Mẹ Nhật Bản giảm 28 kg nhờ đam mê cosplay

Souu là người đam mê cosplay và thường hóa thân thành các nhân vật trong game. Sau khi sinh con, cân nặng của cô tăng lên mức 78 kg, khiến việc tái hiện những nhân vật có vóc dáng săn chắc trở nên khó khăn. Mong muốn được hóa thân trọn vẹn thành Chun-Li - nữ võ sĩ nổi tiếng trong loạt game Street Fighter - đã thôi thúc cô bắt đầu hành trình giảm cân kéo dài khoảng 18 tháng. Hành trình thay đổi ngoại hình ngoạn mục của cô đang thu hút sự chú ý trên mạng xã hội Nhật Bản.

Sau sinh nở, mức cân của Souu có lúc gần chạm mốc 80 kg.

Trước hàng loạt câu hỏi của cư dân mạng về bí quyết giảm 28 kg, Souu thú nhận hành trình lấy lại vóc dáng của cô không hề dễ dàng. Nữ cosplayer Nhật Bản nói bản thân rất thích ăn và thuộc tạng người dễ tăng cân, vì vậy cô phải nỗ lực duy trì kỷ luật trong thời gian dài.

Bí quyết của cô không nằm ở những chế độ ăn kiêng hà khắc hay phương pháp giảm cân cấp tốc. Thay vào đó, cô tập trung kiểm soát khẩu phần ăn hàng ngày, đồng thời duy trì thói quen tập luyện đều đặn. Nhờ kiên trì theo đuổi những thay đổi nhỏ nhưng nhất quán, bà mẹ một con từng bước giảm cân và cải thiện vóc dáng.

Souu trong bộ ảnh hóa thân thành nhân vật Chun-Li.

Các chuyên gia cho biết việc kết hợp chế độ ăn uống hợp lý với tập luyện sức mạnh là một trong những cách giảm cân bền vững nhất. Trong khi kiểm soát dinh dưỡng giúp tạo ra mức thâm hụt calo cần thiết, các bài tập thể lực hỗ trợ duy trì khối cơ, thúc đẩy trao đổi chất và giảm nguy cơ tăng cân trở lại sau khi giảm cân.

Nhờ kiên trì thay đổi lối sống, Souu giảm được 28 kg, đưa cân nặng từ 78 kg xuống còn khoảng 50 kg. Sau khi đạt được mục tiêu, Souu thực hiện bộ ảnh cosplay Chun-Li với ngoại hình gần như bước ra từ trò chơi. Câu chuyện của cô được nhiều người chia sẻ như minh chứng cho việc đam mê đôi khi có thể trở thành động lực mạnh mẽ để thay đổi bản thân.

Sau khi giảm cân, ngoại hình Souu thay đổi rõ rệt từ gương mặt đến vóc dáng.