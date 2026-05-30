Cách Jennie dưỡng da mịn màng, chuẩn 'glass skin'

Trong sự kiện tại Seoul hôm 26/5, Jennie xuất hiện với bộ trang phục tông đen đặc trưng cùng kiểu makeup nhẹ, gần như chỉ tập trung vào lớp nền trong suốt và đôi môi hồng tự nhiên. Dù không sử dụng layout sắc sảo hay tạo khối đậm, nữ ca sĩ vẫn trở thành tâm điểm nhờ làn da căng bóng dưới ánh đèn flash.

Jennie tham dự sự kiện của Chanel ngày 26/5 tại Seoul (Hàn Quốc). Ảnh: W Korea

Nhiều bức ảnh chụp cận do truyền thông Hàn Quốc đăng tải cho thấy da Jennie giữ được độ mịn và phản sáng tự nhiên ở vùng má, trán và sống mũi. Chuyên trang làm đẹp Allure Korea nhận xét lớp nền của Jennie "mỏng như không", vẫn để lộ kết cấu da tự nhiên thay vì che phủ hoàn toàn bằng kem nền dày. Trong khi đó, Beauty+ Korea đánh giá làn da nữ ca sĩ có độ bóng khỏe đặc trưng của xu hướng "glass skin", với bề mặt căng mịn nhưng không tạo cảm giác bóng dầu.

Khác với xu hướng makeup lì từng phổ biến vài năm trước, phong cách của Jennie hiện được xem là đại diện cho kiểu làm đẹp mới tại Hàn Quốc - ưu tiên làn da khỏe, đủ ẩm và có độ bóng tự nhiên thay vì che phủ quá nhiều. Đạt được hiệu ứng này, yếu tố quan trọng nhất không nằm ở makeup mà ở chất lượng nền da. Đây cũng là lý do Jennie thường xuyên được nhắc đến như hình mẫu "glass skin" thế hệ mới.

Chú trọng làm sạch để duy trì hàng rào bảo vệ da

Chia sẻ với Allure Kore, Jennie cho biết đặc biệt coi trọng bước làm sạch sau khi trang điểm hoặc di chuyển nhiều giờ ngoài trời. Nữ ca sĩ duy trì thói quen tẩy trang hai bước gồm dầu tẩy trang và sữa rửa mặt dịu nhẹ gốc nước. Theo cô, việc loại bỏ hoàn toàn kem chống nắng, bụi mịn và lớp makeup giúp hạn chế tình trạng bí da, nổi mụn và xỉn màu.

Jennie không theo đuổi cảm giác sạch kin kít sau khi rửa mặt. Cô ưu tiên các sản phẩm có độ pH cân bằng để da không bị khô căng hay mất lớp dầu tự nhiên. Đây cũng là nguyên tắc được nhiều bác sĩ da liễu Hàn Quốc khuyến khích nhằm bảo vệ hàng rào độ ẩm. Các chuyên gia cho rằng việc làm sạch quá mức có thể khiến da mất nước, dễ kích ứng và tiết dầu nhiều hơn. Vì vậy, xu hướng skincare Hàn Quốc hiện nay tập trung vào làm sạch vừa đủ, kết hợp phục hồi thay vì dùng các sản phẩm treatment mạnh liên tục.

Dưỡng ẩm nhiều lớp thay vì dùng kem quá dày

Một trong những bí quyết giúp da Jennie luôn có độ căng bóng là phương pháp dưỡng ẩm theo nhiều lớp mỏng. Thay vì sử dụng một loại kem đặc, cô thường kết hợp toner, essence và lotion kết cấu nhẹ để cấp nước từ từ cho da. Cách dưỡng này giúp da giữ độ ẩm lâu nhưng vẫn thông thoáng, hạn chế tình trạng bí hoặc đổ dầu quá nhiều. Những sản phẩm Jennie ưu tiên thường chứa thành phần phục hồi và cấp ẩm như hyaluronic acid, ceramide hoặc các chiết xuất lên men đặc trưng của mỹ phẩm Hàn Quốc.

Theo Beauty+ Korea, Jennie không chạy theo các phương pháp làm trắng cấp tốc hay peel da mạnh. Cô ưu tiên phục hồi nền da khỏe để tạo độ sáng tự nhiên từ bên trong. Nữ ca sĩ cũng được cho là thích sử dụng mặt nạ cấp ẩm sau những ngày làm việc liên tục hoặc phải di chuyển bằng máy bay nhiều giờ. Đây là cách giúp giảm tình trạng da mất nước, xỉn màu và bong tróc do thay đổi môi trường.

Dưỡng ẩm nhiều bước giúp Jennie giữ làn da căng bóng dù thường xuyên phải trang điểm đậm hay thay đổi môi trường. Ảnh: Instagram jennierubyjane

Massage lạnh giúp da bớt sưng và giữ độ săn chắc

Jennie thường massage mặt bằng đá lạnh hoặc dụng cụ kim loại làm mát trước khi trang điểm. Phương pháp này giúp giảm sưng vùng mắt, hỗ trợ tuần hoàn máu và tạo cảm giác da săn chắc hơn. Các chuyên gia cho rằng nhiệt độ lạnh có thể giúp mạch máu co lại tạm thời, khiến bề mặt da trông mịn và gọn hơn.

Ngoài ra, Jennie cũng hạn chế thức khuya khi không có lịch trình. Cô từng cho biết giấc ngủ ảnh hưởng rõ rệt đến độ sáng và độ ổn định của làn da, đặc biệt trong giai đoạn hoạt động cường độ cao.

Duy trì tập pilates để cơ thể và làn da khỏe hơn

Bên cạnh skincare, Jennie duy trì tập pilates và yoga bay để giữ vóc dáng cũng như cải thiện sức khỏe tổng thể. Vận động nhẹ đều đặn giúp tăng tuần hoàn máu, hỗ trợ da có độ hồng tự nhiên và giảm vẻ mệt mỏi trên gương mặt. Việc tập luyện còn giúp kiểm soát căng thẳng, một trong những nguyên nhân phổ biến khiến da dễ nổi mụn hoặc xỉn màu. Jennie được cho là ưu tiên lối sống cân bằng thay vì ép cân hoặc tập luyện cường độ quá cao.

Phong cách làm đẹp của Jennie ảnh hưởng mạnh đến giới trẻ Hàn Quốc, đặc biệt ở xu hướng ưu tiên làn da khỏe tự nhiên, ít lớp trang điểm nhưng vẫn giữ được độ rạng rỡ. Ảnh: Vaseline

Jennie tên đầy đủ Kim Jennie, sinh năm 1996 tại Hàn Quốc. Cô ra mắt cùng nhóm nhạc Blackpink dưới trướng YG Entertainment năm 2016 và nhanh chóng trở thành một trong những thần tượng Kpop nổi bật nhất thế hệ mới. Jennie gây ấn tượng nhờ phong cách thời trang sang trọng, khả năng rap, hát và sức ảnh hưởng lớn trong lĩnh vực làm đẹp. Cô là đại sứ toàn cầu của Chanel và nhiều thương hiệu xa xỉ quốc tế. Ngoài âm nhạc, Jennie còn được xem là biểu tượng xu hướng tại Hàn Quốc nhờ phong cách sống hiện đại, hình ảnh khỏe khoắn và làn da căng bóng đặc trưng.