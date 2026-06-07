'Em xinh' Lamoon lọt đề cử mỹ nhân đẹp nhất thế giới

Chuyên trang sắc đẹp quốc tế TC Candler tiếp tục công bố những gương mặt được đề cử cho The 100 Most Beautiful Faces 2026 (Top 100 Gương mặt đẹp nhất thế giới 2026), trong đó có ca sĩ Lamoon. Người đẹp Gen Z đứng chung bảng xếp hạng với siêu mẫu Kendall Jenner, người mẫu Renée Murden...

TC Candler công bố ca sĩ Lamoon góp mặt trong danh sách The 100 Most Beautiful Faces of 2026 hôm 5/6.

Trước khi lọt top đề cử 100 mỹ nhân đẹp nhất thế giới của TC Candler - trang phê bình độc lập về điện ảnh, nghệ thuật, sắc đẹp của Mỹ - Lamoon từng có thời gian tự ti về ngoại hình, nặng hơn 60 kg. Gương mặt bầu bĩnh cùng vóc dáng khá tròn trịa lúc đó cũng khiến cô hoài nghi về bản thân.

Mong muốn cải thiện vóc dáng, Lamoon quyết tâm giảm cân bằng vận động và thay đổi chế độ dinh dưỡng. Cô tự tập thể lực tại nhà theo các bài tập trên YouTube, kết hợp chạy bộ, leo cầu thang. Về ăn uống, cô chọn thực phẩm sạch, hạn chế tối đa đồ ngọt. Nhờ nghiêm khắc và kỷ luật với bản thân, Lamoon sau đó giảm còn 48 kg.

Ngoại hình Lamoon thời đi học.

Trong danh sách đề cử năm 2026, cùng với Lamoon, Việt Nam còn có NSƯT Kim Tuyến, Hoa hậu Kỳ Duyên, Hoa hậu Thiên Ân, diễn viên Kaity Nguyễn, diễn viên Ninh Dương Lan Ngọc, diễn viên Thúy Ngân, TikToker Chi Xê... Ở bảng xếp hạng của nam, ca sĩ Isaac, Hieuthuhai, Sơn Tùng M-TP... được xướng tên trong đề cử do TC Candler đưa ra.

Trước đó, TC Candler từng xếp hạng Hoa hậu Trúc Diễm ở vị trí 67 trong danh sách 100 gương mặt đẹp nhất năm 2014. Á hậu Thảo Nhi Lê là người đẹp Việt duy nhất ba lần liên tiếp góp mặt trong danh sách của trang này. Năm 2020, cô xếp hạng 81, năm 2021 ở vị trí 67, năm 2022 tăng 10 bậc - đứng thứ 57.

Ca sĩ sinh năm 2003 được khán giả nhận xét ngày càng thăng hạng nhan sắc.

Lamoon tên thật là Nguyễn Lê Diễm Hằng, có nghệ danh khác là Diễm Hằng Lamoon. Cô sinh năm 2003, từng học chuyên Văn trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quảng Nam (cũ). Thời cấp ba, cô giành nhiều giải trong các kỳ thi học sinh giỏi của tỉnh. 18 tuổi, Lamoon thi đỗ á khoa ngành diễn viên trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP HCM.

Dừng chân tại top 6 Vietnam Idol 2023, cô được ghi nhận là một giọng ca nhiều màu sắc. Cũng từ cuộc thi này, Lamoon được đạo diễn Bùi Thạc Chuyên chọn đóng vai Út Khờ trong phim Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối.Tại Em xinh say hi, Lamoon để lại dấu ấn với khả năng thanh nhạc, rap, sáng tác và vẻ đẹp ngọt ngào. Trong kỳ thi THPT Quốc gia 2025, cô gây chú ý khi livestream giải đề thi với môn Văn.