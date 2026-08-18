Hình ảnh 10 năm trước của ca sĩ Bảo Thy gây chú ý

Mới đây, trên trang cá nhân, ca sĩ Bảo Thy đăng hình gây chú ý. Theo đó, giọng ca Công chúa bong bóng chia sẻ hình ảnh cách đây hơn 10 năm kèm dòng trạng thái: “Thy của hơn 10 năm về trước”.

Chỉ với một khoảnh khắc trong quá khứ, bức hình của nữ ca sĩ nhanh chóng thu hút hàng nghìn lượt thích. Trong ảnh, Bảo Thy diện trang phục gợi cảm khoe làn da trắng nõn nà. Nữ ca sĩ lựa chọn tông trang điểm sắc sảo với đường eyeliner nổi bật, son đỏ và mái tóc xoăn lơi quyến rũ.

Ca sĩ Bảo Thy gây sốt với bức hình cách đây hơn 10 năm. Ảnh: FBNV

Có thể thấy, dù đã hơn 10 năm nhưng nhan sắc của Bảo Thy so với thời điểm hiện tại dường như không có quá nhiều thay đổi. Thậm chí, khán giả còn nhận xét rằng giọng ca 8X càng ngày càng lão hoá ngược.

Khoảnh khắc này cũng gợi lại hình ảnh Bảo Thy thời kỳ đỉnh cao được mệnh danh là “công chúa V-pop”. Nữ ca sĩ nổi tiếng với loạt ca khúc gắn bó với thời thanh xuân của thế hệ 8X, 9X như Please tell me why, 10 minutes, Khóc thêm lần nữa, Công chúa bong bóng...

Hiện Bảo Thy không còn tham gia nhiều các sự kiện giải trí hay đi hát. Người đẹp kết hôn cùng doanh nhân Phan Lĩnh vào tháng 11 năm 2019. Kể từ đó, cô dành phần lớn thời gian cho gia đình nhỏ.

Tổ ấm viên mãn của Bảo Thy hiện tại. Ảnh: FBNV

Giọng ca 8X tiết lộ người bạn đời luôn khuyên không nên để công việc ảnh hưởng đến sức khỏe chứ chưa bao giờ bắt cô từ bỏ nghệ thuật.

Cặp đôi hiện có một con trai đầu lòng tên thân mật ở nhà là Victor. Cậu bé được nhận xét khôi ngô tuấn tú, có nước da trắng ngần giống mẹ.

Sau 7 năm kết hôn, Bảo Thy hiện tận hưởng cuộc sống viên mãn bên chồng và con trai. Cô luôn nhận được sự yêu chiều và lãng mạn từ ông xã. Vợ chồng nữ ca sĩ hiện đang sống tại căn biệt thự bề thế ở TP.HCM.