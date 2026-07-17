Gu mặc gợi cảm của con gái Chân Tử Đan

Là con gái của ngôi sao và quen thuộc với các sự kiện giải trí, Chân Tể Như thường tự tin xuất hiện trong những trang phục cắt xẻ táo bạo. Tại một buổi dạ tiệc thời trang ở Tsim Sha Tsui cách đây ít lâu, cô gây chú ý với bộ đầm gồm những đường cut-out táo bạo, phần cổ xẻ quá rốn.

Phong cách của cô gái 22 tuổi được mô tả là gợi cảm, thời thượng và thiên về hình ảnh fashion influencer. Cô thường chọn đồ ôm sát cơ thể (body-conscious) để tôn đường cong.

Với chiều cao hơn 1,7 m và lợi thế mềm dẻo của vũ công, cô hay chọn váy bodycon, áo crop top, bodysuit hoặc đồ dệt ôm dáng.

Tại các hoạt động trang trọng hơn, cô gái ưu tiên trang phục tôn vẻ sang trọng và nữ tính.

Khi tham gia các hoạt động ngoài trời và lễ hội, cô thường phối áo tank top, shorts ngắn, boots cao và mũ lưỡi trai, tạo cảm giác năng động nhưng vẫn nổi bật.

Chân dài khoe thân hình nuột nà với đồ bơi. Ái nữ nhà Chân Tử Đan thường để tóc dài thẳng hoặc uốn nhẹ, yêu thích nhuộm màu sáng, trang điểm thiên về làn da căng bóng, mắt nhẹ và môi nude/hồng, phù hợp phong cách clean glam.

Các trang phục Chân Tể Như chọn luôn thiên hướng tôn vóc dáng, hạn chế phụ kiện rườm rà, giúp nổi bật nhan sắc. Chân Tể Như (Jasmine Yen) sinh năm 2004, là con gái của ngôi sao võ thuật Chân Tử Đan và cựu Hoa hậu Hoa kiều Toronto Uông Thi Thi. Jasmine theo học âm nhạc tại Berklee College of Music và định hướng phát triển sự nghiệp ca hát, thay vì nối nghiệp diễn xuất của cha. Trên mạng xã hội, cô thu hút sự chú ý nhờ hình ảnh trẻ trung, hiện đại và gu thời trang gợi cảm.