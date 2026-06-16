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Nữ sinh trường múa nổi tiếng vì 'đẹp như AI'

Sự kiện: Làm đẹp

Koo Jung Min, sinh năm 2003, thu hút sự chú ý trên mạng xã hội Hàn Quốc với nhan sắc được nhiều người ví 'đẹp như AI'.

Nữ sinh trường múa nổi tiếng vì &#39;đẹp như AI&#39; - 1

Không phải idol K-pop hay diễn viên nổi tiếng, Koo Jung Min vẫn trở thành cái tên được nhắc đến ngày càng nhiều trong các cuộc thảo luận về 'vẻ đẹp siêu thực' của Gen Z Hàn Quốc.

Nữ sinh trường múa nổi tiếng vì &#39;đẹp như AI&#39; - 2

Dưới nhiều bài đăng của cô gái sinh năm 2003, không ít người dùng bình luận: 'Có thật đây là người thật không?', 'Đẹp như nhân vật trong phim' hay 'Trông giống ảnh AI'.

Nữ sinh trường múa nổi tiếng vì &#39;đẹp như AI&#39; - 3

Theo Sisun News, Koo Jung Min hiện là sinh viên Đại học Sejong, theo đuổi ballet và xây dựng hình ảnh cá nhân trên mạng xã hội với hơn 100.000 người theo dõi.

Nữ sinh trường múa nổi tiếng vì &#39;đẹp như AI&#39; - 4

Nền tảng múa cổ điển cùng thói quen tập ballet, pilates đều đặn là yếu tố giúp cô duy trì vóc dáng thanh mảnh và thần thái đặc trưng.

Nữ sinh trường múa nổi tiếng vì &#39;đẹp như AI&#39; - 5

Bên cạnh nội dung về làm đẹp và phong cách sống, hình ảnh một nữ sinh chăm chỉ, kỷ luật cũng góp phần tạo nên sức hút của cô.

Nữ sinh trường múa nổi tiếng vì &#39;đẹp như AI&#39; - 6

Trong cuộc phỏng vấn với Sisun News, cô nhấn mạnh việc giữ gìn sức khỏe và sự cân bằng quan trọng hơn những phương pháp giảm cân cực đoan.

Nữ sinh trường múa nổi tiếng vì &#39;đẹp như AI&#39; - 7

Nhiều người cho rằng vẻ đẹp của Jung Min là sự kết hợp giữa nét mong manh của múa ballet và nguồn năng lượng tích cực mà cô truyền tải.

Cô gái có body đẹp như búp bê phiên bản đời thực
Cô gái có body đẹp như búp bê phiên bản đời thực

Thường xuyên đăng bài quảng cáo cho các nhãn hàng nên Min Jeong rất đầu tư chăm chút cho ngoại hình.

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Theo Vienne (Theo Sisun News) - Ảnh: Instagram catherinegu03 ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-16/06/2026 11:12 AM (GMT+7)
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