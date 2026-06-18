Mỹ nhân 'Nóng cùng FIFA World Cup' là top 10 Miss World Vietnam, học vấn nổi bật

Chương trình "Nóng cùng FIFA World Cup 2026" trên VTV gây chú ý khi có sự xuất hiện của dàn mỹ nhân đại diện cho các đội tuyển quốc gia. Trong đó, Lê Phương Quyên - đại diện đội tuyển Hàn Quốc là người đang nhận được nhiều thiện cảm.

Lê Phương Quyên sinh năm 2003 tại Hải Phòng, sở hữu nhan sắc với chiều cao nổi bật 1m72, vóc dáng cân đối với số đo hình thể 80 - 62 - 95cm.

Năm 2025, cô tham gia Miss World Vietnam và lọt top 10 chung cuộc. Cũng tại cuộc thi, người đẹp sinh năm 2003 còn góp mặt trong top 5 Người đẹp Nhân ái và top 8 Người đẹp Bản lĩnh.

Trước đó, cô giành danh hiệu Á khôi 1 cuộc thi Duyên dáng Ngoại thương. Đây cũng là một trong những dấu mốc giúp Phương Quyên được nhiều người biết đến hơn.

Không chỉ sở hữu ngoại hình nổi bật, cô là cựu học sinh chuyên Tin của Trường THPT Chuyên Trần Phú (Hải Phòng). Năm 2018, cô đạt giải Khuyến khích cuộc thi Thực hành Hóa học cấp thành phố năm 2018. Năm 2019, cô từng giành huy chương Đồng cuộc thi Hóa học Hoàng gia Australia tại Việt Nam.

Phương Quyên từng gây chú ý bởi thành tích học tập khi tốt nghiệp loại giỏi chương trình chất lượng cao, chuyên ngành Kinh doanh Quốc tế tại Đại học Ngoại thương với GPA 3.55/4 sau 3,5 năm.

Trong thời gian học đại học, Phương Quyên tham gia nhiều hoạt động ngoại khóa. Cô từng là Phó Chủ tịch CLB MC - Thời trang, Phó Bí thư chi đoàn và tham gia truyền thông cho một số chương trình tình nguyện.

Người đẹp còn được biết đến với khả năng hát, làm MC và hoạt động đa dạng trong lĩnh vực giải trí.

Hiện tại, Phương Quyên đang là một người đẹp có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội. Trang cá nhân của cô có gần 90 nghìn người theo dõi.

Đời thường, cô chọn phong cách thời trang đơn giản và nữ tính, phù hợp với lứa tuổi. Chính vẻ đẹp thanh thoát này giúp Phương Quyên tạo được thiện cảm với người đối diện ngay từ cái nhìn đầu tiên.