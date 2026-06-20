Hai chị em song sinh Nam Anh, Nam Em giành danh hiệu Hoa khôi, Á hậu 1 tại Miss Cosmo TPHCM

Lệ Nam đăng quang Miss Cosmo TP.HCM 2026

Tối 19/6, đêm chung kết Miss Cosmo TP.HCM 2026 đã chính thức diễn ra. Cuộc thi được khởi động từ cuối năm 2025 nhằm tìm kiếm đại diện xuất sắc nhất của TP.HCM tham dự Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam (Miss Cosmo Vietnam).

Kết quả chung cuộc, Nguyễn Thị Lệ Nam (Nam Anh) đăng quang danh hiệu Hoa khôi Hoàn vũ TP.HCM 2026, trong khi em gái song sinh Nguyễn Thị Lệ Nam Em giành danh hiệu Á khôi 1.

Lệ Nam (Nam Anh) trong thời khắc đăng quang Miss Cosmo TP.HCM 2026. (Ảnh: CMH)

Tại phần thi vấn đáp dành cho Top 5, Nam Anh nhận được câu hỏi về quan điểm trở thành biểu tượng của phụ nữ hiện đại. Người đẹp cho rằng việc theo đuổi ước mơ và sử dụng tài năng để cống hiến cho cộng đồng chính là cách để tạo nên giá trị bền vững.

"Cùng với tôi, khi phụ nữ theo đuổi ước mơ là họ đang truyền cảm hứng cho người khác. Một khi phụ nữ dùng tài năng của mình để cống hiến, phụng sự và tạo ra nhiều giá trị cho cộng đồng, họ sẽ trở thành những biểu tượng vượt thời gian. Vẻ đẹp không chỉ nằm ở gương mặt hay đôi mắt mà còn xuất phát từ tâm hồn", cô chia sẻ.

Nguyễn Thị Lệ Nam sinh năm 1996, cô sở hữu chiều cao 1m75, là gương mặt quen thuộc của làng thời trang và các cuộc thi sắc đẹp. Cô từng đăng quang Người mẫu Thời trang Việt Nam 2018, lọt Top 9 chương trình The Face Việt Nam cùng năm và tham gia Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022.

Nam Em giành ngôi vị Á khôi 1 sau hàng loạt scandal. (Ảnh: CMH)

Nguyễn Thị Lệ Nam Em - em gái song sinh của cô cũng từng đăng quang Hoa khôi Đồng bằng sông Cửu Long 2015, lọt Top 10 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015 và đại diện Việt Nam tham dự Hoa hậu Trái đất 2016, sau đó lọt Top 8 chung cuộc. Năm 2022, Nam Em tiếp tục tham gia Miss World Vietnam và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả.

Sau những thành tích đáng nể trong các cuộc thi nhan sắc, Nam Em vướng vào nhiều ồn ào liên quan tới phát ngôn và những câu chuyện đời tư.

Tháng 9/2025, trong một buổi livestream, Nam Em khẳng định cô không còn coi mình là nghệ sĩ và cũng không còn đủ sức để quay lại showbiz.