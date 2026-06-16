Nữ sinh trường múa nổi tiếng vì 'đẹp như AI'

Không phải idol K-pop hay diễn viên nổi tiếng, Koo Jung Min vẫn trở thành cái tên được nhắc đến ngày càng nhiều trong các cuộc thảo luận về 'vẻ đẹp siêu thực' của Gen Z Hàn Quốc.

Dưới nhiều bài đăng của cô gái sinh năm 2003, không ít người dùng bình luận: 'Có thật đây là người thật không?', 'Đẹp như nhân vật trong phim' hay 'Trông giống ảnh AI'.

Theo Sisun News, Koo Jung Min hiện là sinh viên Đại học Sejong, theo đuổi ballet và xây dựng hình ảnh cá nhân trên mạng xã hội với hơn 100.000 người theo dõi.

Nền tảng múa cổ điển cùng thói quen tập ballet, pilates đều đặn là yếu tố giúp cô duy trì vóc dáng thanh mảnh và thần thái đặc trưng.

Bên cạnh nội dung về làm đẹp và phong cách sống, hình ảnh một nữ sinh chăm chỉ, kỷ luật cũng góp phần tạo nên sức hút của cô.

Trong cuộc phỏng vấn với Sisun News, cô nhấn mạnh việc giữ gìn sức khỏe và sự cân bằng quan trọng hơn những phương pháp giảm cân cực đoan.

Nhiều người cho rằng vẻ đẹp của Jung Min là sự kết hợp giữa nét mong manh của múa ballet và nguồn năng lượng tích cực mà cô truyền tải.