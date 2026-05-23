Biểu tượng nhan sắc trên thảm đỏ Cannes

Monica Bellucci chứng minh đẳng cấp thời trang với thiết kế của Fendi. Chiếc váy da đen được xử lý để tái hiện hiệu ứng ren xuyên thấu, đi kèm cổ polo cao hé lộ dây chuyền kim cương phía trong. Nữ diễn viên để tóc xõa tự nhiên.

Biểu tượng nhan sắc Italy Monica Bellucci ở tuổi 61.

Alla Bruleova lựa chọn thiết kế may đo riêng, ôm bình hoa cho lần đầu xuất hiện trên thảm đỏ Liên hoan phim Cannes. Bộ trang phục mang tinh thần hiện đại, quyến rũ, đánh dấu cột mốc đáng nhớ của người mẫu tại sự kiện điện ảnh danh giá này.

Bộ đồ được nhiều người ví như váy của công chúa lọ lem Cinderella.

Trong khi đó, Eva Longoria mang đến hình ảnh diva cổ điển với bộ váy trắng của Tamara Ralph. Sao Những bà nội trợ kiểu Mỹ diện thiết kế dáng đuôi cá có tà mềm và phần cổ hình vỏ sò và hoàn thiện diện mạo bằng trang sức kim cương nổi bật ở cổ, tai và tay.

Gillian Anderson chọn chiếc váy cột đen tối giản. Thiết kế vốn là bản váy ngắn nhưng đã được chỉnh sửa riêng cho nữ diễn viên. Cô thay kiểu tóc xoăn trong lần xuất hiện trước bằng búi tóc rối nhẹ để khoe đôi hoa tai kim cương.

Là thành viên ban giám khảo Cannes năm nay, Stellan Skarsgård mang đến điểm nhấn màu sắc với bộ suit đen phối sơ mi và cà vạt đỏ vermilion nổi bật, gợi nhớ phong cách của Pedro Almodóvar.

Xavier Dolan xuất hiện trong tuxedo cổ điển với nơ trắng và sơ mi dệt họa tiết, duy trì hình ảnh thanh lịch quen thuộc.

Người mẫu Brazil Isabeli Fontana diện váy đen cổ halter với đường xẻ sâu táo bạo. Điểm nhấn trang phục nằm ở đôi hoa tai gắn ruby kép cùng mặt dây chuyền xanh.

Một trong những khách mời gây bất ngờ nhất là Tara Reid - ngôi sao gắn liền với loạt phim American Pie. Cô xuất hiện với váy trắng đen có hoa đính nổi và tà dài đúng tinh thần Cannes, kết hợp vòng cổ đá xanh và son hồng rực.

