Diễn viên Mai Thu Huyền, Á hậu Dương Yến Ngọc làm giám khảo “Streamer Siêu Đẳng”

Thứ Sáu, ngày 18/11/2022 16:09 PM (GMT+7) Chia sẻ

Cuộc thi nhận được sự hưởng ứng từ người có ngoại hình yếu thế nhưng yêu thích công việc livestream bán hàng.

Vừa qua, cuộc thi The Best Of Streamer - Streamer Siêu Đẳng đã tổ chức Casting Call tại hai miền Bắc – Nam để tìm kiếm những tài năng streamer yêu thích công việc livestream. Sự kiện quy tụ dàn ban giám khảo là những nhân vật thành công trong lĩnh vực nghệ thuật và kinh doanh như Thạc sĩ, Đạo diễn, Diễn viên Mai Thu Huyền, chị Nguyễn Thị Thu Trang – Giám đốc Thương mại và Đầu tư Tiktok Việt Nam tại TP.HCM, Á hậu Dương Yến Ngọc - CEO Tổ chức đào tạo, Diễn giả Danny Võ Thành Đăng - Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài, Doanh nhân Tô Quỳnh Mai - HLV Livestream đa ngôn ngữ, Founder Tô Quỳnh Mai Academy, Thạc sĩ Lê Thị Lan Anh - Viện trưởng & Chủ tịch Viện Phát triển Giáo dục & Trí tuệ Việt và Tiến sĩ Phùng Nguyễn Minh Hằng.

Ban giám khảo Casting Call “Streamer Siêu Đẳng”.

Tại buổi casting, các thí sinh thuộc nhiều lứa tuổi, ngành nghề đã mang đến những màn dự thi nhiều màu sắc. Có không ít thí sinh lần đầu đứng trước đám đông, chưa từng livestream nhưng đã vượt qua giới hạn bản thân để hoàn thiện chính mình và tìm cơ hội từ công việc mình yêu thích.

Đặc biệt, sự góp mặt của các thành viên trong “CLB Chấn thương cột sống Khát Vọng” là một điểm sáng nhân văn và ý nghĩa mà ban tổ chức mong muốn hướng đến. “Khẳng định là ở một điều kiện nào, một tâm thái nào, tất cả mọi thứ mình đều có thể làm được nếu quyết tâm”, chị Lương Thị Minh Nguyệt (Chủ nhiệm CLB Chấn thương cột sống Khát Vọng) chia sẻ lý do đăng kí dự thi.

“Khi nhìn nhận streamer bán hàng là một nghề, bạn sẽ thấy đây là môi trường giúp bạn giải phóng tất cả những tài năng mà mình có. Thí sinh tham gia cuộc thi với tâm thế học hỏi những kĩ năng, kinh nghiệm từ người hướng dẫn, quan sát những streamer bán hàng thành công để giải mã vì sao họ thành công và chạm đến giải thưởng để bản thân cháy hết mình và sẽ tìm thấy cơ hội nghề nghiệp khi trở về cuộc sống bình thường”, giám khảo Dương Yến Ngọc chia sẻ.

Chia sẻ về buổi casting, Thạc sĩ, Đạo diễn, Diễn viên Mai Thu Huyền – Trưởng ban tổ chức cuộc thi cho biết: “Chúng tôi khá hài lòng về chất lượng của các thí sinh tham gia vòng Casting Streamer Siêu Đẳng, các bạn trẻ bây giờ bắt nhịp rất nhanh với xu thế của thời đại khi live-comerce đang trở thành tương lai của thương mại điện tử toàn cầu, đây sẽ là những nguồn lực rất quan trọng làm cầu nối giới thiệu các sản phẩm, dịch vụ của các thương hiệu đến với đông đảo người tiêu dùng trên toàn cầu”.

Thường xuyên tiếp xúc với môi trường livestream, chị Nguyễn Thị Thu Trang – Giám đốc Thương mại và Đầu tư Tiktok Việt Nam tại TP.HCM chia sẻ livestream là một nghệ thuật chứ không đơn thuần chỉ là bán hàng, chỉ khi nhìn nhận đúng về tính chất của livestream và yêu thích nó thì mới thấy streamer bán hàng là nghề rất quan trọng và hấp dẫn.

Với vai trò huấn luyện viên đồng hành, thạc sĩ Lê Thị Lan Anh khẳng định sẽ hỗ trợ cho tất cả các thí sinh trở thành phiên bản streamer chuyên nghiệp nhất không chỉ tại Việt Nam mà còn vươn ra toàn cầu. “Với tiêu chí livestream bán hàng là một nghề nghiệp nên người làm streamer phải hội tụ đủ kĩ năng để xã hội công nhận, trân trọng và tạo điều kiện phát triển, thế nên cuộc thi Streamer Siêu Đẳng sẽ dành cho thế hệ livestreamer thực sự chuyên nghiệp và tinh hoa”, doanh nhân Tô Quỳnh Mai chia sẻ.

Mỗi thí sinh mang đến một màu sắc riêng

Ngoài những nhận xét đắt giá, ban giám khảo cuộc thi cũng có những màn thị phạm xuất sắc giúp thí sinh thay đổi góc nhìn về livestream bán hàng. Thành viên ban huấn luyện Streamer Siêu Đẳng cũng hứa hẹn sẽ truyền nhiều kĩ năng, bí quyết giúp các thí sinh hoàn thiện, tự tin hơn với công việc này. Sau hai buổi đào tạo do các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực Marketing và Livecomer đứng lớp, 30 thí sinh lọt vào vòng chung khảo sẽ bước vào buổi livestream đầu tiên từ ngày 25/11.

