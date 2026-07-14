Hoa hậu Hương Giang gây chú ý trên đường phố New York

Mới đây, Hương Giang đăng tải bộ ảnh ghi lại chuyến tham quan tại New York (Mỹ). Nàng hậu lựa chọn phong cách thời trang tối giản nhưng vẫn nổi bật với áo sơ mi xanh, quần trắng rộng, kính râm và túi xách tông cam tạo điểm nhấn.

Nàng hậu đăng kèm dòng trạng thái ngắn gọn: "Tưởng du học sinh" khiến fan bật cười. Bởi thần thái và phong cách của Hương Giang trông chẳng khác nào một nữ sinh đang trải nghiệm cuộc sống tại Mỹ.

Phong cách cực kỳ năng động của Hương Giang thu hút trên đường phố nước Mỹ.

Ngay sau khi đăng tải, bài viết nhanh chóng thu hút hàng nghìn lượt yêu thích cùng nhiều bình luận. Không ít cư dân mạng dành lời khen cho nhan sắc ngày càng thăng hạng của Hương Giang sau cuộc thi quốc tế.

Trước đó không lâu, Hoa hậu Hương Giang là đại diện Việt Nam tham gia MGI All Stars và ghi dấu ấn với phong độ ổn định trong suốt hành trình dự thi.

Người đẹp gây ấn tượng nhờ khả năng trình diễn, phong thái tự tin cùng sự chuẩn bị chỉn chu ở nhiều phần thi quan trọng. Chung cuộc, Hương Giang được xướng tên ở vị trí Á hậu 2, mang về thành tích đáng tự hào và nhận được nhiều lời chúc mừng từ người hâm mộ.

Sau những ngày tất bật với lịch trình thi đấu và các hoạt động hậu cuộc phiêu lưu, chuyến đi đến New York được xem là khoảng thời gian để Hương Giang nghỉ ngơi, tận hưởng cuộc sống cũng như lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ.