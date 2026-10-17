Sau đợt tuyển chọn công khai diễn ra đầu năm nay, Victoria's Secret đã ra mắt loạt phim tài liệu đầu tiên của hãng mang tên Angels Among Us trên YouTube, ghi lại hành trình tìm kiếm gương mặt thiên thần mới nhất.

Người chiến thắng có cơ hội được sải bước trong Victoria’s Secret Fashion Show 2026 và nhận hợp đồng người mẫu độc quyền với IMG Models.

Sau tập 5, hiện chỉ còn lại ba gương mặt xuất sắc nhất bước tiếp vào tập 6 bao gồm Andreína Martínez - Á hậu 2 Miss Universe 2022, Solange Omon đến từ Cameroon và Tatyana Tinsley đến từ Mỹ. Trước đó, Andreína Martínez được công bố lọt vào top 10 ứng viên xuất sắc nhất của vòng casting.

Andreína Martínez chụp hình cho thương hiệu Victoria's Secret.

Nếu giành chiến thắng ở vòng casting có thể đánh dấu sự khởi đầu cho một chương hoàn toàn mới trong sự nghiệp của Andreína Martínez, đưa cô từ thế giới của các cuộc thi sắc đẹp quốc tế bước sang ngành công nghiệp thời trang toàn cầu.

Martínez lần đầu tiết lộ về tham vọng gia nhập Victoria’s Secret vào tháng 5, khi cô chia sẻ sự hào hứng về việc tham gia quy trình tuyển chọn mở trên phạm vi toàn thế giới của thương hiệu này.

Vào tháng 6, Andreína Martínez tham gia buổi tuyển chọn tại Chicago, cạnh tranh cùng nhiều người mẫu khác để giành lấy một vị trí trong chương trình thời trang mang tính biểu tượng của thương hiệu này. Đến tháng 9, cô đã lọt vào top 10.

Trong tập hai của Angels Among Us, Adam Selman - Giám đốc Sáng tạo của Victoria’s Secret - chia sẻ đã nhìn thấy những tố chất đặc biệt ở Andreína Martínez.

Selman dành lời khen ngợi cho những bước sải trên sàn diễn cùng đôi chân dài của Martínez, bày tỏ sự tò mò về khả năng phát triển của cô vượt ra ngoài các cuộc thi nhan sắc.

Ông đặt ra một câu hỏi đầy gợi mở: "Liệu Martínez có thể thực hiện bước chuyển mình từ thí sinh thi hoa hậu trở thành một người mẫu thời trang chuyên nghiệp hay không?".

Các cuộc thi sắc đẹp và sàn diễn thời trang tuy có vẻ tương đồng nhưng lại đòi hỏi những kỹ năng khác nhau. Các thí sinh thi hoa hậu thường được đào tạo để thể hiện sự tự tin, nét thanh lịch và cá tính riêng khi tương tác với ban giám khảo cùng khán giả. Trong khi đó, người mẫu thời trang lại cần điều chỉnh dáng đi, biểu cảm và ngôn ngữ cơ thể sao cho phù hợp với tầm nhìn sáng tạo của nhà thiết kế.

Hồi tháng 5, Andreína Martínez nhận được thư mời casting trực tiếp của thương hiệu nội y Victoria's Secret. "Tôi tự hào vì đã theo đuổi điều mình hằng mơ ước bấy lâu nay. Đây là điều tuyệt vời, và tôi muốn tự chúc mừng bản thân", Andreína chia sẻ.

Andreína Martínez tại buổi casting của Victoria's Secret ở Chicago hồi tháng 6.

Andreína Martínez sinh năm 1997 tại Cộng hòa Dominica, sau đó chuyển đến New York (Mỹ) cùng gia đình. Cô từng tốt nghiệp cử nhân loại xuất sắc chuyên ngành Tâm lý học và ngành Mỹ Latinh học.

Sau khi tốt nghiệp đại học, Andreína Martínez thử nghiệm nhiều vai trò. Cô từng làm thực tập mảng pháp lý cho các thượng nghị sĩ Jose Serrano, Kirsten E. Gillibrand. Hoa hậu cũng tham gia nhiều tổ chức thiện nguyện, vì cộng đồng như Peer Health Exchange, SEEK Program, Women’s Equality Center... ở Mỹ.

Martínez có chiều cao ấn tượng 1,83 m, vẻ đẹp hiện đại và bốc lửa đậm chất Latinh. Cô đăng quang danh hiệu Hoa hậu Hoàn vũ Cộng hòa Dominica 2022 và tham dự Hoa hậu Hoàn vũ 2022, giành giải á hậu 2.

Năm nay, ban tổ chức Victoria’s Secret mở rộng hình thức tuyển chọn với các buổi casting trực tiếp tại nhiều thành phố ở Mỹ như Los Angeles, Miami, Houston và Chicago. Ứng viên phải từ 18 tuổi, không bị ràng buộc hợp đồng với các đại lý khác và đủ điều kiện làm việc tại Mỹ. Khoảng hơn 100.000 hồ sơ đăng ký online và sau đó vài nghìn ứng viên được lựa chọn để tham dự casting trực tiếp.

Các thí sinh vượt qua vòng tuyển chọn có cơ hội trình diễn tại Victoria's Secret Fashion Show 2026, có khả năng ký hợp đồng với IMG Models. Á hậu Trương Tri Trúc Diễm, người mẫu Tú Ny cũng đăng ký tham dự casting cho show diễn năm 2026 của thương hiệu.