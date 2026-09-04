Mai Phương Thúy: Bao giờ mới có người yêu?

Mai Phương Thúy thời gian gần đây thường chia sẻ khoảnh khắc đời thường giản dị và bình yên. Cách đây ít ngày, Hoa hậu Việt Nam 2006 gây bất ngờ khi tự hỏi "Bao giờ mới có người yêu".

Mai Phương Thúy sinh năm 1988 tại Hà Nội. Năm 2006, khi mới 18 tuổi, cô đăng quang Hoa hậu Việt Nam và nhanh chóng trở thành một trong những người đẹp được chú ý nhất làng giải trí. Sau đó, cô đại diện Việt Nam tham dự Miss World 2006 và lọt Top 17 chung cuộc. Hai thập kỷ sau ngày đăng quang, cuộc sống của Mai Phương Thúy đã có nhiều thay đổi. Từ một hoa hậu thường xuyên xuất hiện tại các sự kiện, cô dần rút khỏi những hoạt động giải trí và tập trung nhiều hơn cho công việc kinh doanh, đầu tư. Đây cũng là lựa chọn được cô duy trì trong nhiều năm qua.

Được biết, Mai Phương Thúy từng có khoảng thời gian hoạt động khá sôi nổi trong showbiz, từ thời trang, quảng cáo đến phim ảnh. Tuy nhiên, càng về sau, cô càng hạn chế xuất hiện trước truyền thông.

Sự thay đổi này khiến cuộc sống của Mai Phương Thúy trở nên kín đáo hơn. Trên mạng xã hội, cô chủ yếu chia sẻ những khoảnh khắc đời thường, những chuyến đi, chuyện ăn uống, đọc sách hoặc những suy nghĩ cá nhân. Người đẹp cũng không còn duy trì tần suất xuất hiện dày đặc như thời điểm mới đăng quang.

Dù vậy, mỗi lần Mai Phương Thúy xuất hiện, cô vẫn nhận được sự quan tâm lớn. Sau 20 năm, cái tên Mai Phương Thúy vẫn có sức hút đặc biệt với công chúng.

Không lựa chọn duy trì danh tiếng bằng việc xuất hiện liên tục trong các hoạt động giải trí, Mai Phương Thúy xây dựng một hướng đi khác cho mình. Cô dành nhiều năm theo đuổi kinh doanh và đầu tư.

Đây cũng là lý do cuộc sống hiện tại của người đẹp thường được nhắc đến cùng hình ảnh một phụ nữ độc lập về tài chính.

Ở tuổi 38, người đẹp cũng có cách nhìn khác về tiền bạc. Nếu thời trẻ, cô từng quan tâm nhiều hơn đến hàng hiệu, những chuyến du lịch hay các trải nghiệm xa hoa thì sau này, cô hướng sự chú ý nhiều hơn đến những giá trị tinh thần và chất lượng của các mối quan hệ.

Bên cạnh công việc và tài chính, chuyện tình cảm của Mai Phương Thúy cũng luôn nhận được sự quan tâm. Tuy nhiên, trước những quan tâm của khán giả, Hoa hậu Việt Nam 2006 vẫn mập mờ và không có nhiều chia sẻ cụ thể với truyền thông.