hỏi kinh nghiệm. Cô cũng lựa chọn các vai diễn phù hợp với bản thân như ca kĩ giỏi đàn tỳ bà Tống Dẫn Chương trong Mộng hoa lục hay Triệu Tầm trong Nạn nhân không hoàn hảo.

Các vai diễn này không có quá nhiều đất diễn nhưng vẫn giữ vai trò quan trọng trong mạch phim, đủ để Lâm Duẫn thể hiện diễn xuất mà không phải gồng gánh thành tích của tác phẩm. Đồng thời, cô cũng tiết chế hơn trong biểu cảm, đi theo lối diễn xuất tinh tế, có chiều sâu thay vì gào thét như xưa. Nhờ đó, Lâm Duẫn dần lấy lại được niềm tin của khán giả xem phim, cho thấy hướng đi này hoàn toàn chính xác.

Có danh tiếng tốt và diễn xuất ngày càng chắc tay, Lâm Duẫn lại được giao vai nữ chính trong các phim Sao địch nổi sắc đẹp tuyệt trần và Quy loan. Trong đó, Quy loan là dự án lớn Lâm Duẫn đóng chung với Trương Lăng Hách. Trong phim Lâm Duẫn thể hiện vai Ôn Du là công chúa của một vương triều đã sụp đổ, sau biến cố quốc gia diệt vong buộc phải bước vào con đường báo thù. Tạo hình cổ trang của Lâm Duẫn trong phim được khen đẹp rực rỡ.

Hiện tại, ngoài đóng phim, Lâm Duẫn còn livestream giới thiệu sản phẩm, chụp ảnh tạp chí, quay quảng cáo. Nữ diễn viên đã rời khỏi công ty của Châu Tinh Trì vào tháng 3/2023, tuy nhiên mối quan hệ giữa cô và vua hài Hong Kong vẫn tốt. Từ khi được Châu Tinh Trì phát hiện, không năm nào Lâm Duẫn không gửi lời chúc mừng sinh nhật ông. Bên cạnh đó, Lâm Duẫn tiết lộ Mỹ nhân ngư phần 2 đã quay xong, nhưng chưa hoàn tất phần hậu kỳ.

Về đời tư, Lâm Duẫn vướng nhiều tin đồn tiêu cực. Lâm Duẫn đều phủ nhận, sau một thời gian, tin đồn biến mất khiến khán giả cảm thấy bất bình cho cô.

Nhan sắc của Lâm Duẫn được đánh giá "không có đối thủ" trên thảm đỏ Hoa ngữ thời gian gần đây.