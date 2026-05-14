'Dâu hào môn' Hương Liên diện cả cây trắng sang trọng, đẳng cấp

Trong bộ ảnh mới được chia sẻ, diễn viên/người mẫu Hương Liên gây ấn tượng với hình ảnh tối giản nhưng đầy khí chất thời trang cao cấp.

Không cần những gam màu nổi bật hay phomstyle cầu kỳ, cô chọn phong cách thời trang 'White on White' trên tinh thần “sang trọng - yên tĩnh” để tôn lên thần thái và vẻ đẹp hiện đại của người phụ nữ.

Bộ trang phục oversized với áo sơ mi phom rộng kết hợp quần jeang đồng điệu mang đến cảm giác thanh lịch, quyền lực nhưng vẫn mềm mại.

Không chạy theo xu hướng khoe hình thể quá đà, Hương Liên chọn cách tạo sức hút bằng cấu trúc trang phục và thần thái.

Vốn sở hữu làn da trắng sứ, trang phục màu trắng là items quen thuộc trong tủ đồ của "nàng dâu hào môn".

Hương Liên còn trung thành với phong cách diện cả cây đồ trắng "bất chấp" mọi hoàn cảnh. Tuy nhiên, phong cách này cũng phản ánh xu hướng đang được nhiều fashionista và ngôi sao theo đuổi.

Trên trang cá nhân, Hương Liên khiến khán giả ngưỡng mộ với cuộc sống hoàn mỹ, vóc dáng đẹp, học lực cao, lấy chồng đại gia

Nhan sắc đời thường của người đẹp sinh năm 2002.

Hiện tại, cô đang gây chú ý khi đảm nhận vai Á hậu trong phim giờ vàng VTV "Lời hứa đầu tiên".