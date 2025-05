Náo loạn trên thảm đỏ Cannes

Ngày 18/5, Liên hoan phim Cannes 2025 tiếp tục diễn ra với buổi ra mắt tác phẩm The Phoenician Scheme của đạo diễn Wes Anderson. Đây là bộ phim hài đen, kể về một nữ tu được người cha là doanh nhân giàu có chỉ định thừa kế gia sản của ông. Hai cha con sau đó trở thành mục tiêu của những ông trùm mưu mô, khủng bố nước ngoài và sát thủ. Ảnh: Getty Images/Shutterstock.

Mia Threapleton, con gái minh tinh Titanic Kate Winslet, đảm nhận vai nữ chính trong The Phoenician Scheme. Cô gây ấn tượng với chiếc váy quây xanh lá được thêu họa tiết hoa màu cam, có phần chân váy xòe bồng bềnh. Ảnh: Shutterstock.

Eva Longoria phô diễn đường cong nóng bỏng trong chiếc váy hồng nhạt lấp lánh. Ảnh: Getty Images/Shutterstock.

Cựu thiên thần nội y Stella Maxwell thách thức quy định trang phục nghiêm ngặt của ban tổ chức với chiếc váy ren xuyên thấu. Thân hình siêu mẫu cao 1,79 m ẩn hiện sau lớp vải mỏng manh. Ảnh: Getty Images.

Minh tinh Julianne Moore thanh lịch ở tuổi 65. Ảnh: Getty Images/AP.

Nữ diễn viên Halle Berry, thành viên ban giám khảo LHP Cannes 2025, sánh đôi với chồng, ca sĩ Van Hunt. Ảnh: Getty Images.

Ngôi sao Dr. Strange Benedict Cumberbatch và vợ, nữ đạo diễn sân khấu Sophie Hunter. Ảnh: Shutterstock/Getty Images.

Cựu thiên thần Victoria's Secret Romee Strijd mặc đầm quây trắng thanh lịch. Ảnh: Getty Images.

Cựu Đệ nhất phu nhân Pháp Carla Bruni không thay đổi nhiều qua nhiều năm làm khách mời của Cannes. Bà vẫn giữ được nét quyến rũ ở tuổi 58. Ảnh: Getty Images.

Mỹ nhân Thái Lan Araya A. Hargate (trái) và ngôi sao mạng xã hội Chloe Lecareux. Ảnh: Getty Images.

Từ trái qua phải: người mẫu Grace Elizabeth, diễn viên Daisy Edgar-Jones và người mẫu Joan Smalls. Ảnh: Getty Images.

Tác phẩm La Femme La Plus Riche Du Monde (The Richest Woman In The World) cũng ra mắt vào ngày 18/5. Phim của đạo diễn Thierry Klifa, với nội dung xoay quanh vụ bê bối nổ ra sau khi bà lão 90 tuổi giàu có tặng hàng triệu USD cho nghệ sĩ trẻ tuổi. Sau đó, con gái bà phát hiện ra hành vi tham nhũng liên quan đến một cựu tổng thống. Ảnh: Getty Images.

Nhóm nghệ sĩ gây chú ý với tiết mục biểu diễn náo loạn thảm đỏ ra mắt phim O Agente Secreto (L'Agent Secret/The Secret Agent) của đạo diễn Kleber Mendonça Filho. Phim lấy bối cảnh Brazil vào năm 1977, kể về chuyên gia công nghệ ngoài 40 tuổi Marcelo chạy trốn đến thành phố Recife vào đúng dịp diễn ra lễ hội hóa trang carnival. Ông hy vọng đoàn tụ với con trai, nhưng lại phát hiện ra thành phố này ẩn chứa nhiều nguy hiểm hơn ông tưởng. Ảnh: Getty Images.