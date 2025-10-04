Cô gái Nhật Bản giảm 16 kg trước ngày cưới

Sawaco, 20 tuổi, bắt đầu hành trình giảm cân từ mốc 58,45 kg (cao 1,49 m). Do không thực hiện nghiêm ngặt trong hai tháng đầu, cô chỉ giảm gần 3 kg. Hai tháng tiếp theo, Sawaco bắt đầu kết hợp chế độ ăn điều độ và tập luyện một cách nghiêm túc, nhanh chóng giảm tiếp 9 kg. Hai tháng cuối trước đám cưới, cô giảm được 4 kg, đưa cân nặng về mức 42 kg, vóc dáng thon gọn, nuột nà.

Sawaco khi đi thử váy cưới và trong ngày trọng đại.

Chia sẻ về kinh nghiệm giảm 16 kg, Sawaco cho biết việc đầu tiên cô làm là bỏ thói quen ăn vặt đồng thời làm quen với việc ăn chậm, nhai kỹ để tránh tiêu thụ quá nhiều. Sawaco đặt quy tắc chỉ ăn vừa đủ no, không ăn cố, không ăn theo cảm xúc và thường đánh răng ngay sau khi kết thúc bữa ăn để hạn chế sa đà vào các món tráng miệng.

Trường hợp quá đói, quá thèm ăn, cô gái trẻ lựa chọn các món ít calo, ít chất béo như trái cây tươi, sữa chua không đường. Trong ngày, Sawaco cố gắng uống đủ lượng nước cơ thể cần để hạn chế thèm ăn, duy trì cảm giác no.

Do thói quen ăn vặt, ăn vô tội vạ nên trước đây Sawaco bị tích nhiều mỡ vùng bụng.

Về tập luyện, cô dành 10 phút tập tạ cùng 10 phút tập aerobic mỗi ngày. Nghe có vẻ đơn giản, song thói quen hàng ngày đều đặn đã đem lại hiệu quả. Sawaco còn tranh thủ đi cầu thang bộ thay cho thang máy để tăng khả năng tiêu hao calo, cải thiện sức bền.

Từ sau đám cưới cho đến nay, Sawaco hiện vẫn giữ mức cân 42 kg, không bị tăng trở lại. Dù không đặt mục tiêu giảm thêm nhưng cô vẫn duy trì thói quen ăn uống điều độ kết hợp vận động hàng ngày. Sawaco tin rằng giảm cân không chỉ là theo đuổi một con số trong thời gian ngắn, mà là tìm kiếm sự cân bằng thông qua việc điều chỉnh thói quen ăn uống hàng ngày, thiết lập lối sống lành mạnh về lâu dài.

Nhờ hành trình giảm 16 kg trước ngày cưới, Sawaco, 20 tuổi, được nhiều người biết đến. Cô hiện là KOLs tại Nhật trong lĩnh vực làm đẹp, chăm sóc bản thân.