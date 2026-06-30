Đỗ Mỹ Linh: 'Chồng giúp tôi bình tĩnh hơn trước thất bại'

Tròn 10 năm được biết đến với vai trò hoa hậu, MC và biên tập viên, Đỗ Mỹ Linh kể cô từng có thời gian bước ra khỏi vùng an toàn để thử sức ở lĩnh vực kinh doanh. Tuy nhiên, hành trình ấy không diễn ra thuận lợi như kỳ vọng và khép lại sau bốn năm.

Cụ thể năm 2020, xuất phát từ niềm yêu thích cá nhân, Đỗ Mỹ Linh cùng bạn thân sáng lập thương hiệu thời trang riêng, bước vào lĩnh vực mới với nhiều kỳ vọng nhưng cũng không ít bỡ ngỡ. Lúc đó cô nghĩ khá đơn giản, mình thích thời trang thì làm, nhưng khi bắt tay vào vận hành mới thấy kinh doanh là một môi trường rất thực tế, đòi hỏi kiến thức, kế hoạch và khả năng giải quyết vấn đề liên tục.

"Khi bắt đầu công việc, có rất nhiều vấn đề phát sinh và những quyết định phải đưa ra trong thời gian ngắn. Đó là điều khiến tôi loay hoay nhất", cô kể.

Theo Mỹ Linh, điều khiến cô "vỡ mộng" nhất là khoảng cách giữa lý thuyết và thực tế.

Đỗ Mỹ Linh thừa nhận danh hiệu hoa hậu mang đến lợi thế nhất định trong giai đoạn đầu, nhưng không phải yếu tố tạo nên thành công khi cô thử sức với vai trò doanh nhân. "Khách hàng có thể biết đến mình vì mình là hoa hậu. Nhưng họ chỉ quay lại nếu sản phẩm và trải nghiệm đủ tốt", người đẹp cho hay.

Năm 2023, khó khăn lớn nhất đến khi Mỹ Linh kết hôn và trở thành mẹ. Trong khi thị trường thời trang thay đổi nhanh, phần lớn thời gian và sự tập trung của cô dành cho gia đình nhỏ. "Lúc có em bé, thời gian của tôi gần như phụ thuộc vào con. Tôi dần mất tập trung và xao nhãng với thương hiệu của mình, dẫn đến thua lỗ khoản tiền tiết kiệm khá lớn thời điểm đó", hoa hậu nhớ lại.

Nhìn về quãng thời gian ấy, bà xã Đỗ Vinh Quang không tránh khỏi cảm giác tiếc nuối khi dự án từng đặt nhiều tâm huyết không thể phát triển như mong muốn. Cô buồn và hụt hẫng khoảng gần ba tháng mới lấy lại cân bằng.

"Sau tất cả, tôi học được cách nhìn mọi chuyện bình tĩnh hơn. Một dự án dừng lại không có nghĩa mọi nỗ lực trước đó là vô nghĩa. Nó cho tôi rất nhiều kinh nghiệm và bài học mà nếu chỉ đứng ngoài quan sát sẽ không bao giờ có", cô nói.

Làm mẹ mang đến bước ngoặt lớn trong con đường kinh doanh của cô.

Với Đỗ Mỹ Linh, thay đổi lớn nhất sau khi kết hôn là việc cô không còn đối diện mọi áp lực một mình như trước. Những lúc công việc gặp khó khăn hoặc kết quả không như mong muốn, chồng luôn là người đầu tiên lắng nghe những tâm sự của cô. "Anh không tạo áp lực về thành công hay thất bại. Ngược lại, anh thường nhắc tôi nhìn mọi chuyện dài hạn hơn, xem những điều chưa được như ý là một phần của quá trình học hỏi", cô nói.

Mỹ Linh khen chồng không phải người khéo ăn nói mà thường thể hiện tình cảm bằng hành động. Theo người đẹp, dù bận rộn, anh cùng cô đi ăn những món cô yêu thích, đi du lịch để tái tạo năng lượng và giúp cô có thêm nhiều cảm hứng mới trong công việc.

"Anh chưa bao giờ từ chối điều gì tôi mong muốn, luôn ủng hộ và động viên tôi làm những gì mình thích. Với tôi, như vậy là đủ", hoa hậu cho hay.

Chồng giúp Mỹ Linh thoát khỏi cảm xúc tiêu cực khi dừng hoạt động thương hiệu thời trang.

Sau khi có con, sự san sẻ của chồng càng giúp cô có thêm thời gian và sự yên tâm để theo đuổi những công việc riêng. "Tôi nghĩ điều quý giá nhất không phải là có ai đó giải quyết mọi vấn đề giúp mình, mà là luôn có một người sẵn sàng lắng nghe, thấu hiểu và ở bên cạnh khi mình cần", cô quan niệm.

Sau những điều đã qua, điều khiến Đỗ Mỹ Linh tự hào không phải những danh hiệu đạt được mà là việc dám bước ra khỏi vùng an toàn, chấp nhận cả thành công lẫn thất bại để trưởng thành hơn. "Tôi hiểu rõ hơn giá trị của lao động, của sự kiên nhẫn và cả những lần vấp ngã. Trưởng thành không phải là trở nên cứng rắn hơn, mà là biết bình thản hơn trước những điều mình không thể kiểm soát", hoa hậu nói.

Ở tuổi 30, người đẹp mong công chúng nhớ đến mình không chỉ với danh hiệu Hoa hậu Việt Nam mà còn là một người phụ nữ bản lĩnh, luôn nỗ lực hoàn thiện bản thân qua từng giai đoạn của cuộc sống.

Đỗ Mỹ Linh nói sau 10 năm đăng quang Hoa hậu Việt Nam, cô có nhiều kinh nghiệm, trải nghiệm sống quý giá.

Đỗ Mỹ Linh sinh năm 1996, đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2016. Năm 2017, cô tranh tài tại Miss World 2017, vào top 40 và giành giải Người đẹp Nhân ái. Trước khi lập gia đình, người đẹp hoạt động trong lĩnh vực thời trang, thiện nguyện, đồng thời làm MC và biên tập viên truyền hình.

Cuối năm 2022, Mỹ Linh kết hôn với doanh nhân Đỗ Vinh Quang. Anh sinh năm 1995, là con trai thứ hai của ông Đỗ Quang Hiển (bầu Hiển). Năm 2023, cả hai đón con đầu lòng - bé Tuệ An (tên thân mật là Titi).

Ảnh: NVCC