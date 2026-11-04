Hai hoa khôi Gia Lai muốn bứt phá ở chung kết Hoa hậu Việt Nam
Lê Phương Nghi và Trịnh Ngọc Huyền từng đăng quang hoa khôi trước khi vào Top 25 Hoa hậu Việt Nam 2026. Hai cô gái Gia Lai cùng cao 1,72 m đang vào cuộc đua nước rút cho chung kết.
Cùng học Trường Đại học Tài chính - Marketing và từng giành danh hiệu hoa khôi như Hoa hậu Việt Nam 2024 Hà Trúc Linh, Ngọc Huyền khó tránh những so sánh với đàn chị. Tuy nhiên, cô cho biết không xem đó là áp lực. Thành công của Trúc Linh mang đến niềm tự hào và niềm tin để cô tiếp tục cố gắng. “Tôi không đến cuộc thi để trở thành bản sao của bất kỳ ai”, Ngọc Huyền chia sẻ.
Lê Phương Nghi (SBD 031), sinh năm 2006, là sinh viên ngành Kinh tế đối ngoại tại Cơ sở II Trường Đại học Ngoại thương ở TPHCM. Cô cao 1,72 m, số đo ba vòng 75-64-92 cm, đăng quang Hoa khôi FTUCharm 2025 trước khi tham gia Hoa hậu Việt Nam 2026.
Trong top 56 thí sinh vào chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026, Trịnh Ngọc Huyền, Lê Phương Nghi, Nguyễn Thị Hoa và Mai Thị Yến Nhi... từng giành danh...