Lại thêm 90 hoa hậu đến Việt Nam

Cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Quốc tế - Miss Cosmo 2026 vừa khởi động tại TPHCM. Mùa giải dự kiến quy tụ hơn 90 đại diện đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ, đánh dấu lần thứ ba Việt Nam đăng cai cuộc thi.

Hành trình kéo dài từ ngày 25/12/2026-16/1/2027, đi qua TPHCM, Tây Ninh, Cà Mau, Khánh Hòa và Lâm Đồng. Jury Session và chung kết được tổ chức tại Nha Trang, Khánh Hòa lần lượt vào ngày 13 và 16/1/2027.

Lễ công bố có sự tham gia của đương kim Miss Cosmo Yolina Lindquist, Á hậu Chelsea Fernandez, Miss Cosmo 2024 Ketut Permata Juliastrid, Á hậu Miss Cosmo 2024 Mook Karnruethai Tassabut cùng các đại diện quốc tế.

Đương kim Miss Cosmo Yolina Lindquist và các người đẹp tại buổi khởi động Hoa hậu Hoàn vũ Quốc tế.

Ban tổ chức cho biết 17 thí sinh Miss Cosmo 2026 và 7 đại diện Mister Cosmo đã đến Việt Nam dự. Đây cũng là lần đầu các thí sinh Mister Cosmo quốc tế xuất hiện trong hoạt động chính thức thuộc hệ sinh thái Cosmo.

Trong phần hỏi đáp, đại diện ban tổ chức cho biết Việt Nam chưa có đại diện tiến vào top 2 sau hai mùa. Bùi Xuân Hạnh vào top 5 Miss Cosmo 2024, Nguyễn Hoàng Phương Linh dừng chân ở top 10 mùa giải 2025.

Về áp lực thành tích dành cho nước chủ nhà, đại diện BTC khẳng định kết quả phụ thuộc vào màn thể hiện của từng thí sinh trong suốt cuộc thi. Đại diện Việt Nam năm nay là Đỗ Cẩm Ly.

“Chúng tôi không có sự ưu ái dành cho đại diện nước chủ nhà”, đại diện ban tổ chức cho biết.

Đề cập Thae Su Nyein - đại diện Myanmar từng gây tranh luận sau Miss Grand International 2024, BTC cho rằng những trải nghiệm trước đây giúp thí sinh trưởng thành, chín chắn. Ban tổ chức cam kết tạo môi trường cạnh tranh công bằng và đánh giá tất cả người đẹp theo tiêu chí chung của cuộc thi.

Đại diện Việt Nam và các thí sinh ở buổi khởi động Hoa hậu Hoàn vũ Quốc tế.

Miss Cosmo 2026 lựa chọn chủ đề “Vietnam - Festination”. Tên gọi kết hợp ba yếu tố gồm Festival (lễ hội), Destination (điểm đến) và Nation (quốc gia). Cuộc thi theo mô hình Beauty Festival, kết hợp thi sắc đẹp với thời trang, âm nhạc và hoạt động cộng đồng.

Tại TPHCM, thí sinh tham gia phần thi Trang phục truyền thống và Cosmo Green Summit, sau đó đến Tây Ninh, Cà Mau, Cà Ná - Khánh Hòa và Lâm Đồng trước khi trở lại Nha Trang.

Một trong những hoạt động chính là chương trình Best of Vietnam Áo dài Show với chủ đề Festination: Around the World Through Festivals. Đêm chung kết tại đảo Trí Nguyên gồm các vòng chọn top 21, top 10, top 5 và top 2.

Khi số lượng thí sinh chính thức vượt 85, ban tổ chức dự kiến bổ sung vòng sơ loại để chọn top 25 trước khi xác định top 21. Người chiến thắng Cosmo Green Summit được đặc cách vào top 21.

Tân Miss Cosmo nhận vương miện luân lưu trong một năm, 100.000 USD, á hậu nhận 10.000 USD cùng những giải thưởng. Cuộc thi có thêm tám giải phụ, gồm Người đẹp có sức ảnh hưởng, Tinh thần lãnh đạo nữ, Biểu tượng sắc đẹp, Đại sứ quảng bá du lịch và Người đẹp được yêu thích nhất.