4 quy tắc giúp ca sĩ Hàn giảm 20 kg sau một tháng

Shindong tiết lộ trên chương trình truyền hình thực tế Hàn Quốc "Knowing Bros" rằng anh từng giảm 37 kg chỉ trong 5 tháng, từ 116 kg xuống còn 79 kg. Tuy nhiên, do lối sống và thói quen ăn uống không cân bằng, anh đã nhanh chóng tăng cân trở lại trong vòng 3 tháng, thậm chí còn tăng nhiều hơn lúc chưa giảm.

Shindong được khán giả nhớ đến với ngoại hình mũm mĩm từ khi ra mắt.

Thành viên nhóm Super Junior còn nhờ cậy thuốc tiêm giảm cân nhưng không đạt được hiệu quả như mong đợi. Điều này khiến anh quyết định từ bỏ việc giảm cân bằng thuốc và quay trở lại điều chỉnh lối sống, kiểm soát chế độ ăn uống của mình.

Ở lần giảm cân này, Shindong bắt đầu từ mức cân 106 kg. Chia sẻ trong một chương trình về ẩm thực Hàn Quốc, Shindong tiết lộ sau khi thử nhiều phương pháp giảm cân khác nhau, anh nhận thấy cách hiệu quả nhất chính là: "Ăn đúng giờ, ngủ đúng giờ, bỏ ăn vặt và thiết lập một lối sống điều độ", cụ thể như sau:

Đặt ra một lượng thức ăn cố định

Shindong cho biết anh không hạn chế quá mức các loại thực phẩm mình ăn, cũng không theo đuổi các phương pháp ăn kiêng khắc nghiệt. Thay vào đó, anh "kiểm soát khẩu phần ăn bất kể ăn gì". Thay vì hoàn toàn cấm những món mình muốn ăn, anh chú trọng hơn vào việc kiểm soát tổng lượng thức ăn nạp vào để tránh ăn quá nhiều.

Ăn ba bữa một ngày

Dựa trên tổng lượng calo được nạp trong ngày, nam ca sĩ chia thành 3 bữa cố định mỗi ngày: bữa sáng, bữa trưa và bữa tối. Các bữa được tiêu thụ cách nhau khoảng 4,5 tiếng, giúp duy trì cảm giác no, tránh thèm ăn.

Shindong tích cực vận động thông qua đánh golf, đi bộ, dắt chó đi dạo.

Tránh ăn vặt đêm khuya

Shindong tiết lộ rằng anh hoàn toàn từ bỏ thói quen ăn vặt đêm khuya trong suốt thời gian giảm cân và đi ngủ khoảng 4 tiếng sau bữa tối. Nam ca sĩ duy trì thói quen đi ngủ lúc 23h và thức dậy lúc 7 giờ sáng. Ngủ nghỉ điều độ cũng là cách hữu ích để ổn định cảm xúc và hormone, nhờ đó kiểm soát việc ăn uống hiệu quả hơn

Đi bộ ít nhất 10.000 bước mỗi ngày

Ngoài việc kiểm soát chế độ ăn uống, Shindong còn hình thành thói quen đi bộ hơn 10.000 bước mỗi ngày để tiêu hao calo dư thừa, thúc đẩy trao đổi chất, giúp ích cho quá trình đốt mỡ.

Với sự kỷ luật và kiên trì, Shindong đã giảm được 20 kg chỉ sau một tháng. Tuy nhiên, anh cũng nhấn mạnh rằng cơ thể mỗi người khác nhau nên kết quả cũng không thể giống nhau. Khi giảm cân, điều quan trọng là cần lắng nghe cơ thể để nhận biết điều gì phù hợp và cần đặt lợi ích sức khỏe lên hàng đầu.

Ngoại hình Shindong sau giảm 20 kg.

Shindong sinh năm 1985, là thành viên thế hệ đầu của nhóm nhạc đình đám Super Junior. Sau này, khi Super Junior chia thành các nhóm nhỏ, Shindong vẫn tiếp tục góp mặt. Ngoài là ca sĩ, rapper, Shindong còn là vũ công, MC.