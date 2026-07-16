Sau gần một năm đón bé gái đầu lòng Harley, H'Hen Niê dần lấy lại vóc dáng săn chắc nhờ duy trì tập luyện và chế độ sinh hoạt khoa học. Trên trang cá nhân hôm 15/7, H'Hen Niê khiến nhiều khán giả xuýt xoa khi chia sẻ ảnh chụp vòng hai săn chắc, lộ rõ rãnh bụng 1-1 trong trang phục thể thao.

"Cái bụng như chưa hề đẻ vậy Hen", "Quá mê cái eo của Hen rồi, săn chắc xong lại da nâu nên nhìn rõ múi cơ khỏe mạnh", "Rãnh eo nhìn mê quá", "Mẹ bỉm này chắc phải kỷ luật lắm mới giữ được vòng eo như này",... là một số bình luận bên dưới bài đăng của H'Hen Niê.

Vóc dáng săn chắc của H'Hen Niê sau khoảng 10 tháng sinh con đầu lòng.

Khi tương tác với Á hậu Lệ Hằng, H'Hen Niê hé lộ hiện "đã có thể mặc lại đồ eo 60 cm". Tuy nhiên, mỹ nhân quê Đăk Lăk thừa nhận để lấy lại vóc dáng sau sinh "cũng gian nan vì cơ thể mẹ bỉm lên lên, xuống xuống".

Hoa hậu cho biết từ khi có con nhỏ, cô thường tranh thủ tập luyện khoảng 40 phút mỗi sáng tại phòng gym với các bài tập cardio và kháng lực. Bên cạnh đó cô còn dành 3-4 buổi đi bơi kết hợp với việc chơi đùa, đưa em bé đi dạo, góp phần không nhỏ giúp tiêu hao calo dư thừa, cải thiện độ linh hoạt, sức bền. Cùng với đó, cô còn làm quen với bộ môn tennis. Người đẹp tập tennis ba buổi mỗi tuần, mỗi buổi khoảng hai giờ, thường tập cùng á hậu Kim Duyên.

Người đẹp thường tranh thủ tập gym vào buổi sáng.

Trước khi mang thai, H'Hen Niê có nhiều năm duy trì lối sống lành mạnh với cường độ tập luyện đều đặn. Hoa hậu thường kết hợp chạy bộ, gym, các bài tập sức mạnh và ưu tiên vận động ngoài trời để giữ thể lực. Về ăn uống, cô theo đuổi thực đơn cân bằng, giàu protein, rau xanh, trái cây, hạn chế đồ ngọt và thực phẩm chế biến sẵn hay đồ chiên xào nhiều dầu mỡ. Nền tảng thể lực và thói quen sinh hoạt khoa học này cũng là một trong những yếu tố giúp H'Hen Niê phục hồi tốt, từng bước lấy lại vóc dáng săn chắc, vòng hai rõ rãnh bụng 1-1 sau khi sinh con.

Rãnh bụng 1-1 là hai bó cơ thẳng bụng (rectus abdominis) chạy dọc hai bên đường giữa bụng. Hai bó cơ này là cấu trúc giải phẫu bình thường của cơ thể người, nên gần như ai cũng có, bất kể nam hay nữ nhưng chỉ hiện rõ khi tỷ lệ mỡ cơ thể đủ thấp và khối cơ được phát triển thông qua tập luyện đều đặn, ăn uống đúng cách.

Thói quen đưa em bé đi dạo, chơi đùa cùng con mỗi ngày cũng góp phần không nhỏ giúp H'Hen Niê lấy lại vóc dáng sau sinh.

Vợ chồng H'Hen Niê đón bé Harley hồi tháng 9/2025. Sau sinh, Hoa hậu 9X từng nói không áp lực về dáng mà u tiên chăm sóc con. Cuối tháng 12/2025, khi con gái được khoảng 4 tháng tuổi, H'Hen Niê bắt đầu tái xuất showbiz với các hoạt động phỏng vấn và sự kiện. Tháng 5/2026, nàng hậu chính thức trở lại sàn catwalk sau thời gian nghỉ sinh, đảm nhận vai trò vedette trong show của NTK Adrian Anh Tuấn.

H'Hen Niê sinh năm 1992, quê Đăk Lăk, đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017, sau đó thi Miss Universe 2018, vào top 5. Đầu năm 2019, chuyên trang nhan sắc Missosology bình chọn cô thắng danh hiệu Timeless Beauty (Nhan sắc vượt thời gian). H'Hen Niê từng đóng nữ chính trong dự án 578: Phát đạn của kẻ điên. Năm 2023, cô gây chú ý khi thi Chị đẹp đạp gió rẽ sóng, vào đến chung kết.

H'Hen Niê bên ông xã và con gái đầu lòng.

Mỹ nhân 9X từng đảm nhận vai trò huấn luyện viên The Next Face Vietnam mùa đầu tiên, làm giám khảo Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022. Gần đây, cô tham gia The Face Vietnam 2026 với vai trò huấn luyện viên