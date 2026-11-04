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Hai hoa khôi Gia Lai muốn bứt phá ở chung kết Hoa hậu Việt Nam

Sự kiện: Hoa hậu Việt Nam

Lê Phương Nghi và Trịnh Ngọc Huyền từng đăng quang hoa khôi trước khi vào Top 25 Hoa hậu Việt Nam 2026. Hai cô gái Gia Lai cùng cao 1,72 m đang vào cuộc đua nước rút cho chung kết.

Trịnh Ngọc Huyền (SBD 864), sinh năm 2007, cao 1,72 m, số đo ba vòng 80-65-97 cm. Cô theo học ngành Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Tài chính - Marketing, giành danh hiệu Hoa khôi Miss UFM 2025.
Trịnh Ngọc Huyền (SBD 864), sinh năm 2007, cao 1,72 m, số đo ba vòng 80-65-97 cm. Cô theo học ngành Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Tài chính - Marketing, giành danh hiệu Hoa khôi Miss UFM 2025.
Trịnh Ngọc Huyền (SBD 864), sinh năm 2007, cao 1,72 m, số đo ba vòng 80-65-97 cm. Cô theo học ngành Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Tài chính - Marketing, giành danh hiệu Hoa khôi Miss UFM 2025.
Ngọc Huyền chia sẻ cô từng nhận những bình luận không hay về ngoại hình, từ đó cho rằng bản thân chưa đủ xinh đẹp. Khi vào đại học, cô đăng ký cuộc thi hoa khôi với mong muốn có thêm bạn bè và trải nghiệm môi trường mới. Hành trình ấy giúp cô tự tin hơn, có động lực thử sức tại Hoa hậu Việt Nam 2026.
Ngọc Huyền chia sẻ cô từng nhận những bình luận không hay về ngoại hình, từ đó cho rằng bản thân chưa đủ xinh đẹp. Khi vào đại học, cô đăng ký cuộc thi hoa khôi với mong muốn có thêm bạn bè và trải nghiệm môi trường mới. Hành trình ấy giúp cô tự tin hơn, có động lực thử sức tại Hoa hậu Việt Nam 2026.
Ngọc Huyền chia sẻ cô từng nhận những bình luận không hay về ngoại hình, từ đó cho rằng bản thân chưa đủ xinh đẹp. Khi vào đại học, cô đăng ký cuộc thi hoa khôi với mong muốn có thêm bạn bè và trải nghiệm môi trường mới. Hành trình ấy giúp cô tự tin hơn, có động lực thử sức tại Hoa hậu Việt Nam 2026.

Cùng học Trường Đại học Tài chính - Marketing và từng giành danh hiệu hoa khôi như Hoa hậu Việt Nam 2024 Hà Trúc Linh, Ngọc Huyền khó tránh những so sánh với đàn chị. Tuy nhiên, cô cho biết không xem đó là áp lực. Thành công của Trúc Linh mang đến niềm tự hào và niềm tin để cô tiếp tục cố gắng. “Tôi không đến cuộc thi để trở thành bản sao của bất kỳ ai”, Ngọc Huyền chia sẻ.

Cùng học Trường Đại học Tài chính - Marketing và từng giành danh hiệu hoa khôi như Hoa hậu Việt Nam 2024 Hà Trúc Linh, Ngọc Huyền khó tránh những so sánh với đàn chị. Tuy nhiên, cô cho biết không xem đó là áp lực. Thành công của Trúc Linh mang đến niềm tự hào và niềm tin để cô tiếp tục cố gắng. “Tôi không đến cuộc thi để trở thành bản sao của bất kỳ ai”, Ngọc Huyền chia sẻ.

Trước Hoa hậu Việt Nam 2026, Ngọc Huyền từng đảm nhận vai trò Đại sứ Xuân tình nguyện, Đại sứ Mùa hè xanh của trường và sáng lập dự án thiện nguyện Người với người. Nữ sinh mong có thêm kiến thức, kỹ năng để tham gia các hoạt động cộng đồng khi bước vào sân chơi cấp quốc gia.
Trước Hoa hậu Việt Nam 2026, Ngọc Huyền từng đảm nhận vai trò Đại sứ Xuân tình nguyện, Đại sứ Mùa hè xanh của trường và sáng lập dự án thiện nguyện Người với người. Nữ sinh mong có thêm kiến thức, kỹ năng để tham gia các hoạt động cộng đồng khi bước vào sân chơi cấp quốc gia.
Trước Hoa hậu Việt Nam 2026, Ngọc Huyền từng đảm nhận vai trò Đại sứ Xuân tình nguyện, Đại sứ Mùa hè xanh của trường và sáng lập dự án thiện nguyện Người với người. Nữ sinh mong có thêm kiến thức, kỹ năng để tham gia các hoạt động cộng đồng khi bước vào sân chơi cấp quốc gia.

Hai hoa khôi Gia Lai muốn bứt phá ở chung kết Hoa hậu Việt Nam - 8

Đến cuộc thi với chủ đề Miền Hương Sắc, Ngọc Huyền muốn giới thiệu quê hương Gia Lai qua văn hóa, con người và những giá trị truyền thống. Với cô, đó là nơi nuôi dưỡng mình trưởng thành, dạy về lòng biết ơn và sự mạnh mẽ. Bước vào tuần tập luyện cao điểm, Ngọc Huyền cho biết những động tác có nhiều vòng quay, yêu cầu kỹ thuật khiến cô phải cố gắng hơn. Cô tin đêm chung kết bùng nổ với những màn trình diễn mãn nhãn.
Đến cuộc thi với chủ đề Miền Hương Sắc, Ngọc Huyền muốn giới thiệu quê hương Gia Lai qua văn hóa, con người và những giá trị truyền thống. Với cô, đó là nơi nuôi dưỡng mình trưởng thành, dạy về lòng biết ơn và sự mạnh mẽ. Bước vào tuần tập luyện cao điểm, Ngọc Huyền cho biết những động tác có nhiều vòng quay, yêu cầu kỹ thuật khiến cô phải cố gắng hơn. Cô tin đêm chung kết bùng nổ với những màn trình diễn mãn nhãn.
Đến cuộc thi với chủ đề Miền Hương Sắc, Ngọc Huyền muốn giới thiệu quê hương Gia Lai qua văn hóa, con người và những giá trị truyền thống. Với cô, đó là nơi nuôi dưỡng mình trưởng thành, dạy về lòng biết ơn và sự mạnh mẽ. Bước vào tuần tập luyện cao điểm, Ngọc Huyền cho biết những động tác có nhiều vòng quay, yêu cầu kỹ thuật khiến cô phải cố gắng hơn. Cô tin đêm chung kết bùng nổ với những màn trình diễn mãn nhãn.
Đến cuộc thi với chủ đề Miền Hương Sắc, Ngọc Huyền muốn giới thiệu quê hương Gia Lai qua văn hóa, con người và những giá trị truyền thống. Với cô, đó là nơi nuôi dưỡng mình trưởng thành, dạy về lòng biết ơn và sự mạnh mẽ. Bước vào tuần tập luyện cao điểm, Ngọc Huyền cho biết những động tác có nhiều vòng quay, yêu cầu kỹ thuật khiến cô phải cố gắng hơn. Cô tin đêm chung kết bùng nổ với những màn trình diễn mãn nhãn.

Lê Phương Nghi (SBD 031), sinh năm 2006, là sinh viên ngành Kinh tế đối ngoại tại Cơ sở II Trường Đại học Ngoại thương ở TPHCM. Cô cao 1,72 m, số đo ba vòng 75-64-92 cm, đăng quang Hoa khôi FTUCharm 2025 trước khi tham gia Hoa hậu Việt Nam 2026.

Lê Phương Nghi (SBD 031), sinh năm 2006, là sinh viên ngành Kinh tế đối ngoại tại Cơ sở II Trường Đại học Ngoại thương ở TPHCM. Cô cao 1,72 m, số đo ba vòng 75-64-92 cm, đăng quang Hoa khôi FTUCharm 2025 trước khi tham gia Hoa hậu Việt Nam 2026.

Phương Nghi có IELTS 7.5, từng giành giải ba và giải khuyến khích học sinh giỏi quốc gia môn Địa lý, huy chương Vàng Olympic 30/4 và hai năm liên tiếp đạt giải nhất cấp tỉnh môn học này. Cô cũng là học sinh chuyên Anh tại Trường THPT chuyên Hùng Vương, Gia Lai.
Phương Nghi có IELTS 7.5, từng giành giải ba và giải khuyến khích học sinh giỏi quốc gia môn Địa lý, huy chương Vàng Olympic 30/4 và hai năm liên tiếp đạt giải nhất cấp tỉnh môn học này. Cô cũng là học sinh chuyên Anh tại Trường THPT chuyên Hùng Vương, Gia Lai.
Phương Nghi có IELTS 7.5, từng giành giải ba và giải khuyến khích học sinh giỏi quốc gia môn Địa lý, huy chương Vàng Olympic 30/4 và hai năm liên tiếp đạt giải nhất cấp tỉnh môn học này. Cô cũng là học sinh chuyên Anh tại Trường THPT chuyên Hùng Vương, Gia Lai.
Phương Nghi cho biết thay đổi lớn nhất khi tham gia cuộc thi là trở nên chủ động, bản lĩnh hơn. Lịch hoạt động liên tục có lúc khiến cô áp lực, nhưng giúp cô học cách sắp xếp công việc, bình tĩnh xử lý tình huống và chịu trách nhiệm với quyết định của mình.
Phương Nghi cho biết thay đổi lớn nhất khi tham gia cuộc thi là trở nên chủ động, bản lĩnh hơn. Lịch hoạt động liên tục có lúc khiến cô áp lực, nhưng giúp cô học cách sắp xếp công việc, bình tĩnh xử lý tình huống và chịu trách nhiệm với quyết định của mình.
Phương Nghi cho biết thay đổi lớn nhất khi tham gia cuộc thi là trở nên chủ động, bản lĩnh hơn. Lịch hoạt động liên tục có lúc khiến cô áp lực, nhưng giúp cô học cách sắp xếp công việc, bình tĩnh xử lý tình huống và chịu trách nhiệm với quyết định của mình.
Tại phần thi Đại sứ Nhân ái, Phương Nghi cho biết đã dành toàn bộ tiền học bổng để thực hiện dự án Gieo mầm tương lai tại quê nhà Gia Lai. Với cô, hoạt động cộng đồng là điều muốn tiếp tục theo đuổi sau cuộc thi.
Tại phần thi Đại sứ Nhân ái, Phương Nghi cho biết đã dành toàn bộ tiền học bổng để thực hiện dự án Gieo mầm tương lai tại quê nhà Gia Lai. Với cô, hoạt động cộng đồng là điều muốn tiếp tục theo đuổi sau cuộc thi.
Tại phần thi Đại sứ Nhân ái, Phương Nghi cho biết đã dành toàn bộ tiền học bổng để thực hiện dự án Gieo mầm tương lai tại quê nhà Gia Lai. Với cô, hoạt động cộng đồng là điều muốn tiếp tục theo đuổi sau cuộc thi.
Tại phần thi Đại sứ Nhân ái, Phương Nghi cho biết đã dành toàn bộ tiền học bổng để thực hiện dự án Gieo mầm tương lai tại quê nhà Gia Lai. Với cô, hoạt động cộng đồng là điều muốn tiếp tục theo đuổi sau cuộc thi.

Hai hoa khôi Gia Lai muốn bứt phá ở chung kết Hoa hậu Việt Nam - 20

Trong phần thử trả lời ứng xử, nhận câu hỏi chọn làm người nổi tiếng hay người có ích, Phương Nghi chọn sống có ích, hướng đến những giá trị chân - thiện - mỹ. Cô khẳng định tiếp tục thực hiện dự án thiện nguyện dù có đăng quang hay không. Ở giai đoạn tập luyện cho chung kết, Phương Nghi tìm thấy niềm vui khi được vận động, rèn sự dẻo dai. Cô cho biết Hoa hậu Việt Nam mang đến cơ hội làm quen với những kỹ năng mới trước khi bước lên sân khấu đêm thi quyết định. Cô cũng đặt mục tiêu chinh phục ngôi vị cao nhất.
Trong phần thử trả lời ứng xử, nhận câu hỏi chọn làm người nổi tiếng hay người có ích, Phương Nghi chọn sống có ích, hướng đến những giá trị chân - thiện - mỹ. Cô khẳng định tiếp tục thực hiện dự án thiện nguyện dù có đăng quang hay không. Ở giai đoạn tập luyện cho chung kết, Phương Nghi tìm thấy niềm vui khi được vận động, rèn sự dẻo dai. Cô cho biết Hoa hậu Việt Nam mang đến cơ hội làm quen với những kỹ năng mới trước khi bước lên sân khấu đêm thi quyết định. Cô cũng đặt mục tiêu chinh phục ngôi vị cao nhất.
Trong phần thử trả lời ứng xử, nhận câu hỏi chọn làm người nổi tiếng hay người có ích, Phương Nghi chọn sống có ích, hướng đến những giá trị chân - thiện - mỹ. Cô khẳng định tiếp tục thực hiện dự án thiện nguyện dù có đăng quang hay không. Ở giai đoạn tập luyện cho chung kết, Phương Nghi tìm thấy niềm vui khi được vận động, rèn sự dẻo dai. Cô cho biết Hoa hậu Việt Nam mang đến cơ hội làm quen với những kỹ năng mới trước khi bước lên sân khấu đêm thi quyết định. Cô cũng đặt mục tiêu chinh phục ngôi vị cao nhất.

4 hoa khôi, á hậu và nữ sinh cao 1,77 m ở Hoa hậu Việt Nam
4 hoa khôi, á hậu và nữ sinh cao 1,77 m ở Hoa hậu Việt Nam

Trong top 56 thí sinh vào chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026, Trịnh Ngọc Huyền, Lê Phương Nghi, Nguyễn Thị Hoa và Mai Thị Yến Nhi... từng giành danh...

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Theo Hồng Vĩnh - Đỗ Quyên ([Tên nguồn])

Nguồn: https://tienphong.vn/hai-hoa-khoi-gia-lai-muon-but-pha-o-chung-ket-hoa-hau-...

-02/11/2026 15:42 PM (GMT+7)
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