Nhan sắc gây sốc của Song Hye Kyo

Ngày 19/2, QQ đưa tin Song Hye Kyo tham gia một sự kiện thương mại cho nhãn hàng mà cô làm người đại diện. Trong những hình ảnh chính thức do công ty quản lý của nữ diễn viên tung ra, Song Hye Kyo vẫn giữ được làn da căng mịn, phong thái sang trọng quyến rũ dù cắt tóc ngắn.

Tuy nhiên, trong hình ảnh chưa qua chỉnh sửa, có thể thấy Song Hye Kyo đã có dấu vết thời gian trên khuôn mặt. Đặc biệt, do thời gian gần đây nữ diễn viên giảm cân để đóng phim Slowly and Intensely, nhan sắc của nữ diễn viên càng xuống dốc. Khi Song Hye Kyo nói chuyện, các nếp nhăn hiện ra rõ ràng, đặc biệt ở phần cổ.

Song Hye Kyo bị chê già.

Dẫu vậy, Song Hye Kyo chia sẻ cô không cảm thấy gánh nặng vì già đi trước ống kính. Đó là quá trình tự nhiên: "Tôi cố gắng chăm chút để trẻ hơn so với tuổi thật, nhưng bản thân không muốn đẩy lùi dòng chảy tự nhiên của thời gian. Rõ ràng bạn phải già đi và không thể cứ trẻ mãi được. Thực tế, tôi nghĩ mình trông ngầu hơn khi có tuổi, tôi trang điểm nhẹ nhàng hơn và mặc quần áo đơn giản hơn".

Sau khi ly hôn Song Joong Ki, Song Hye Kyo tận hưởng cuộc sống độc thân và ngày càng trưởng thành hơn về suy nghĩ. Nữ diễn viên tiết lộ cô sống phóng khoáng và yêu đời hơn, tự tin với bản thân hơn. Điều này thể hiện ở cách Song Hye Kyo chọn kịch bản mới mang nhiều tính thử thách, các vai diễn mới lạ như người phụ nữ trung niên trả thù, nữ tu mạnh mẽ,... thay vì chỉ đóng những vai diễn quý cô thanh lịch, hiền lành như xưa.

"Khi còn trẻ, tôi thường xem lại mình trên màn ảnh và nghĩ 'Trông mình có đẹp không'. Ở độ tuổi đó, việc chỉ muốn mình trông thật xinh đẹp. Dĩ nhiên, tôi vẫn muốn mình trông đẹp, nhưng giờ đây, tôi tập trung nhiều hơn vào việc liệu mình đã thể hiện nhân vật đúng như ý định hay chưa", Song Hye Kyo nói.

Những hình ảnh xinh đẹp, trẻ trung của Song Hye Kyo đều đã qua chỉnh sửa.

"Phim tình cảm lãng mạn giúp tôi có được ngày hôm nay. Nhưng khi một dự án thành công, rất nhiều kịch bản tương tự được gửi đến. Điều đó giống như công thức bảo đảm thành công, nhưng cũng tạo cảm giác gò bó".

Chính vào thời điểm cô bắt đầu cảm thấy sự đơn điệu từ những câu chuyện tình yêu lặp đi lặp lại, The Glory đã đến. "Tôi đã bắt đầu thấy diễn xuất không còn thú vị như trước. The Glory đã làm bùng cháy lại niềm đam mê của tôi", Song Hye Kyo thừa nhận.

Hiện tại, Song Hye Kyo tham gia dự án Slowly And Intensely do Netflix và Studio Dragon sản xuất. Slowly And Intensely là tác phẩm do biên kịch Noh Hee Kyung chắp bút. Phim còn có sự tham gia của Gong Yoo, lấy bối cảnh ngành truyền hình những năm 1960, kể về câu chuyện của các ngôi sao và những người đứng sau tạo nên họ.