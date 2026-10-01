53 thí sinh Hoa hậu Việt Nam chạy nước rút cho đêm Chung khảo

Gần tới đêm chung khảo, 53 thí sinh tích cực tập luyện cùng đạo diễn catwalk Ngọc Anh Nana để chuẩn bị cho các phần thi đồng diễn, áo tắm, dạ hội. Họ tập luyện liên tục từ sáng sớm đến tối để đảm bảo thuần thục tuyến đi, đội hình và những kỹ năng trình diễn trên sân khấu.

Người mẫu Ngọc Anh Nana - đạo diễn catwalk của Hoa hậu Việt Nam 2026 - cho biết cả thí sinh và ê-kíp đều căng thẳng khi bước vào giai đoạn tập luyện quan trọng. “Không khí của cuộc thi rất nóng bởi các thí sinh và ê-kíp đều khẩn trương chuẩn bị cho một đêm Chung khảo bùng nổ và thực sự bất ngờ”, Ngọc Anh Nana chia sẻ.

Các tuyến trình diễn được cô xây dựng mới mẻ hơn ở từng phần thi, từ áo dài, áo tắm đến dạ hội. Cô chú trọng tạo dấu ấn riêng cho từng nhóm thí sinh thông qua cách biên đạo và xây dựng tuyến đi.

“So với những năm trước, tôi cảm thấy áp lực hơn, mong muốn mang đến cho thí sinh những điều mới mẻ và tạo được sự bất ngờ, ấn tượng. Tôi muốn mỗi nhóm thí sinh đều có nét riêng khi trình diễn”, cô nói.

Việc đặt ra yêu cầu cao khiến Nana có phần khắt khe hơn trong quá trình huấn luyện. Tuy nhiên theo cô, trở ngại lớn nhất của thí sinh lúc này không nằm ở kỹ thuật trình diễn mà là tâm lý khi bước vào đêm thi quan trọng.

Bước vào chặng tăng tốc, các thí sinh đối mặt với những áp lực riêng. Tinh thần đồng đội cũng được các thí sinh đề cao khi bước vào giai đoạn nước rút cho Chung khảo.

Kim Châu cho biết cô chủ động giữ tinh thần ổn định và duy trì nền tảng sức khỏe để chuẩn bị cho giai đoạn quan trọng. “Cuộc thi đang đi đến chặng quan trọng. Những ngày qua tôi giữ cho mình tinh thần ổn định cũng như nền tảng sức khỏe để bước vào giai đoạn tăng tốc”, Kim Châu nói.

Vũ Thị Khánh Vi (phải) hồi hộp khi ngày ráp sân khấu đang đến gần. Với cô việc chuyển từ tập luyện tại nhà chung sang trình diễn trên sân khấu thật có thể phát sinh nhiều tình huống. “Việc trình diễn trên sân khấu luôn có thể thể xảy ra những sự cố bất ngờ, vì vậy tôi cũng khá hồi hộp, lo lắng. Tuy nhiên tôi đang tập trung cao độ cho giai đoạn quan trọng”, Khánh Vi chia sẻ.

Nguyễn Yến Trang (phải) gặp chút khó khăn vì chân đau, việc phải đi giày cao gót liên tục gây thêm áp lực. Dù vậy, cô vẫn cố gắng duy trì việc tập luyện để có phần trình diễn tốt nhất trong đêm Chung khảo.

Trần Xuân Khánh Linh (phải) chịu áp lực khi được phân công làm đội trưởng của nhóm thí sinh trình diễn áo dài. Tuy nhiên, hơn một tháng sinh hoạt và tập luyện cùng nhau tại nhà chung giúp cô và các thành viên hiểu nhau hơn, từ đó tăng sự kết nối trong quá trình luyện tập.

Nguyễn Thục Uyên Nhi và Vũ Hồng Hạnh thường xuyên sát cánh trong các buổi tập. Tranh thủ thời gian nghỉ giữa giờ, cả hai cùng ôn bài và sửa động tác cho nhau.

Trương Văn Tú Tâm nói cô gặp áp lực khi phải thích nghi với cường độ cao trong những ngày tăng tốc. “Tôi được các thí sinh có kinh nghiệm tận tình hướng dẫn các động tác, cách cười sao cho cuốn hút. Đó là động lực để tôi cố gắng hơn ở cuộc thi”, Tú Tâm chia sẻ.

Sau hơn một tháng tập luyện tại nhà chung, đây là thời điểm 53 cô gái phải chuyển hóa những kỹ năng đã được trau dồi thành bản lĩnh trình diễn trước khi bước lên sân đêm Chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026 dự kiến diễn ra ngày 10/10 tại Khu Du lịch Quốc tế Đồi Rồng, Hải Phòng.