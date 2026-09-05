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Nhã Phương ở tuổi 36

Sự kiện: Thời trang Nhã Phương

Nhã Phương qua 3 lần sinh nở và đã bước sang tuổi 36 nhưng vẫn khiến fan khen ngợi hết lời vì quá trẻ đẹp.

Nhã Phương ở tuổi 36 - 1

Nhã Phương là một trong những nữ diễn viên quen mặt với khán giả màn ảnh Việt. Bên cạnh khả năng diễn xuất, cô còn được chú ý bởi nhan sắc ngọt ngào, gương mặt thanh tú và thần thái nữ tính.

Nhã Phương ở tuổi 36 - 2

Thời gian đầu bước vào nghề, Nhã Phương gây thiện cảm với vẻ đẹp trong trẻo, đôi mắt to và nụ cười nhẹ nhàng. Hình ảnh ấy từng trở thành dấu ấn riêng của nữ diễn viên trong nhiều bộ phim dành cho khán giả trẻ.

Nhã Phương ở tuổi 36 - 3

Theo thời gian, nhan sắc của Nhã Phương có nhiều thay đổi. Cô không còn đóng khung trong hình ảnh cô gái trẻ dịu dàng mà ngày càng biết cách làm mới bản thân. Khi xuất hiện tại các sự kiện, nữ diễn viên thường lựa chọn những bộ trang phục tôn vóc dáng, kết hợp cách trang điểm tinh tế để tạo vẻ ngoài sang trọng.

Nhã Phương ở tuổi 36 - 4

Điểm nổi bật ở Nhã Phương là cô vẫn giữ được những đường nét mềm mại trên gương mặt. Kiểu tóc, cách trang điểm và trang phục được nữ diễn viên thay đổi linh hoạt, giúp diện mạo trở nên đa dạng hơn nhưng không làm mất đi nét nữ tính vốn có.

Nhã Phương ở tuổi 36 - 5

Không chỉ gương mặt, vóc dáng của Nhã Phương cũng thường nhận được sự quan tâm. Sau những lần sinh con, nữ diễn viên nhanh chóng lấy lại hình thể thon gọn. Cô duy trì việc tập luyện và chú trọng chế độ ăn uống để chăm sóc sức khỏe cũng như vóc dáng.

Nhã Phương ở tuổi 36 - 6

Trên mạng xã hội, Nhã Phương thường chia sẻ những khoảnh khắc đời thường bên gia đình hoặc hình ảnh trong công việc. Ở mỗi hoàn cảnh, nữ diễn viên lại lựa chọn phong cách khác nhau.

Nhã Phương ở tuổi 36 - 7

Khi đời thường, cô ưu tiên vẻ đơn giản, trẻ trung; lúc dự sự kiện, cô có xu hướng chọn những thiết kế nữ tính, giúp tôn đường cong cơ thể.

Nhã Phương ở tuổi 36 - 8

Nhã Phương ở tuổi 36 - 9

Ở tuổi 36, Nhã Phương được nhận xét ngày càng có thần thái đằm thắm. Nếu trước đây vẻ đẹp của cô gắn với sự trong trẻo, ngọt ngào thì hiện tại, nữ diễn viên có thêm nét trưởng thành và quyến rũ.

Nhã Phương là một trong những nữ diễn viên nổi bật của màn ảnh Việt. Cô bắt đầu được khán giả chú ý qua các bộ phim truyền hình như: Tuổi thanh xuân, 49 ngày, Zippo, Mù tạt và Em, Yêu đi, đừng sợ!, Ngày ấy mình đã yêu... Trong sự nghiệp, nữ diễn viên ghi dấu với khả năng thể hiện các nhân vật có nội tâm, đặc biệt là những vai diễn nữ tính, giàu cảm xúc.
Trải qua 3 lần sinh nở, Nhã Phương vẫn xinh đẹp, 'lột xác' ở tuổi 36
Trải qua 3 lần sinh nở, Nhã Phương vẫn xinh đẹp, 'lột xác' ở tuổi 36

Ở tuổi 36, Nhã Phương đã trải qua 3 lần sinh nở nhưng vẫn giữ được nhan sắc rạng rỡ, trẻ trung và ngày càng cuốn hút.

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Theo Đỗ Quyên ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-04/09/2026 15:30 PM (GMT+7)
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