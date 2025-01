Hoa hậu Kỳ Duyên: 'Tôi và Đoàn Thiên Ân là bạn, không phải người yêu'

Trên trang cá nhân chiều 28/1, Kỳ Duyên cho biết thời gian qua có những tin đồn không đúng về cô và Đoàn Thiên Ân, làm ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống và công việc của cả hai.

"Tôi lên tiếng để mọi người không hiểu lầm. Chúng tôi có quan hệ bạn bè tốt đẹp. Tôi chúc Ân sẽ thành công với những dự định sắp tới. Mong mọi người tiếp tục ủng hộ sự nghiệp của chị em tôi", Kỳ Duyên cho hay.

Kỳ Duyên, Thiên Ân bị đồn yêu đồng giới.

Tin đồn Kỳ Duyên hẹn hò Đoàn Thiên Ân bắt nguồn từ tấm ảnh cả hai nắm tay dạo phố hồi tháng 8/2024. Tuy nhiên, Kỳ Duyên cho biết bức hình lan truyền bị cắt từ ảnh gốc có ba người, gồm cả Diệp Lâm Anh. Thời gian qua, hai hoa hậu chăm tương tác trên mạng xã hội, chụp ảnh thân thiết ngoài đời. Trên Threads, Kỳ Duyên chỉ theo dõi 8 người, trong đó có Thiên Ân. Ở một bài đăng, khi Kỳ Duyên hỏi: "Em uống thuốc chưa", Thiên Ân đáp: "Có mình chị hỏi em vậy thôi đó". Họ còn bị khán giả "soi" dùng ốp điện thoại, túi xách, dây chuyền giống nhau.

Gần đây, trong nhóm chat với fan, Thiên Ân khoe được tặng bình nước. Khán giả sau đó phát hiện Kỳ Duyên từng check-in quán cà phê có bình nước tương tự. Hai hoa hậu còn đăng ảnh đến Đà Lạt cùng thời điểm. Khi Kỳ Duyên thi Miss Universe tại Mexico hồi tháng 11/2024, Thiên Ân giúp đàn chị chăm sóc thú cưng tên Cooky. Cặp sao nữ liên tục được khán giả "đẩy thuyền".

Nguyễn Cao Kỳ Duyên sinh năm 1996, quê Nam Định. Cô cao 1,76 m, số đo 86-60-94 cm. Người đẹp hoạt động chủ yếu ở lĩnh vực thời trang, thường giữ vị trí mở màn hay vedette trên sàn diễn. Cô từng được mời làm giám khảo, huấn luyện viên các cuộc thi, chương trình như The Look Vietnam 2017, Siêu mẫu Việt Nam 2018, Hoa hậu Thể thao 2022, The Face Vietnam 2023. Sau khi đăng quang Miss Universe Vietnam, người đẹp dự thi Miss Universe 2024 ở Mexico, vào top 30 chung cuộc.

Đoàn Thiên Ân đăng quang Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022. Cô sinh năm 2000, quê Long An, cao 1,75 m, nặng 60 kg, số đo 88,5-66-98 cm. Người đẹp thi Miss Grand International 2022 tại Indonesia, dừng chân ở top 20 chung cuộc và giành giải phụ Trang phục dân tộc đẹp nhất. Cô theo học ngành Quản trị Kinh doanh, Đại học Công nghiệp TP HCM. Về đời tư, Thiên Ân từng bị đồn hẹn hò bí mật diễn viên Phát La. Tuy nhiên, cô cho biết họ là bạn, chơi chung một hội với vợ chồng Nhã Phương.