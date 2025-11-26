Trùng hợp đặc biệt: Sao nam tên Bin của Hàn Quốc đều kết hôn với đại mỹ nhân

Showbiz Hàn đang náo nức với đám cưới sắp diễn ra của Kim Woo Bin và Shin Min Ah. Hai người quen nhau khi cùng quay chung quảng cáo cho một thương hiệu thời trang từ 10 năm trước và gắn bó đến tận bây giờ. Kim Woo Bin đã từng đối mặt với ung thư vòm họng và Shin Min Ah luôn ở bên chăm sóc, động viên bạn trai vượt qua bệnh tật.

Hai người không khoe nhiều về chuyện tình cảm, nhưng khán giả vẫn “quắn quéo” trước những khoảnh khắc bình dị của Kim Woo Bin và Shin Min Ah mà người qua đường chụp lại được. Cùng đi du lịch, cùng mua quần áo, dịu dàng chia sẻ mọi thứ cùng nhau… và giờ thì hai người sắp thành vợ chồng vào tháng 12 tới.

Từ đám cưới của Kim Woo Bin và Shin Min Ah, netizen mới phát hiện các sao nam tên Bin thường cưới vợ là đại mỹ nhân. Như Won Bin đang có cuộc sống hạnh phúc bên Lee Na Young. Hai người có cùng công ty quản lý, thích cuộc sống nhẹ nhàng tránh xa sự chú ý của mọi người. Dù sở hữu tài sản khổng lồ, Won Bin và Lee Na Young lại có một đám cưới đơn giản nhất trong showbiz Hàn, khi tổ chức giữa một cánh đồng ở quê nhà chú rể, tiệc cưới cũng toàn món dân dã.

Ngay thời điểm Kim Woo Bin và Shin Min Ah thông báo kết hôn, Hyun Bin và Son Ye Jin cũng là tâm điểm chú ý khi hai vợ chồng cũng giành giải thưởng quan trọng ở lễ trao giải Rồng Xanh. Cặp đôi ngồi cạnh nhau, không ngại dành cho đối phương những ánh nhìn trìu mến, cái nắm tay thật chặt, những câu chuyện khiến nửa kia cười vui vẻ. Khi lên sân khấu nhận giải, Son Ye Jin còn làm điệu bộ xích lại gần Hyun Bin với biểu cảm ngượng ngùng, càng làm khán giả muốn tan chảy với độ dễ thương của hai vợ chồng.