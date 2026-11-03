Siêu mẫu Võ Hoàng Yến sự nghiệp thăng hoa, nhan sắc thăng hạng ở tuổi 38

Siêu mẫu Võ Hoàng Yến vừa "gây sốt" cộng đồng mạng khi chia sẻ loạt ảnh trẻ trung, gợi cảm và nhan sắc đầy cuốn hút.

Loạt ảnh nhận về "cơn mưa" lời khen từ khán giả trước nhan sắc và gu thời trang trẻ trung như thuở đôi mươi. Siêu mẫu Võ Hoàng Yến chứng minh phong độ đỉnh cao chưa từng sụt giảm nhờ sự ổn định về sắc vóc và thần thái đầy tự tin.

Trước đó, Võ Hoàng Yến chào đón sinh nhật tuổi 38 với hình ảnh trẻ trung, tràn đầy năng lượng. Ở tuổi 38, cô đang có sự nghiệp ổn định, nhan sắc thăng hạng và thân hình chuẩn siêu mẫu.

Hiện tại, siêu mẫu Võ Hoàng Yến đang đảm nhận vị trí mentor (huấn luyện viên) cho mùa "The Face Vietnam 2026". Mỗi lần xuất hiện trong các tập phát sóng vừa qua cô đều để lại ấn tượng bởi phong cách chuyên nghiệp, thể hiện tốt vai trò dẫn dắt thế hệ trẻ tiến bước trong hành trình trở thành người mẫu hàng đầu.

Sau khi chào đón con gái đầu lòng vào tháng 9/2024, siêu mẫu Võ Hoàng Yến dành phần lớn thời gian để chăm sóc gia đình và tận hưởng hành trình làm mẹ. Chính vì vậy, sự trở lại lần này của cô tại "The Face Vietnam 2026" nhận được sự quan tâm, yêu mến từ khán giả.

Dù xa ánh đèn sân khấu trong một thời gian, Võ Hoàng Yến chưa bao giờ để bản thân chững lại.

Cô vẫn duy trì cường độ tập luyện nghiêm túc, nhanh chóng lấy lại vóc dáng thon gọn, thần thái sắc lạnh cùng phong độ chuyên nghiệp vốn đã trở thành dấu ấn riêng suốt nhiều năm hoạt động trong làng thời trang Việt.

Võ Hoàng Yến sinh năm 1988, cô từng đoạt giải vàng Siêu mẫu Việt Nam 2008, Á hậu 1 Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2009, đại diện Việt Nam thi Miss Universe 2009. Cô từng làm giám khảo Vietnam’s Next Top Model, The Face Vietnam 2018, Miss Supranational Vietnam 2018, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022.

Đến nay, sau nhiều năm hoạt động nghề người mẫu, Võ Hoàng Yến vẫn là tên tuổi hot. Cô thường xuyên xuất hiện trên sàn runway với vai trò vedette, là "nàng thơ" của nhiều nhà thiết kế.

(Ảnh FB nhân vật)